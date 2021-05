Polyplastics propose des techniques de conception et du savoir-faire pour réduire le bruit des engrenages hélicoïdaux en POM

TOKYO, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd, fournisseur mondial de premier plan de thermoplastiques techniques, propose une série de conseils et de techniques de conception pour aider les fabricants à réduire le bruit des engrenages hélicoïdaux en polyoxyméthylène (POM). Polyplastics est l'un des principaux fabricants mondiaux de POM, sous la marque DURACON (R), pour divers marchés, dont celui des engrenages.

Entre autres résultats de la conception, il est généralement admis que l'inclinaison de l'axe de l'engrenage est un élément important et que son élimination aura un impact positif sur les problèmes de bruit. Polyplastics a essayé de vérifier cette hypothèse, et s'est en fait concentré sur l'angle incliné des axes (erreur de décalage). L'entreprise a découvert que le bruit ne s'aggrave pas nécessairement lorsque l'axe s'incline.

Polyplastics a plutôt constaté que des problèmes de bruit se posent lorsque l'on modifie l'entraxe, selon que l'angle des axes est incliné ou non. Polyplastics a examiné l'impact de l'entraxe pour les engrenages hélicoïdaux avec un angle des axes incliné de 0 degré. Les niveaux de bruit sont les plus bas dans la zone où l'augmentation de l'entraxe est comprise entre 0 et 0,6 mm, puis se stabilisent. En revanche, le bruit augmente au-delà de 0,6 mm, puisque le rapport de conduite apparent est inférieur à 1,0.

Polyplastics note que les engrenages hélicoïdaux présentent un phénomène appelé « rapport de recouvrement ». Le rapport total de conduite est la somme du rapport de conduite apparent et du rapport de recouvrement. Théoriquement, le rapport total de conduite doit être supérieur ou égal à 1,0 pour une rotation à vitesse constante du côté entraîné. Un rapport de conduite apparent inférieur à 1 signifie que la longueur de conduite est inférieure à un pas. En d'autres termes, il existe un espace dans lequel les dents ne se touchent pas dans l'espace d'un pas. Les résultats montrent que les engrenages hélicoïdaux auront un rapport total de conduite de 1 ou plus et continueront à fonctionner à vitesse constante sans problème de bruit.

