Polyvision Corporation anuncia nomeações nas áreas globais de vendas e marketing

ATLANTA, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Polyvision Corporation, líder global em inovação e fabricação de CeramicSteel, produtos de escrita colaborativa e painéis arquitetônicos para revestimentos internos e externos, anunciou hoje que promoveu Kevin Taney a vice-presidente de vendas e marketing globais e Kim Allen a diretora de produtos e marketing globais.

"À medida que continuamos a trabalhar para garantir a colaboração global em toda a nossa empresa, espero as muitas contribuições de Kevin e Kim em suas funções expandidas", disse Kevin McCoy, CEO da Polyvision Corporation. "Esse realinhamento estratégico nos permitirá focar de forma mais efetiva em nossos clientes e em suas necessidades, ao mesmo tempo em que aumentamos nossos negócios em todas as regiões geográficas que atendemos."

Antes de ingressar na Polyvision, Taney ocupou importantes cargos de liderança, incluindo diretor de vendas, vice-presidente de vendas e operações de vendas, e gerente geral e vice-presidente, em grandes fabricantes de móveis para fins comerciais.

Em sua nova função, ele liderará a equipe global de vendas da Polyvision para desenvolver ainda mais estratégias globais e regionais criadas para otimizar as funções de vendas, desenvolvimento de produtos, marketing e atendimento ao cliente da empresa, ao mesmo tempo em que ajudará a impulsionar os esforços de expansão da empresa nos mercados emergentes.

"As oportunidades para a Polyvision evoluir nos EUA e em todos os nossos mercados globais são imensas", disse Taney. "Estou entusiasmado em trabalhar com nossa equipe global para oferecer nossas diversas ofertas de produtos e serviços a um público ainda mais amplo."

Allen dirigirá as iniciativas globais de marketing da Polyvision. Ela traz uma sólida experiência de mais de 15 anos em desenvolvimento e marketing de produtos reforçados por funções anteriores na Steelcase e na Polyvision, como membro da equipe de atendimento de soluções, suporte especializado em canais e marketing e, mais recentemente, gerente sênior de produtos.

Taney continuará a reportar-se a McCoy, e Allen se reportará a Taney.

Sobre a Polyvision Corporation

A Polyvision Corporation é líder global em inovação e fabricação de CeramicSteel para diversos setores. Há mais de 65 anos, a empresa ajuda a tornar o mundo um lugar melhor criando produtos que aprimoram as experiências visuais e conectam as pessoas a seus ambientes. O CeramicSteel da Polyvision é utilizado em todo o mundo para superfícies tradicionais de lousas e quadros brancos, produtos modernos de colaboração para muitas das empresas mais influentes do mundo e paredes arquitetônicas e revestimentos de espaços públicos.

Sediada em Atlanta, Geórgia, a Polyvision atua em mais de 65 países. Para mais informações sobre o CeramicSteel e seus usos, acesse Polyvision.com.

FONTE Polyvision

