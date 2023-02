Polyplastics stellt neues DURANEX (R) PBT 201EB Harz für Millimeterwellenradar für Automobilanwendungen vor

TOKIO, 15. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Polyplastics Group hat die Einführung eines neuen elektrisch leitfähigen Typs von DURANEX (R) Polybutylenterephthalat (PBT) für Millimeterwellenradaranwendungen in der Automobilindustrie angekündigt. DURANEX (R) PBT 201EB bietet den Vorteil der Abschirmung elektromagnetischer Wellen als zusätzlichen Effekt der elektrischen Leitfähigkeit. Dadurch trägt das Material zur Reduzierung des Montageaufwands und zur Kostensenkung bei.

Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202302062705/_prw_PI2fl_hyyK2XS5.jpeg

In den heutigen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ist der Millimeterwellenradar eine Art Sensor, der die Entfernung, die Geschwindigkeit und den Winkel von Objekten wie z. B. herannahenden Autos misst, indem er Radiowellen (elektromagnetische Wellen) in Millimeterwellenbereichen sendet und empfängt. Der Markt für Millimeterwellenradar wächst schnell, da er dank seiner Fähigkeit, Entfernungen und andere Parameter bei schlechtem Wetter und in der Nacht genau zu erkennen, zunehmend für die Peripherieüberwachung von Fahrzeugen eingesetzt wird, auch auf der Rückseite.

Polyplastics hat mit verschiedenen Ansätzen an der Herstellung von Materialien für Millimeterwellenradaranwendungen gearbeitet. Die Verwendung elektrisch leitfähiger Qualitäten wie DURANEX (R) PBT 201EB in funkwellenabsorbierenden Materialien kann zu geringeren Verarbeitungskosten für die Kunden und einer größeren Designfreiheit beitragen.

Bisher wurden elektromagnetische Wellen absorbierende Materialien auf der Rückseite von Radarkuppeln, die elektromagnetische Wellen übertragen, teilweise eingebaut. Die Verwendung von Materialien, die elektromagnetische Wellen absorbieren, reduziert das Rauschen der Millimeterwellen und verhindert das Auftreten von Detektionsfehlern (erhöht die Genauigkeit der Detektion). Die Anbringung herkömmlicher Gummiabsorber für elektromagnetische Wellen auf der Rückseite von Radarkuppeln war jedoch problematisch.

DURANEX (R) PBT 201EB hat die gleiche PBT-Harzbasiszusammensetzung wie Radarkuppeln und haftet aufgrund seiner Double-Shot-Molding-Fähigkeit ebenfalls ausgezeichnet.

