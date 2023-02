Polyplastics apresenta nova resina DURANEX (R) PBT 201EB para Radar de Ondas Milimétricas para Aplicações Automotivas

TÓQUIO, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group anunciou o lançamento de um novo tereftalato de polibutileno (PBT) de DURANEX (R) para aplicações de radar de ondas milimétricas para o setor automotivo. O DURANEX (R) PBT 201EB oferece o benefício da blindagem de ondas eletromagnéticas como um efeito adicional da condutividade elétrica. Como resultado, o material contribui para reduzir o trabalho de montagem e reduzir os custos.

Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202302062705/_prw_PI2fl_hyyK2XS5.jpeg

No avançado sistema de assistência ao motorista (ADAS) atual, o radar de ondas milimétricas é um tipo de sensor que mede a distância, a velocidade e o ângulo de objetos, como aproximar-se dos carros, enviando e recebendo ondas de rádio (ondas eletromagnéticas) em bandas de ondas milimétricas. O mercado de radar de ondas milimétricas está em rápida expansão devido ao aumento do uso para monitoramento periférico de veículos, incluindo no lado traseiro, graças à sua capacidade de reconhecer com precisão distâncias e outros parâmetros em clima inclemente e à noite.

A Polyplastics tem trabalhado para produzir materiais para aplicações de radar de ondas milimétricas por meio de abordagens variadas. O uso de tipos condutores elétricos como o DURANEX (R) PBT 201EB em materiais de absorção de ondas de rádio pode contribuir para reduzir os custos de processamento para os clientes e maior liberdade de design.

Anteriormente, os materiais de absorção de ondas eletromagnéticas foram parcialmente incorporados no lado traseiro dos radomes que transmitem ondas eletromagnéticas. A incorporação de materiais de absorção de ondas eletromagnéticas tem o efeito de reduzir o ruído de reflexão de ondas milimétricas e inibir a ocorrência de erros de detecção (aumentando a precisão da detecção). No entanto, um processo de fixação de absorvedores de onda eletromagnética de borracha convencional à parte de trás dos radomes tem sido problemático.

O DURANEX (R) PBT 201EB tem a mesma composição de base de resina PBT que os radomes, e também liga-se extremamente bem devido à sua capacidade de moldagem de dose dupla.

Acesse https://www.polyplastics-global.com/en/approach/17.html.

Sobre a Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção de termoplásticos de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC e LFT. A empresa tem a maior participação de mercado global de POM, LCP e COC. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas, capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

* DURANEX (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.