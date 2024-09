Polymatech und die ECM Group gründen strategisches Joint Venture für die Herstellung von Halbleiterwafern in Grenoble, Frankreich

Die beiden weltweit führenden Unternehmen der Branche haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Halbleitertechnologie unterzeichnet

In Grenoble, Frankreich, einem bedeutenden europäischen Zentrum für Halbleiterinnovationen und -forschung, wird ein Joint-Venture-Unternehmen gegründet

Das neue Unternehmen wird sich auf die Herstellung von hochwertigen Saphirblöcken und -wafern spezialisieren, die für moderne Halbleiterbauelemente von entscheidender Bedeutung sind, und so Präzision und Effizienz in der Produktion gewährleisten

Mit dieser Zusammenarbeit wollen Polymatech und die ECM Group einen Beitrag zur weltweit wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterlösungen leisten und sich an der Spitze der technologischen Innovation positionieren

GRENOBLE, Frankreich, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Polymatech, ein multinationales Unternehmen (Multinational Corporation, MNC), ein führender Akteur in der Halbleiterfertigung mit einer starken Präsenz in Indien und globalen Geschäftsaktivitäten in den USA, Singapur, Bahrain, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit der ECM Group, einem weltweit anerkannten Marktführer für fortschrittliche Mikroelektronik und Halbleitertechnologien, zur Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens in Grenoble, Frankreich, bekannt. Das neue Unternehmen wird sich auf die Herstellung von Saphirblöcken und -wafern konzentrieren, Schlüsselmaterialien für moderne Halbleiterbauelemente.

Dies ist das zweite „Semiconductor Co-Investment Program" von Polymatech, das den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Beschleunigung des Wachstums in der Halbleiterindustrie verstärkt. Die Initiative ist Teil der umfassenderen „Smart Strategy" von Polymatech, die darauf abzielt, die globale Produktionspräsenz des Unternehmens zu erweitern und gleichzeitig eine solide Finanzlage zu wahren. Das geplante Joint-Venture-Unternehmen wird seine Produktionsanlagen in Grenoble errichten, das auch als „Silicon Valley Europas" bekannt ist und ein wichtiger Knotenpunkt für die Halbleitertechnologie in Europa ist. Grenoble beherbergt wichtige Industrieunternehmen und erstklassige Forschungseinrichtungen. Diese hochmoderne Anlage wird als Polymatechs erstes Zentrum für die Massenproduktion von Saphirwafern dienen und die hochmodernen Greentech-Technologien von Polymatech und der ECM Group nutzen.

Polymatech und die ECM Group werden eine gemeinsame Anfangsinvestition von 100 Millionen Euro tätigen, wobei Polymatech die Mehrheit der Anteile hält. Dies folgt auf eine frühere Investition von Polymatech in Höhe von 30 Millionen US-Dollar in die Waferentwicklung. Durch die Verlagerung der Wafer-Fertigung in das neue Werk in Grenoble kann sich Polymatech auf die Freisetzung und Umwidmung von High-End-Packaging-Kapazitäten in seinem Werk in Chennai konzentrieren. Im Einklang mit seiner globalen Transformationsstrategie hat sich Polymatech zu umfangreichen Investitionen in den Ausbau seiner Prozessführerschaft verpflichtet, darunter Milliarden von US-Dollar zur Verbesserung seiner weltweiten Kapazitäten in der Waferherstellung und im Bereich Advanced Packaging.

Gemäß der Absichtserklärung wird das Joint-Venture-Unternehmen in Grenoble Wafer herstellen und sich als wichtiger Akteur bei der Deckung der wachsenden globalen Nachfrage positionieren, einschließlich des Eigenbedarfs von Polymatech. Polymatech wird eine Mehrheitsbeteiligung von über 75 % an dem Unternehmen halten. Dieses strategische Joint Venture soll die Finanzkraft von Polymatech stärken, indem es Kapital zu niedrigeren Kosten als die Eigenkapitalkosten sichert und die solide Bilanz weiter verbessert. Aus Bewertungssicht wird erwartet, dass die Investition in das Joint Venture als eigenkapitalähnlich behandelt wird, was die finanzielle Flexibilität und das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens stärkt.

Das Joint Venture wird Wafer für Polymatech auf einer Kosten-plus-Marge-Basis herstellen. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich Polymatech, Wafer vom Joint Venture sowohl für den internen Gebrauch als auch für externe Kunden zu kaufen, wobei nach der Fertigstellung der Anlage Mindestmengenverpflichtungen gelten. Diese Vereinbarung soll die Herstellungskosten (Cost of Goods, COGs) von Polymatech senken und die Gesamtrentabilität steigern.

