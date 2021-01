Polyplastics cible des capteurs d'applications de conduite autonome avec des classes de PBT et de PPS

TOKYO, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La tendance croissante que représentent les véhicules électriques incite les fournisseurs de matériaux, comme Polyplastics Co., Ltd., un fournisseur mondial de premier plan de plastiques techniques, à positionner leurs produits de résine novateurs de sorte qu'ils puissent être utilisés dans les composés de système avancé d'aide à la conduite (ADAS) qui permettent la conduite autonome. Les résines DURANEX(R) de type polytéréphtalate de butylène (PBT) et DURAFIDE(R) de type sulfure de polyphénylène (PPS) de Polyplastics, destinées aux capteurs des systèmes radars et des systèmes de support de caméra, présentent un grand intérêt en raison de leur capacité à assurer un faible fluage, une stabilité dimensionnelle et une faible constante diélectrique.

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202011106891/_prw_PI1fl_U2f1pw8n.jpg)

Pour les boîtiers de radar, les fabricants recherchent des matériaux à faible constante diélectrique, à transmission stable des ondes radio et à faible absorption d'eau. Sur le marché, on retrouve le polystyrène syndiotactique (SPS) et le polyéthéréimide (PEI), utilisés pour leurs propriétés diélectriques, ainsi que le PPS, qui présente une faible absorption d'eau et une résistance chimique. Afin de résoudre les problèmes liés aux coûts, les fabricants ont commencé à intégrer le PBT à leurs conceptions.

Polyplastics indique que l'absorption d'eau a peu d'effet sur le DURAFIDE(R) 1140A6 de type PPS, mais qu'elle altère dans une certaine mesure le DURANEX(R) 330HR de type PBT. Par conséquent, l'entreprise travaille à la mise au point de nouveaux types de PBT présentant de meilleures propriétés diélectriques et une faible absorption d'eau.

En ce qui concerne les supports de radar, des propriétés de blindage contre les ondes électromagnétiques sont nécessaires pour offrir une protection contre les ondes réfléchies superflues. Les matériaux conducteurs de Polypastics, à savoir le DURACON(R) CH-10 et EB-10 de type polyoxyméthylène (POM) et le DURANEX(R) 7300E de type PBT, sont tous sérieusement envisagés dans le cadre du développement de nouveaux types de PBT présentant des propriétés plus fortes de blindage contre les ondes électromagnétiques.

Pour les supports de caméra de détection montés sur voiture, les matériaux à faible fluage et à haute rigidité comme le DURANEX(R) 733LD et 7407 de type PBT sont généralement privilégiés. L'entreprise a également développé une technologie de matte qui implique un traitement au laser pour réduire le bruit (lumière diffuse). Grâce à ce traitement laser, on obtient des niveaux de brillance et de noirceur favorables. Polyplastics continuera d'explorer la durabilité à long terme et différentes conditions du processus pour réduire le temps du traitement.

Veuillez consulter le site https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_adas2/index.html.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET et COC. La société détient la plus grande part de marché mondiale de POM et LCP. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

DURANEX(R), DURACON(R) et DURAFIDE(R) sont des marques déposées de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

