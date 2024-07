Polystyvert obtient 16 millions de dollars pour révolutionner le recyclage du polystyrène et permettre le déploiement mondial d'une technologie innovante pour la production durable de polystyrène à partir de déchets plastiques.

MONTRÉAL, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Polystyvert, une entreprise innovante spécialisée dans les technologies de recyclage et l'économie circulaire des plastiques styréniques (polystyrène et ABS), annonce la clôture d'une première tranche d'un financement de série B de plus de 16 millions de dollars. Cet investissement représente une nouvelle étape pour l'entreprise vers la construction de sa toute première usine commerciale au Québec, dédiée au recyclage des déchets de polystyrène hautement contaminés. Grâce au financement d'investisseurs européens et nord-américains, Polystyvert renforcera sa position de leader dans le domaine de la circularité des plastiques styréniques, grâce à sa technologie brevetée de dissolution et de purification. D'autres investisseurs participeront à la deuxième tranche de ce financement afin de permettre à la série B de lever jusqu'à 30 millions de dollars.

Polystyvert demo plant. Polystyvert demo plant. Polystyvert, Circular Economy for Styrenics

Une étape cruciale pour l'avenir de Polystyvert

Avec un cadre réglementaire environnemental de plus en plus strict dans le monde entier et une demande croissante de solutions durables pour le recyclage des plastiques, cette levée de fonds de série B arrive à un moment stratégique pour Polystyvert. Elle prépare le terrain pour la commercialisation à l'échelle industrielle de sa technologie déjà éprouvée à l'échelle des unités pilotes et de démonstration.

« Cette annonce, dans le contexte économique actuel, reflète le soutien indéfectible de nos investisseurs à notre équipe et à notre technologie éprouvée, qui est non seulement économiquement viable mais représente également la boucle de recyclage la plus courte pour ce type de déchets, réduisant ainsi considérablement leur empreinte environnementale. Toutes les conditions de succès sont donc réunies pour franchir les prochaines étapes vers notre première usine commerciale à Montréal. Il s'agit d'une étape clé dans la promotion de notre technologie, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs ambitieux afin de percer les marchés stratégiques mondiaux et de nous positionner comme un acteur clé de la circularité des plastiques styréniques en collaboration avec les leaders industriels de cette chaîne de valeur », a déclaré Mme Nathalie Morin, présidente et chef de la direction de Polystyvert.

Fidèle à ses racines d'innovateur technologique, une partie de ce financement sera également consacrée à la diversification du portefeuille de propriété intellectuelle de Polystyvert, qui comprend déjà plus de quarante brevets couvrant le monde entier.

Soutien des partenaires financiers

Polystyvert remercie les investisseurs de la série B qui soutiennent l'entreprise dans une nouvelle ère de circularité des plastiques styréniques hautement contaminés. Infinity Recycling a mené le tour de table, suivi par SWEN Blue Ocean et Earth Foundry, un actionnaire existant.

« Le processus de recyclage de Polystyvert, qui change la donne, permet de transformer les déchets plastiques contaminés en matériaux de première qualité. Cet engagement à développer des technologies de recyclage avancées est essentiel pour lutter contre la crise des déchets plastiques et favoriser la croissance durable du marché circulaire », a déclaré Jan-Willem Muller, associé directeur d'Infinity Recycling.

« Polystyvert a développé une technologie unique pour recycler les polymères styréniques. Il combine le meilleur du recyclage mécanique et chimique avec des coûts faibles, des unités à petite échelle, la capacité de traiter des matières premières contaminées et des produits finis de qualité vierge. Cette technologie créera de nouveaux marchés pour les déchets de polymères styréniques et contribuera à les détourner de la nature et de la mise en décharge », a déclaré Olivier Raybaud, directeur général de SWEN Blue Ocean.

Un acteur influent dans la décontamination des déchets plastiques

En se positionnant comme un acteur clé de l'économie circulaire des plastiques styréniques, Polystyvert collabore avec les leaders internationaux de l'industrie qui visent à atteindre les objectifs de zéro déchet plastique, en accord avec les négociations de l'ONU et les politiques environnementales des gouvernements. En outre, la technologie relève directement les défis de la purification des déchets plastiques grâce à des procédés qui éliminent tous les contaminants présents dans les composés plastiques, ce qui permet d'utiliser un contenu recyclé sûr dans les mêmes applications que la résine vierge.

Après la clôture de la première tranche de financement, la série B restera ouverte pour une deuxième tranche qui devrait être clôturée dans les trois prochains mois, pour un montant total des deux tranches pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars. La première usine commerciale de recyclage de Polystyvert, qui sera située à Montréal (Canada), devrait être opérationnelle en 2026.

À propos d'Infinity Recycling

Infinity Recycling BV a été créé en 2019 pour créer des marchés pour les flux de déchets en fin de vie en investissant dans des technologies avancées qui permettent la circularité dans l'industrie du plastique. Leur première offre, le Circular Plastics Fund, contribue à résoudre le problème des déchets plastiques et à débloquer les capacités nécessaires dans les matières premières recyclées très demandées. Le fonds met en œuvre une stratégie d'investissement axée sur le rendement et l'impact qui stimule la création de valeur dans le domaine du recyclage avancé et accélère la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. Fort de l'intérêt et du déploiement des investisseurs, le fonds a récemment clôturé son premier fonds pour un montant de 175 millions d'euros.

A propos de SWEN Blue Ocean

SWEN Blue Ocean soutient les startups qui ont un impact systémique et un rendement compétitif sur le marché. Nous nous concentrons sur les solutions à la surpêche , à la pollution des océans et sur les solutions marines au changement climatique . Le premier fonds de SWEN Blue Ocean a été lancé lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN en 2021, en partenariat scientifique avec l'Ifremer. La stratégie déploie 170 millions d'euros dans des startups innovantes dans le domaine de la santé des océans, avec plus de 80 % d'investisseurs institutionnels.

À propos de Earth Foundry

L'équipe fondatrice de Earth Foundry a été à l'origine d'une nouvelle façon d'investir dans les start-ups de technologies propres et de les développer il y a plus d'une décennie, et a eu l'honneur de servir d'investisseurs précoces pour catalyser des innovations climatiques révolutionnaires. En développant son modèle unique, Earth Foundry poursuit son engagement inébranlable dans la création de grandes entreprises qui apportent des changements positifs dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'eau, des déchets et de l'agriculture.

À propos de Polystyvert

Fondée en 2011, Polystyvert est une entreprise montréalaise de technologies propres qui révolutionne le recyclage du plastique en mettant en œuvre une économie circulaire. Grâce à son processus unique de recyclage par dissolution et de purification à basse température et à basse pression, Polystyvert peut recycler et purifier des déchets plastiques qui sont généralement considérés comme non recyclables en raison de leur forte contamination. Le résultat est une matière première recyclée d'une pureté inégalée qui peut remplacer les plastiques vierges tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 90 % de manière économique, répondant ainsi aux besoins de différents secteurs.

Polystyvert fournit la boucle de recyclage la plus courte pour le polystyrène et l'ABS , au service d'industries telles que l'emballage, la construction, l'électronique, l'automobile et les jouets. La technologie est protégée par plus de 40 brevets dans 17 pays.

Contact : Fabrice Giguère

Conseiller en communication

514 262-2437

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2455117/Polystyvert_Inc__Polystyvert_secures__16M_to_revolutionize_polys.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2455118/Polystyvert_Inc__Polystyvert_secures__16M_to_revolutionize_polys.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454990/Polystyvert_Inc__Polystyvert_secures__16M_to_revolutionize_polys.jpg