„Die Vereinbarung mit der ECM Group bietet uns zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung unserer Strategie, da wir in die Schaffung der weltweit widerstandsfähigsten und nachhaltigsten Halbleiter-Lieferkette investieren", sagte Eswara Rao Nandam, Geschäftsführer von Polymatech. „Unsere Investitionen in modernste Fertigungskapazitäten in den USA und Europa sind unerlässlich, um die steigende Nachfrage nach Saphir-, Silizium- und Siliziumkarbidmaterialien zu decken, da sich die Größe des globalen Halbleitermarktes in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich verdoppeln wird. Dieses Joint Venture ermöglicht es uns, mit einem renommierten Technologieführer zu günstigen Konditionen zusammenzuarbeiten und gleichzeitig unser starkes Investment-Grade-Rating beizubehalten."

Laurent Pélissier, Gründungspräsident und Geschäftsführer der ECM Group, fügte hinzu: „Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit Polymatech. Dieses Joint Venture unterstreicht die Kompetenz der ECM Group bei der Entwicklung und Lieferung von hochmodernen Kristallzuchtanlagen für die Produktion hochwertiger Halbleiterwafer. Es unterstreicht auch unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner mit 50 Jahren Erfahrung, der die Entwicklung der neuen Wirtschaft unterstützt, einschließlich KI-Technologien der nächsten Generation, die erhebliche Investitionen in nachhaltige Stromerzeugung, Rechenzentren, Gießereien und Halbleiterkapazitäten erfordern werden."

„Frankreich hat in den letzten Jahren dank seiner qualifizierten Arbeitskräfte, seines stabilen rechtlichen und regulatorischen Umfelds, seiner robusten Infrastruktur und seiner starken Innovationsförderung im Rahmen der Initiative France 2030 eine erhebliche Anziehungskraft auf ausländische Investoren ausgeübt", sagte Anis Jouini, Geschäftsleiter von ECM Greentech.

„Das Joint Venture ergänzt die Pläne von Polymatech zur Vorwärtsintegration und macht Polymatech zu einem End-to-End-Halbleiterunternehmen", sagte Tarja Hannele Rapala Virtanen, Direktorin von Polymatech Electronics. „In dieser französischen Anlage werden wir Saphiroblattsiliziumkarbid- und Siliziumblattsilizium herstellen. Der ununterbrochene und hochwertige Strom, der durch Kernenergie und Apls-Wasser erzeugt wird, liefert uns Barren von perfekter Qualität", fügte sie hinzu.

Die ECM Group wird über ihre Tochtergesellschaft ECM Greentech die Öfen liefern und dabei fortschrittliche Verfahren zur Züchtung von Saphirglas einsetzen. ECM Greentech wird mit wichtigen Partnern zusammenarbeiten, um eine vollständige Produktionslinie einzurichten, von der Herstellung von Barren bis hin zu fertigen Wafern oder spezifischen Mustern.

Die Produktion des Joint Ventures soll im Januar 2026 mit einer jährlichen Waferkapazität von 500.000 Stück beginnen. Dieses Unternehmen ist die erste Produktionsstätte von Polymatech in Europa, genauer gesagt in Frankreich, in Zusammenarbeit mit der ECM Group.

Informationen zu Polymatech

Polymatech Electronics ist ein multinationaler Hersteller von Multi-Wafer-Halbleiterchips und fortschrittlichen elektronischen RF-Systemen und -Komponenten, der sich auf Verbindungshalbleitertechnologien spezialisiert hat. Polymatech spielt eine Schlüsselrolle in diesem wichtigen Industriesektor, der das Herzstück unserer digitalen Welt bildet – von Mobiltelefonen bis hin zu Rechenzentren, Mobilität und Netto-Null-Anwendungen, Gesundheitswesen, Robotik und KI. Polymatech verfügt über Produktionsstätten in Indien, den USA und Bahrain.

Informationen zur ECM Group

Ein unabhängiger französischer Industriekonzern, der Geräte und zugehörige Verfahren für die Behandlung und Umwandlung von Materialien bei hohen Temperaturen entwickelt und herstellt. Die Lösungen der ECM Group zielen darauf ab, die Leistung der Industrie zu verbessern und zu ihrem technologischen und ökologischen Wandel beizutragen. Website: https://www.groupe-ecm.com/

Informationen zu ECM Greentech

ECM Greentech ist eine Tochtergesellschaft der ECM Group. Das Unternehmen widmet sich seit mehr als 30 Jahren der Entwicklung und Inbetriebnahme von schlüsselfertigen Produktionslinien für die Kristallzucht, erneuerbare Energien und die Halbleiterindustrie.

ECM Greentech ist heute der führende Hersteller von Kristallzüchtungsanlagen in Frankreich und ein weltweit anerkannter Akteur in der Herstellung von Kristallzüchtungsanlagen für eine Vielzahl von Materialien... Es unterstützt Hersteller in einer Vielzahl von Branchen, in denen fortschrittliche Materialien und Hochtemperatur-Verarbeitungsanlagen häufig zum Einsatz kommen. Sie alle benötigen hochwertige, hochpräzise, stabile und ausgereifte Maschinen, um hochwertige und großformatige Werkstücke herzustellen. Website: https://ecm-greentech.fr/

