Polystyvert sichert sich 16 Millionen Dollar, um das Polystyrol-Recycling zu revolutionieren und den weltweiten Einsatz innovativer Technologie für die nachhaltige Polystyrolproduktion aus Kunststoffabfällen zu ermöglichen

MONTRÉAL, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Polystyvert, ein innovatives Unternehmen, das sich auf Recyclingtechnologien und die Kreislaufwirtschaft von Styrolkunststoffen (Polystyrol und ABS) spezialisiert hat, gibt den Abschluss einer ersten Tranche einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von über 16 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Investition stellt für das Unternehmen einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Bau seiner ersten kommerziellen Anlage in Québec dar, die für das Recycling von stark verunreinigten Polystyrolabfällen bestimmt ist. Mit der Finanzierung durch europäische und nordamerikanische Investoren wird Polystyvert seine Position als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Kreislauffähigkeit von Styrolkunststoffen dank seiner patentierten Auflösungs- und Reinigungstechnologie weiter festigen. Weitere Investoren werden sich an der zweiten Tranche dieser Finanzierung beteiligen, so dass die Serie-B-Runde bis zu 30 Mio. $ einbringen kann.

Polystyvert demo plant. Polystyvert demo plant. Polystyvert, Circular Economy for Styrenics

Ein entscheidender Schritt für die Zukunft von Polystyvert

Angesichts der weltweit immer strengeren Umweltauflagen und der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen für das Kunststoffrecycling kommt diese Serie-B-Finanzierung für Polystyvert zu einem strategischen Zeitpunkt. Es legt den Grundstein für die industrielle Kommerzialisierung seiner Technologie, die sich bereits im Maßstab von Pilot- und Demonstrationsanlagen bewährt hat.

„Diese Ankündigung spiegelt in der aktuellen Wirtschaftslage die unerschütterliche Unterstützung unserer Investoren für unser Team und unsere bewährte Technologie wider, die nicht nur wirtschaftlich tragfähig ist, sondern auch den kürzesten Recyclingkreislauf für diese Art von Abfällen darstellt und deren Umweltauswirkungen erheblich reduziert. Damit sind alle Voraussetzungen für den Erfolg erfüllt, um die nächsten Schritte auf dem Weg zu unserer ersten kommerziellen Anlage in Montréal zu gehen. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Förderung unserer Technologie, der es uns ermöglichen wird, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen, um in Zusammenarbeit mit den führenden Unternehmen dieser Wertschöpfungskette in strategische globale Märkte vorzudringen und uns als Hauptakteur im Bereich der Kreislaufwirtschaft von Styrolkunststoffen zu positionieren", so Nathalie Morin, Präsidentin und CEO von Polystyvert.

Da Polystyvert seinen Wurzeln als technologischer Innovator treu bleibt, wird ein Teil dieser Finanzierung auch für die weitere Diversifizierung des Portfolios an geistigem Eigentum (IP) von Polystyvert verwendet, das bereits über vierzig Patente mit weltweiter Abdeckung umfasst.

Unterstützung der Finanzpartner

Polystyvert dankt den Investoren der Serie-B-Runde, die das Unternehmen in einer neuen Ära der Kreislaufführung von hochgradig verunreinigten Styrolkunststoffen unterstützen. Infinity Recycling führte die Runde an, gefolgt von SWEN Blue Ocean und Earth Foundry, einem bestehenden Aktionär.

„Das bahnbrechende Recyclingverfahren von Polystyvert recycelt verunreinigte Kunststoffabfälle zu hochwertigen Materialien. Dieses Engagement für die Skalierung fortschrittlicher Recyclingtechnologien ist entscheidend für die Bewältigung der Kunststoffabfallkrise und die Förderung eines nachhaltigen Wachstums des Kreislaufmarktes", erklärte Jan-Willem Muller, geschäftsführender Gesellschafter von Infinity Recycling.

„Polystyvert hat eine einzigartige Technologie zum Recycling von Styrolpolymeren entwickelt. Es kombiniert das Beste aus mechanischem und chemischem Recycling mit niedrigen Kosten, kleinen Einheiten, der Möglichkeit, verunreinigtes Ausgangsmaterial zu behandeln, und Endprodukten in Neuwarenqualität. Diese Technologie wird neue Märkte für Styrolpolymerabfälle schaffen und dazu beitragen, dass diese nicht mehr in der Natur oder auf Mülldeponien landen", erklärte Olivier Raybaud, Geschäftsführer von SWEN Blue Ocean.

