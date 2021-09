Polyplastics développe une nouvelle méthode de test pour identifier et prévenir les brûlures par gaz pendant le moulage par injection

TOKYO, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., un important fournisseur mondial de thermoplastiques techniques, a identifié plusieurs solutions pour aider les processeurs à limiter la fréquence des brûlures par gaz pendant le processus de moulage par injection. L'entreprise a utilisé sa méthode de test GIMIM (Gas Investigation Method in Injection Molding, une méthode d'analyse des gaz dans le moulage par injection) pour analyser le phénomène et aider à établir des mesures préventives.

Les gaz produits pendant le moulage n'ont pas de place pour s'échapper et sont comprimés. Il en résulte une surface de résine chaude et brûlée qui menace le moulage continu. Tout d'abord, l'étude a examiné le gaz résultant d'une perte d'énergie au moment de l'injection. Les buses des machines d'injection typiques sont composées d'une structure fortement contractée. La perte d'énergie se produit en raison de la forme. Les solutions possibles comprennent l'abaissement de la vitesse d'injection, l'utilisation de multiples portes ou cavités, et l'augmentation de la taille de la porte et de la buse.

Pour éviter une conduction thermique inégale à l'intérieur du barillet d'injection, les résultats suggèrent d'éviter des machines d'injection excessivement volumineuses par rapport aux articles moulés, de réduire la température du cylindre et d'éviter le moulage en contact avec le moule afin que la perte de chaleur du moule ne se produise pas.

La méthode GIMIM a également permis de déterminer que le colmatage des évents est causé par le fonctionnement d'une relation complexe entre les volumes des substances à bas point d'ébullition et à haut point d'ébullition et le volume total des substances dans les gaz de décomposition. Les mesures correctives comprennent l'abaissement de la température du cylindre et l'utilisation d'un chiffon ou d'un objet similaire pour essuyer fréquemment les dépôts de moisissures qui sont légèrement collés aux évents de gaz.

Enfin, il a été déterminé que la méthode de test GIMIM pouvait vérifier le processus de purge. Jusqu'à présent, aucune méthode ne permettait de vérifier les effets du processus de purge autre que la confirmation visuelle après moulage par de nombreuses injections. Étant donné que la méthode GIMIM peut détecter des substances en ppm, elle peut être utilisée pour vérifier si le processus de purge a été effectué correctement à l'aide d'un petit nombre d'injections.

