Polymatech et ECM Group créent une coentreprise stratégique pour la fabrication de plaques de semi-conducteurs à Grenoble, France

GRENOBLE, France, 13 septembre 2024 /PRNewswire/-- Polymatech, une société multinationale (MNC), un acteur de premier plan dans la fabrication de semi-conducteurs avec une forte présence en Inde et des opérations commerciales mondiales aux États-Unis, à Singapour, au Bahreïn, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec ECM Group, un leader mondialement reconnu dans les technologies avancées de la microélectronique et des semi-conducteurs, pour établir une société commune à Grenoble, en France. La nouvelle entreprise se concentrera sur la production de lingots et de plaquettes de saphir, des matériaux essentiels pour les dispositifs semi-conducteurs avancés.

Il s'agit du deuxième programme de co-investissement de Polymatech dans le domaine des semi-conducteurs, ce qui renforce l'orientation stratégique de l'entreprise visant à accélérer la croissance de l'industrie des semi-conducteurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la stratégie intelligente de Polymatech, qui vise à étendre son empreinte manufacturière mondiale tout en maintenant une position financière solide. La société commune proposée établira ses opérations de fabrication à Grenoble, connue comme la Silicon Valley de l'Europe, et c'est une plaque tournante pour la technologie des semi-conducteurs en Europe. Grenoble abrite des entités industrielles clés et des institutions de recherche de premier plan. Cette installation ultramoderne sera le premier centre de production de Polymatech pour les plaquettes de saphir, en utilisant les technologies de pointe Greentech de Polymatech et d'ECM Group.

Polymatech et ECM Group réaliseront un investissement initial commun de 100 millions d'euros, Polymatech détenant la majorité des parts. Cet investissement fait suite à un investissement antérieur de Polymatech de 30 millions de dollars dans le développement des plaquettes de silicium. En transférant la fabrication de plaquettes vers la nouvelle installation de Grenoble, Polymatech peut se concentrer sur le déblocage et le redéploiement des capacités d'emballage haut de gamme de son usine de Chennai. Conformément à sa stratégie de transformation globale, Polymatech s'est engagée à réaliser des investissements substantiels pour renforcer son leadership en matière de processus, notamment en investissant des milliards de dollars dans l'amélioration de ses capacités de fabrication de plaquettes et de conditionnement avancé dans le monde entier.

En vertu du protocole d'accord, l'entreprise commune fabriquera des plaquettes à Grenoble, se positionnant ainsi comme un acteur clé pour répondre à la demande mondiale croissante, y compris aux besoins de consommation captive de Polymatech. Polymatech détiendra une participation majoritaire de plus de 75 % dans l'entreprise. Cette coentreprise stratégique vise à renforcer la solidité financière de Polymatech en lui procurant des capitaux à un coût inférieur à celui de ses fonds propres, ce qui lui permettra d'améliorer encore son solide bilan. Du point de vue de la notation, l'investissement dans l'entreprise commune devrait être traité comme une participation, ce qui renforce la flexibilité financière et le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.

L'entreprise commune fabriquera des plaquettes pour Polymatech sur la base d'un coût majoré d'une marge. En vertu de l'accord, Polymatech s'engage à acheter des plaquettes à l'entreprise commune pour son usage interne et pour des clients externes, avec des engagements de volume minimum après l'achèvement substantiel de l'installation. Cet accord devrait permettre de réduire le coût des marchandises de Polymatech et d'améliorer sa rentabilité globale.

