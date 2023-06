Polyplastics annonce la disponibilité commerciale de la série DURACON (R) POM PM pour l'industrie médicale

TOKYO, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a le plaisir d'annoncer la disponibilité commerciale de sa série DURACON (R) POM (polyoxyméthylène/acétal) PM pour les applications médicales. La société fournira des matériaux à toutes les régions du monde, y compris l'Asie, comme la Chine, l'Inde, l'Europe et les États-Unis.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202306166403/_prw_PI1lg_ZBGJFiCu.jpeg

Sur le marché des dispositifs médicaux, les fabricants et les utilisateurs finaux exigent des matériaux de haute qualité de la part de fournisseurs fiables. Polyplastics est au service du secteur médical et des soins de santé depuis des décennies avec son TOPAS (R) COC (copolymère d'oléfine cyclique) de haute pureté. En tant que premier fabricant mondial de POM, Polyplastics ajoute maintenant la série PM à son portefeuille de produits de qualité médicale et prévoit d'étendre la fourniture de matériaux au marché de la médecine et des soins de santé.

Les deux classes d'acétal de Polyplastics comprennent une classe à viscosité standard, PM09S01N, qui offre les propriétés mécaniques fiables et la moulabilité attendues du POM. En outre, une classe à haute fluidité, PM27S01N, permettra l'amincissement des parois, la miniaturisation et l'allègement des dispositifs médicaux qui deviennent de plus en plus complexes et hautement fonctionnels.

Ces classes répondent aux principales exigences des fabricants de dispositifs médicaux et sont destinés à une large gamme d'applications telles que le contact et l'administration de médicaments. Les deux classes sont conformes aux réglementations du marché mondial, y compris ISO 10993 et USP Class VI pour la biocompatibilité/cytotoxicité, FDA Drug Master File (DMF) et Device Master File (MAF), et EU 10/2011 et la réglementation FDA pour le contact alimentaire 21 CFR 177.2470. Les matériaux peuvent être stérilisés à la vapeur chaude et à l'oxyde d'éthylène (EtO).

La série PM respecte des systèmes de gestion de la qualité très stricts, notamment la conformité à la norme VDI 2017 sur les plastiques à usage médical. Elle offre également une traçabilité complète des processus et des produits, ainsi qu'une gestion de la production basée sur les principes GMP.

Veuillez consulter le site https://www.polyplastics-global.com/en/approach/12.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part de marché mondial de POM, LCP et COC. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

