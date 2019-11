Polyplastics desenvolve novos grades LAPEROS (R) de polímero de cristal líquido (LCP) com resistência aprimorada a bolhas

TÓQUIO, 28 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group anunciou novos graus em desenvolvimento de polímero de cristal líquido (LCP) LAPEROS (R), que oferecem resistência superior a bolhas para conectores eletrônicos. Está comprovado que os dois grades -- atualmente em uma fase de pré-comercialização -- inibem a formação de bolhas com mais eficiência que materiais existentes e mostram um sólido potencial para melhoria de produtividade. A Polyplastics conduziu estudos experimentais em diferentes formas de formação de bolhas e está trabalhando para atingir uma redução ainda maior em defeitos de formação de bolhas.

Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201911153561/_prw_PI1lg_510uOHCq.jpg

O LCP é amplamente usado em peças SMT (Tecnologia de Montagem Superficial, na sigla em inglês) devido à sua forte resistência ao calor e fluxibilidade. A formação de bolhas é um defeito comum para o LCP que toma a forma de saliências que aparecem na superfície de artigos moldados devido ao calor. A formação de bolhas pode ocorrer por diversos fatores em potencial, incluindo os gases de decomposição de LCP que ficam presos durante a modelação, e a separação entre as camadas de pele e centrais.

A Polyplastics notou a importância de usar materiais com estabilidade mais alta ao calor e que também geram pouco gás. O LCP LAPEROS (R) vem em uma ampla gama de grades para se ajustar às necessidades do cliente, incluindo grades super ultra resistentes aos calor. A empresa também conduziu estudos sobre otimização de bocal e jito com o objetivo de oferecer soluções à formação de bolhas. Outros fatores como condições de modelação e design de formação de molde também têm uma sólida influência na formação de bolhas.

Além de alta fluxibilidade de precisão dimensional, o LCP apresenta alta resistência ao calor e é amplamente usado em aplicações de conectores em dispositivos como smartphones, que estão se tornando cada vez mais compactos e voltados à SMT. Os setores automotivos, de eletrodomésticos e de automação de escritórios também têm adotado cada vez mais o LCP em anos recentes devido à demanda por alta precisão dimensional e resistência ao calor.

Acesse: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/lcp_blistering/index.html

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. uma líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui, POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET e COC. A empresa tem a maior participação no mercado mundial de POM e LCP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma forte rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção e recursos de vendas capazes de criar soluções avançadas para um mercado global em constante alteração.

O LAPEROS (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