Ein einflussreicher Akteur bei der Dekontaminierung von Kunststoffabfällen

Polystyvert positioniert sich als wichtiger Akteur in der Kreislaufwirtschaft von Styrolkunststoffen und arbeitet mit internationalen Branchenführern zusammen, die im Einklang mit den UN-Verhandlungen und der Umweltpolitik der Regierungen das Ziel verfolgen, keine Kunststoffabfälle zu produzieren. Darüber hinaus geht die Technologie direkt auf die Herausforderungen bei der Reinigung von Kunststoffabfällen durch Verfahren ein, die alle Verunreinigungen in Kunststoffverbindungen entfernen, so dass sicheres recyceltes Material in denselben Anwendungen eingesetzt werden kann wie neues Harz.

Nach dem Abschluss der ersten Tranche der Finanzierung bleibt die Serie B-Runde für eine zweite Tranche offen, die voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Monate abgeschlossen wird, so dass sich der Gesamtbetrag beider Tranchen auf bis zu 30 Mio. USD beläuft. Die erste kommerzielle Recyclinganlage von Polystyvert in Montreal (Kanada) wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen.

Über Infinity Recycling

Infinity Recycling BV wurde 2019 gegründet, um Märkte für Abfallströme am Ende der Lebensdauer zu schaffen, indem in fortschrittliche Technologien investiert wird, die Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie ermöglichen. Ihr erstes Angebot, der Circular Plastics Fund, trägt dazu bei, das Problem der Kunststoffabfälle zu lösen und dringend benötigte Kapazitäten für stark nachgefragte recycelte Rohstoffe freizusetzen. Der Fonds setzt eine rendite- und wirkungsorientierte Investitionsstrategie um, die die Wertschöpfung im Bereich des fortschrittlichen Recyclings fördert und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beschleunigt. Aufgrund des großen Interesses der Anleger und des Einsatzes der Mittel hat der Fonds vor kurzem seinen ersten Fonds mit einem Volumen von 175 Millionen Euro geschlossen.

Über SWEN Blue Ocean

SWEN Blue Ocean unterstützt Start-ups, die sowohl systemische Auswirkungen als auch wettbewerbsfähige Marktrenditen erzielen. Unser Schwerpunkt liegt auf Lösungen für Überfischung, Meeresverschmutzung und Klimawandel. Der erste Fonds von SWEN Blue Ocean wurde auf dem Weltnaturschutzkongress der IUCN im Jahr 2021 in wissenschaftlicher Partnerschaft mit Ifremer aufgelegt. Im Rahmen dieser Strategie werden 170 Millionen Euro in innovative Start-ups im Bereich Meeresgesundheit investiert, wobei über 80 % der Mittel von institutionellen Anlegern stammen.

Über Earth Foundry

Das Gründungsteam von Earth Foundry leistete vor mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit bei der Investition in und dem Aufbau von Cleantech-Startups und hat die Ehre, als frühe Investoren bahnbrechende Klima-Innovationen zu fördern. Earth Foundry skaliert nun sein einzigartiges Modell und setzt sein unermüdliches Engagement für den Aufbau großartiger Unternehmen fort, die positive Veränderungen in den Bereichen Energie, Mobilität, Wasser, Abfall und landwirtschaftliche Innovationen vorantreiben.

Über Polystyvert

Die 2011 gegründete Polystyvert ist ein in Montreal ansässiges Unternehmen für saubere Technologien, das das Kunststoffrecycling durch die Einführung einer Kreislaufwirtschaft revolutioniert. Durch sein einzigartiges Verfahren , das auf Auflösung und Reinigung bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck basiert, kann Polystyvert Kunststoffabfälle recyceln und reinigen, die normalerweise aufgrund ihrer hohen Verunreinigung als nicht recycelbar gelten. Das Ergebnis ist ein recycelter Rohstoff von beispielloser Reinheit, der neue Kunststoffe ersetzen kann und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen (THG) auf wirtschaftliche Weise um bis zu 90 % reduziert und den Anforderungen verschiedener Sektoren gerecht wird.

Polystyvert bietet den kürzesten Recyclingkreislauf sowohl für Polystyrol als auch für ABS und beliefert Branchen wie die Verpackungs-, Bau-, Elektronik-, Automobil- und Spielzeugindustrie. Die Technologie ist durch über 40 Patente in 17 Ländern geschützt.

Kontakt: Fabrice Giguère

Kommunikationsberater

514 262-2437

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2455117/Polystyvert_Inc__Polystyvert_secures__16M_to_revolutionize_polys.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2455118/Polystyvert_Inc__Polystyvert_secures__16M_to_revolutionize_polys.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454990/Polystyvert_Inc__Polystyvert_secures__16M_to_revolutionize_polys.jpg