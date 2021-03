Polyplastics élargit la gamme DURACON (R) POM PM avec un nouveau grade à haut débit pour le secteur médical et des soins de santé

TOKYO, 1er mars 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics élargit sa gamme de produits DURACON (R) polyoxyméthylène (POM) PM avec le développement d'un nouveau grade à haut débit pour les applications de contact et d'administration de médicaments pour le marché médical et des soins de santé. Le nouveau grade, DURACON PM27S01N, offre une épaisseur de paroi réduite, une miniaturisation et un poids moindre pour divers dispositifs médicaux qui deviennent de plus en plus compliqués et hautement fonctionnels.

La série PM de Polyplastics, qui comprend également le DURACON PM09S01N, un grade de viscosité standard, complète le produit TOPAS (R), un copolymère d'oléfines cycliques (COC) de la société, un matériau de haute pureté pour une série d'applications médicales.

DURACON PM27S01N assure la conformité aux réglementations médicales et alimentaires mondiales. Sur un marché en mutation et en pleine croissance, les fabricants de dispositifs médicaux et les utilisateurs finaux exigent des matériaux de haute qualité et des fournisseurs fiables, selon Polyplastics, qui est un des principaux fabricants mondiaux de matériaux POM pour divers marchés.

Le DURACON PM27S01N répond aux exigences de conformité réglementaire, y compris la biocompatibilité/cytotoxicité ISO10993 et USP Class VI, le Drug Master File (DMF) et le Device Master File (MAF) de la FDA, ainsi que la norme EU 10/2011 et la norme 21 CFR 177.2470 de la FDA relatives au contact alimentaire.

Le matériau adhère à des systèmes de gestion de la qualité stricts, y compris la conformité à une directive VDI, VDI 2017 sur les plastiques de qualité médicale. Il assure également une traçabilité complète des processus et des produits, ainsi qu'une gestion de la production basée sur le principe des bonnes pratiques de fabrication (BPF). Polyplastics offre également une qualité uniforme et un approvisionnement mondial.

Polyplastics offre aux fabricants de dispositifs médicaux des données étendues sur la fiabilité à long terme de leurs matériaux. Des données personnalisées sur l'extraction, le côté modulable, la durabilité, le glissement et l'usure, ainsi que d'autres attributs clés sont également disponibles.

TOPAS COC est un produit en plastique transparent et très pur qui offre une rigidité et une résistance, une biocompatibilité et une compatibilité médicamenteuse pour les produits portables, les dispositifs médicaux, les blisters et plateaux pharmaceutiques, les diagnostics et les microfluides.

