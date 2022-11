Polyvision Corporation annonce des nominations dans le domaine des ventes et du marketing au niveau mondial

ATLANTA, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Polyvision Corporation, un leader mondial de l'innovation et de la fabrication de CeramicSteel, de produits d'écriture collaborative et de panneaux architecturaux pour le revêtement intérieur et extérieur, a annoncé aujourd'hui avoir promu Kevin Taney au poste de vice-président des ventes et du marketing mondiaux, et Kim Allen au poste de directrice des produits et du marketing mondiaux.

« Alors que nous continuons à travailler pour assurer une collaboration mondiale au sein de notre organisation, je me réjouis des nombreuses contributions de Kevin et Kim dans leurs rôles élargis », a déclaré Kevin McCoy, PDG de Polyvision Corporation. « Ce réalignement stratégique nous permettra de nous concentrer plus efficacement sur nos clients et leurs besoins, tout en développant notre activité dans toutes les régions géographiques que nous desservons. »

Avant de rejoindre Polyvision, Taney a occupé des postes de direction clés - notamment directeur des ventes, vice-président des ventes et des opérations commerciales, ainsi que directeur général et vice-président chez plusieurs grands fabricants de mobilier contractuel.

Dans son nouveau rôle, il dirigera l'équipe de vente mondiale de Polyvision afin de poursuivre le développement de stratégies mondiales et régionales conçues pour optimiser les fonctions de vente, de développement de produits, de marketing et de service à la clientèle de l'entreprise, tout en contribuant aux efforts d'expansion de l'entreprise sur les marchés émergents.

« Les opportunités d'évolution de Polyvision aux États-Unis et sur l'ensemble de nos marchés mondiaux sont immenses », a déclaré Taney. « Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec notre équipe mondiale pour apporter nos diverses offres de produits et de services à un public encore plus large. »

Allen dirigera les initiatives de marketing mondial de Polyvision. Elle apporte une solide expérience de plus de 15 ans dans le développement de produits et le marketing, renforcée par des fonctions antérieures chez Steelcase et Polyvision, notamment celles de membre de l'équipe chargée de l'exécution des solutions, de spécialiste du soutien aux canaux et au marketing et, plus récemment, de chef de produit principal.

M. Taney continuera de rendre compte à M. McCoy, et M. Allen rendra compte à M. Taney.

À propos de Polyvision Corporation

Polyvision Corporation est un leader mondial dans l'innovation et la fabrication de « CeramicSteel » pour une variété d'industries. Depuis plus de 65 ans, l'entreprise contribue à rendre le monde meilleur en créant des produits qui améliorent les expériences visuelles et relient les gens à leur environnement. Polyvision CeramicSteel est utilisé dans le monde entier pour les surfaces traditionnelles de tableau noir et de tableau blanc, les produits de collaboration modernes pour de nombreuses organisations parmi les plus influentes du monde, et les murs et revêtements architecturaux pour les espaces publics.

Polyvision, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, opère dans plus de 65 pays. Pour en savoir plus sur le CeramicSteel et ses utilisations, rendez-vous sur Polyvision.com.

