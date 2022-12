Polyplastics développe une nouvelle technologie de prédiction des espaces vides pour les produits POM moulés par injection

TOKYO, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd, un fournisseur mondial de premier plan de thermoplastiques d'ingénierie, a développé une technologie d'analyse CAE unique qui prédit l'apparition d'espaces vides dans les produits moulés par injection fabriqués en DURACON (R) POM. Ce nouvel outil d'IAO peut prédire le risque de formation d'espaces vides avant de créer le moule, ce qui permet de réduire les échantillons d'essai, de raccourcir le cycle de développement et de diminuer la consommation d'énergie.

Photo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202211220145/_prw_PI1fl_5xTHRjBB.png

La technologie de prédiction des espaces vides de Polyplastics prend en compte les changements de variables, notamment la température et la pression pendant le processus de solidification de la résine lors de l'utilisation du POM DURACON (R). Cette technologie permet de vérifier à l'avance la forme, les conditions de moulage et les effets des modifications de la position de l'entrée, et de visualiser la taille des espaces vides ainsi que les positions dans lesquelles ils se forment.

Les poches creuses, appelées espaces vides, qui se forment près du centre des produits épais moulés par injection constituent un type de défaut de moulage. Des paramètres tels que le retrait volumique, qui est produit par les analyses d'écoulement, ont été traditionnellement utilisés pour la prédiction des espaces vides, mais la précision de cette méthode a été problématique, car le phénomène réel ne peut pas être recréé.

La nouvelle technologie de prédiction des espaces vides est une méthode entièrement nouvelle qui associe l'analyse de l'écoulement à l'analyse structurelle pour prédire la formation de vides en fonction des déformations survenant à l'intérieur des produits moulés, en tenant compte du retrait du moule, du module élastique et de la répartition de la pression dans le processus de solidification de la résine. Comme elle peut prédire les espaces vides avec une grande précision avant la construction du moule, cette technologie promet de réduire le cycle de développement, de diminuer les coûts de développement des produits et de réduire la consommation d'énergie pour les simulations.

Polyplastics propose cette nouvelle technologie dans le cadre de son assistance technique globale aux clients actuels du POM.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

https://www.polyplastics-global.com/en/approach/16.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part de marché mondial de POM, LCP et COC. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

* DURACON (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