« L'accord avec ECM Group nous offre une flexibilité supplémentaire pour exécuter notre stratégie alors que nous investissons dans la création de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs la plus résiliente et la plus durable au monde », a déclaré Eswara Rao Nandam, PDG de Polymatech. « Nos investissements dans des capacités de production de pointe aux États-Unis et en Europe sont essentiels pour répondre à la demande croissante de saphir, de silicium et de carbure de silicium, car le marché mondial des semi-conducteurs devrait doubler au cours des cinq prochaines années. Cette coentreprise nous permet de nous associer à un leader technologique renommé à des conditions favorables, tout en conservant notre excellente cote de crédit. »

Laurent Pélissier, président fondateur et chef de la direction d'ECM Group, a ajouté : « Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec Polymatech. Cette coentreprise met en évidence l'expertise d'ECM Group dans l'innovation et la fourniture d'équipements de croissance cristalline de pointe pour la production de tranches de semi-conducteurs de haute qualité. Elle souligne également notre rôle de partenaire de confiance, fort de 50 ans d'expérience, soutenant le développement de la nouvelle économie, y compris les technologies d'IA de nouvelle génération, qui nécessiteront des investissements importants dans la production d'énergie durable, les centres de données, les fonderies et les capacités de semi-conducteurs. »

« La France a démontré un attrait significatif pour les investisseurs étrangers au cours des dernières années, grâce à sa main-d'œuvre qualifiée, son environnement juridique et réglementaire stable, ses infrastructures robustes et son fort soutien à l'innovation dans le cadre de l'initiative France 2030 », a déclaré Anis Jouini, directeur général d'ECM Greentech.

« La coentreprise complète les plans d'intégration de Polymatech en faisant de Polymatech une entreprise de semi-conducteurs de bout en bout », a déclaré Tarja Hannele Rapala Virtanen, directrice de Polymatech Electronics. « Nous produirons des plaquettes de saphir, du carbure de silicium et des plaquettes de silicium dans cette usine française. L'électricité ininterrompue et de haute qualité produite par l'électricité nucléaire et l'eau d'Apls nous permet d'obtenir des lingots de qualité parfaite », a-t-elle ajouté.

ECM Group, par l'intermédiaire de sa filiale ECM Greentech, fournira les fours, en s'appuyant sur des processus avancés de croissance des cristaux de saphir. ECM Greentech collaborera avec des partenaires clés pour mettre en place une chaîne de production complète, depuis la création des lingots jusqu'aux plaquettes finalisées ou aux échantillons spécifiques.

La production de la coentreprise devrait commencer en janvier 2026, avec une capacité annuelle de 500 000 plaquettes. Cette entreprise marque la première présence manufacturière de Polymatech en Europe, et plus précisément en France, en partenariat avec ECM Group.

À propos de Polymatech

Polymatech Electronics est un fabricant multinational de puces semi-conductrices multiplaquettes et de systèmes et composants électroniques RF avancés, spécialisé dans les technologies de semi-conducteurs composés. Polymatech joue un rôle clé dans ce secteur industriel essentiel qui est au cœur de notre monde numérique, des téléphones aux centres de données, en passant par la mobilité, les applications net-zéro, les soins de santé, la robotique et l'IA ». Polymatech dispose de sites de production en Inde, aux États-Unis et à Bahreïn.

À propos du groupe ECM

Groupe industriel français indépendant, qui conçoit et fabrique des équipements et procédés associés pour le traitement et la transformation des matériaux à haute température. Les solutions du groupe ECM sont conçues pour améliorer les performances des industries et contribuer à leurs transitions technologiques et écologiques. Site Web : https://www.groupe-ecm.com/

À propos d'ECM Greentech

ECM Greentech est une filiale du groupe ECM. L'entreprise se consacre depuis plus de 30 ans à la conception et à la mise en service de lignes clés en main pour les industries de la croissance cristalline, des énergies renouvelables et des semi-conducteurs.

ECM Greentech est aujourd'hui le premier fabricant d'équipements de croissance cristalline en France et un acteur mondial reconnu dans la fabrication d'équipements de croissance cristalline pour une grande variété de matériaux. Elle soutient les fabricants d'une grande variété d'industries dans lesquelles les équipements de traitement à haute température des matériaux avancés sont couramment utilisés. Tous ont besoin de machines de haute qualité, de haute précision, stables et bien conçues pour fabriquer des pièces de haute qualité et de grande taille. Site Web : https://ecm-greentech.fr/

