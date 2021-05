A Polyplastics oferece técnicas de projeto e Know-how para reduzir o ruído em engrenagens helicoidal POM

TÓQUIO, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., principal fornecedor global de termoplásticos de engenharia, oferece várias dicas e técnicas de design para os fabricantes poderem reduzir o ruído em engrenagens helicoidais feitas de polietileno (POM) . A Polyplastics é o principal fabricante global de POM, com o nome comercial DURACON (R), para diversos mercados, incluindo engrenagens.

Em geral, acredita-se que a inclinação do eixo da engrenagem é uma consideração importante e sua eliminação terá um impacto positivo em relação aos problemas de ruído. A Polyplastics tentou verificar essa suposição e se concentrou no ângulo inclinado do eixo (erro de deslocamento). A empresa observou que o ruído não necessariamente piora quando o eixo se inclina.

Em vez disso, a Polyplastics descobriu que problemas de ruído surgem ao alterar a distância central, dependendo se existe um ângulo de eixo inclinado. A Polyplastics examinou o impacto da distância central das engrenagens helicoidal com um ângulo de eixo inclinado de 0 graus. Os níveis de ruído são mais baixos na área onde um aumento na distância central é entre 0 e 0,6 mm e, em seguida, fica nivelado. Por outro lado, o ruído aumenta para mais de 0,6 mm porque a relação de contato transversal é inferior a 1,0.

A Polyplastics observou que ocorre um um fenômeno chamado relação de sobreposição nas engrenagens helicoidais. A razão de contato total é a soma da razão de contato transversal e a razão de sobreposição e, teoricamente, a razão de contato total deve ser de 1,0 ou superior para rotação em velocidade constante no lado acionado. Uma razão de contato transversal menor que 1 significa que o comprimento do caminho do contato é menor que um passo. Em outras palavras, há um espaço em que os dentes não tocam dentro do espaço de um passo. Os resultados mostram que as engrenagens helicoidais terão uma razão de contato total de 1 ou superior e continuarão funcionando em velocidade constante sem problemas de ruído.

A DURACON (R) é marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

