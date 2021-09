polečnost Huawei a organizace třetích stran dosáhly konsensu: bezztrátový síťový protokol NVMe over Fabric (NoF) založený na ethernetu je v éře all-flash datových center jasnou volbou

ŠEN-ČEN, Čína, 24. září 2021 /PRNewswire/ -- Na konferenci Huawei Connect 2021 se sešli odborníci ze společnosti IDC, Tolly, Huawei a banky Bank of China, aby diskutovali o budoucnosti úložných sítí. Právě na tomto zasedání dospěly všechny strany k závěru, že protokol NVMe over Fabric je v éře all-flash datových center jasnou volbou. A co je ještě důležitější, společnost Huawei navrhla řešení bezztrátové ethernetové úložné sítě, jinak známé jako NoF+, což je inovace, která mění odvětví a má zcela odemknout potenciál úložišť typu all-flash. Čang Ťi-tung, architekt úložné sítě Bank of China, poznamenal, že řešení podporuje bezeztrátový přenos na vzdálenost 200 km po 100GE linkách, čímž se v porovnání s technologií FC snižuje vzdálenost mezi linkami o 90 %, a je tak ideální volbou pro nasazení architektury typu aktivní-aktivní uvnitř měst.

S rychlým nárůstem finančních služeb prudce rostou objemy dat, což vyžaduje jejich vysokou souběžnost. Banky na celém světě navíc nyní musí poskytovat služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což představuje nebývalou výzvu, pokud jde o latenci a spolehlivost transakcí. Bankovnictví vždy potřebovalo vysoce spolehlivou infrastrukturu, aby se zabránilo obrovským ekonomickým ztrátám způsobeným ztrátou dat a přerušením služeb. Statistiky totiž ukazují, že podobné problémy v tomto odvětví vedou ke ztrátám v průměru až 6,48 milionu dolarů za hodinu. V takto náročných podmínkách je trendem budovat datová centra typu all-flash, která jsou spolehlivá, ekologická a energeticky úsporná, díky čemuž jsou oproti běžným datovým centrům až stonásobně výkonnější.

Éra all-flash se stala katalyzátorem vývoje nových protokolů, od SCSI k NVMe a postupně k end-to-end NVMe s podporou tří typů sítí (FC, Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet neboli RoCE a TCP). Sítě pro ukládání dat musí vynikat spolehlivosti, výkonem a jednoduchostí používání. Čang Ťi-tung řekl: „Tradiční síťová uložiště typu FC se nemohou vyrovnat technologii all-flash NVMe, pokud jde o paralelní čtení/zápisy s vysokou propustností, a to především proto, že sítě FC neposkytují dostatečnou šířku pásma a mají výrazně horší škálovatelnost."

Trendem v éře datových center typu all-flash je využití NVMe úložišť využívajících protokol RoCE. Ten je však náchylný na problémy se ztrátou paketů a použitelností. Řešení Huawei NoF+ bylo představeno v reakci na trendy v oblasti ukládání dat v datových centrech, které využívají přístup all-flash a all-IP. Pokud jde o výkon, ztráta paketů je v tradiční ethernetové síti běžná, přičemž ztráta 0,1 % snižuje propustnost sítě o 50 %. Naproti tomu řešení Huawei NoF+ využívá algoritmus iLossless k dosažení nulové ztráty paketů při 100% propustnosti úložné sítě a zvyšuje počet vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS) o 87 % a latenci o 42 % ve srovnání s FC. Řešení NoF+ využívá novou generaci all-flash úložiště OceanStor Dorado a síťový přepínač CloudEngine DC, což přináší vyšší výkon, lepší spolehlivost, snadnější provoz a bezproblémovou údržbu. Právě tyto výhody přilákaly Bank of China ke komerčnímu nasazení tohoto řešení v jejich architektuře.

Kevin Tolly, zakladatel a generální ředitel společnosti Tolly, potvrdil myšlenky Čang Ťi-tunga a řekl: „Nedávno byla společnost Tolly pověřena provedením výkonnostních testů porovnávajících řešení Huawei NoF+ využívajícího protokol RoCE s řešením NVMe využívajícím FC. Z výsledků testů vyplývá, že řešení Huawei NoF+ zlepšilo výkon úložiště až o 93 % vyšším počtem IOPS a o 49 % nižší latencí než dosáhl protokol FC. V testech vysoké dostupnosti prokázalo řešení Huawei NoF+ při selhání linkového a úložného modulu schopnost převzetí služby za méně než 1 sekundu. Nepřekvapuje mě, že řešení Huawei NoF+ získalo na veletrhu Interop ocenění jednoho z nejlepších produktů celé akce a že si ho zákazníci oblíbili."

Společnost International Data Corporation (IDC) se domnívá, že budoucnost směřuje k vyžívání protokolu NVMe-oF. Existují k tomu čtyři hlavní důvody:

Klesající ceny flashových úložišť urychlí zavádění NVMe-oF

Přechod na NVMe/PCIe urychlí end-to-end NVMe

Zvýšené výkonnostní požadavky budou hnací silou růstu NVMe-oF, zejména pokud jde o obchodní aplikace, inženýrství a techniku

· NVMe-oF umožní správu dat napříč doménami

Společnost IDC se domnívá, že nástup datových center s technologií all-flash je téměř tady a v příštích několika letech se zcela jistě naplno projeví. K tomu přispějí výkonnější úložné systémy, jako je Huawei NoF+. Řešení implementuje komplexní zrychlení přenosu dat ve scénářích ukládání pomocí systémů úložiště OceanStor Dorado all-flash a síťových přepínačů pro ukládání dat v datových centrech CloudEngine. Plně využívá IOPS úložiště typu all-flash a splňuje požadavky poskytovatelů finančních služeb na vývoj řešení pro zpracování dat v řádu petabajtů.

