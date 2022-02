Polyvision Inc. ernennt Kevin McCoy zum neuen CEO

ATLANTA, 7. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Polyvision Inc. , ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel, kollaborativen Schreibprodukten und architektonischen Platten für Verkleidungen, gab heute die Ernennung von Kevin McCoy zum Chief Executive Officer bekannt.

Als langjähriger Branchenveteran hat McCoy mit bekannten Marken in der gesamten Möbelbranche zusammengearbeitet und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der strategischen Führung multinationaler Unternehmen. Zuletzt war er als Gründer von KDM Consulting tätig. Während seiner mehr als 16-jährigen Tätigkeit bei National Office Furniture (National), einem Geschäftsbereich von Kimball International, hatte McCoy mehrere Führungspositionen inne, darunter Vice President of Sales, General Manager und President. Als einer der jüngsten Führungskräfte von National war er eine treibende Kraft bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz in der Fertigung, der globalen Lieferkette und dem Multi-Channel-Vertrieb.

„Ich danke dem Board of Directors herzlich für sein Vertrauen, während Polyvision in eine aufregende neue Phase der Entwicklung und des Wachstums eintritt", sagte McCoy. „Während wir uns darauf konzentrieren, unser CeramicSteel-Angebot weltweit voranzutreiben, sind wir weiterhin zu schnellem Wachstum und zum Ausbau unserer Partnerschaften in den kommenden Jahren verpflichtet. Ich fühle mich geehrt, einem so dynamischen und talentierten Team beizutreten."

Bei National war McCoy auch maßgeblich an der Positionierung des Unternehmens als globaler Branchenvordenker in den Bereichen Design, Technologie und Nachhaltigkeit beteiligt und erzielte dabei rekordverdächtige Umsätze.

„Kevin stach unter den Kandidaten für den Posten des CEO durch seine Arbeit bei Kimball und seinen beeindruckenden Ruf in der Branche hervor", sagte Norman Young, Chairman von Industrial Opportunity Partners, einer privaten Beteiligungsgesellschaft, die 2020 Eigentümer von Polyvision wurde. „Es war klar, dass er die ideale Besetzung für diese Position ist, und wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die seine Führung auf die neue Ära der Organisation haben wird."

McCoy wird an der NeoCon im Juni 2022 teilnehmen, um den neuen Ansatz von Polyvision auf dem globalen Markt vorzustellen.

Polyvision Corporation ist weltweit führend in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel für eine Vielzahl von Branchen. Seit mehr als 65 Jahren tragen wir dazu bei, die Welt zu verbessern, indem wir Produkte entwickeln, die das visuelle Erlebnis verbessern und die Menschen mit ihrer Umgebung verbinden. Polyvision CeramicSteel wird weltweit für traditionelle Kreidetafel- und Whiteboard-Oberflächen, moderne Kollaborationsprodukte für viele der einflussreichsten Organisationen der Welt sowie für architektonische Wände und Verkleidungen für öffentliche Räume verwendet. Polyvision hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist in über 65 Ländern tätig. Weitere Informationen über CeramicSteel und seine Anwendungen finden Sie unter Polyvision.com .

