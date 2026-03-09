Polymatech Electronics präsentiert LED-COB-Lösungen der nächsten Generation auf der Light + Building 2026

News provided by

Polymatech Electronics

Mar 09, 2026, 09:06 ET

FRANKFURT, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics, ein führender Innovator im Bereich Halbleiter- und optoelektronischer Technologien, präsentiert seine hochmodernen Chip-on-Board (COB) LED-Lösungen auf der Light + Building 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Licht- und Gebäudetechnik, die vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main stattfindet.

Continue Reading
Polymatech: Chip-on-Board (COB) LED Solutions.
Polymatech: Chip-on-Board (COB) LED Solutions.

Besucher sind eingeladen, die neuesten LED-Innovationen von Polymatech in Halle 8, Stand E39 zu entdecken. Dort stellt das Unternehmen COB-Technologien der nächsten Generation vor, die für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Designflexibilität in einer Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurden.

Fortschrittliche COB-Technologie für vielfältige Beleuchtungsanwendungen

Die neuesten COB-LED-Lösungen von Polymatech bieten eine hohe Lichtausbeute, ein überlegenes Wärmemanagement und eine ausgezeichnete Farbkonsistenz. Dadurch eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsumgebungen wie:

  • Architektur- und Ambientebeleuchtung
  • Medizinische und Gesundheitsumgebungen
  • Wohn- und Hospitality-Bereiche
  • Einzelhandels- und Displaybeleuchtung
  • Horticulture-Beleuchtungssysteme

Die ausgestellten Lösungen unterstreichen Polymatechs kontinuierliches Engagement für präzise Halbleitertechnik, fortschrittliche Packaging- Technologien und anwendungsorientierte Innovationenb zur Unterstützung der sich wandelnden Anforderungen globaler Beleuchtungshersteller.

Treffen Sie das Team am Stand E39

Polymatech Electronics wird auf der Messe vertreten durch:

Alan Wagner
Chief Technology Officer
Nisene Technology Group
E-Mail: [email protected]

Mirjam Perman
Sales Manager
Brandner Electronics
E-Mail: [email protected]

Tarja Rapala-Virtanen
Chief Executive Officer
Brandner Electronics
E-Mail: [email protected]

Das Team steht bereit, um sich mit Herstellern von Beleuchtungssystemen, Systemintegratoren und Industriepartnern über Kooperationsmöglichkeiten und maßgeschneiderte LED-Lösungen auszutauschen.

Die Zukunft der Solid-State-Beleuchtung gestalten

Polymatech Electronics erweitert kontinuierlich seine Kompetenzen im Bereich fortschrittlicher Halbleiter-Packaging- und LED-Technologien und ermöglicht Kunden weltweit die Entwicklung energieeffizienter und leistungsstarker Beleuchtungssysteme.

Fachbesucher der Light + Building 2026 sind herzlich eingeladen, Halle 8, Stand E39 zu besuchen, um die neuesten Innovationen von Polymatech kennenzulernen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.polymatech.in

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2929142/Chip_on_Board_COB.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Polymatech Electronics Showcases Next-Generation LED COB Solutions at Light + Building 2026

Polymatech Electronics Showcases Next-Generation LED COB Solutions at Light + Building 2026

Polymatech Electronics, a leading innovator in semiconductor and optoelectronic technologies, will showcase its state-of-the-art Chip-on-Board (COB)...
Polymatech Electronics Showcases Next-Generation LED COB Solutions at Light + Building 2026

Polymatech Electronics Showcases Next-Generation LED COB Solutions at Light + Building 2026

Polymatech Electronics, a leading innovator in semiconductor and optoelectronic technologies, will showcase its state-of-the-art Chip-on-Board (COB)...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Semiconductors

Semiconductors

Electronic Components

Electronic Components

Electrical Utilities

Electrical Utilities

News Releases in Similar Topics