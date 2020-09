Polyplastics lance le nouveau DURANEX(R) de type PBT avec une meilleure résistance à l'hydrolyse et aux chocs thermiques

TOKYO, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a procédé au lancement d'un nouveau DURANEX(R) de type polytéréphtalate de butylène (PBT) qui apporte des améliorations importantes en matière de résistance à l'hydrolyse et aux chocs thermiques pour toute une série d'applications. DURANEX(R) 201HR est une nouvelle offre qui garantit la fiabilité des pièces à long terme et élargit la pénétration de DURANEX(R) de type PBT sur les marchés automobiles.

(Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202009074010/_prw_PI1fl_8afPigC9.jpg)

DURANEX(R) 201HR est un matériau non chargé qui améliore considérablement la résistance à l'hydrolyse, qui affecte la structure moléculaire des résines tout en préservant les excellentes propriétés mécaniques et de moulage des résines PBT conventionnelles. Idéal pour une utilisation dans des environnements à forte humidité, DURANEX(R) 201HR peut prolonger la durée d'utilisation d'une vaste gamme de produits. Il s'adapte très bien aux connecteurs automobiles dans des environnements très difficiles.

DURANEX(R) 201HR complète la DURANEX(R) LT Series de Polyplastics qui améliore également de manière significative la résistance aux chocs thermiques en renforçant la rigidité de la résine et en relâchant la pression due aux essais de cycles de chocs thermiques. Ses performances dépassent même celles de la résine de sulfure de polyphénylène (PPS), connue pour être l'une des meilleures résines en terme de résistance aux chocs thermiques.

La DURANEX(R) LT Series facilite le moulage à injection et possède une très forte résistance à l'hydrolyse, libérant ainsi le potentiel pour des performances élevées et une plus longue durée d'utilisation de toute une série de produits. Ces grades peuvent également servir dans une large gamme de pièces pour lesquelles la résine PBT conventionnelle n'était pas envisageable. Les matériaux DURANEX(R) LT Series sont bien adaptés aux pièces pour modules de puissance, convertisseurs DC/DC, isolateurs pour moteur et systèmes EPS, qui sont soumis à des conditions d'utilisation difficiles.

DURANEX(R) LT530HR est une résine chargée de verre à 30% et LT530FR un grade chargée de verre à 30% avec résistance à la flamme.

Veuillez consulter le site: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_long-term/index.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET et COC. La société détient la plus grande part de marché mondiale de POM et LCP. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

DURANEX(R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.