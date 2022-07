Pompa ciepła PHNIX R290 serii HeatMaster stworzona do niskoemisyjnego i efektywnego ogrzewania wody użytkowej

Cechy podgrzewacza wody R290 HeatMaster:

1. Ekologiczny - niski współczynnik GWP i zerowy ODP, czynnik chłodniczy R290 przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla i ograniczenia globalnego ocieplenia. Seria HeatMaster wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, który nie ma negatywnego wpływu na warstwę ozonową i sprzyja osiągnięciu neutralności węglowej na świecie.

2. Energooszczędny - dzięki połączeniu czynnika chłodniczego R290 i technologii ogrzewania inwerterowego, wykazuje optymalną wydajność od -25℃ do 43℃. Maksymalna temperatura wody na wyjściu może osiągnąć 75°C bez ogrzewania elektrycznego, co gwarantuje ochronę przed legionellą. Co ważniejsze, można go nawet podłączyć do solarnych systemów ogrzewania wody, różnych systemów ogrzewania wody z kotłem gazowym i instalacji elektrycznych.

3. Inteligentne sterowanie - wyposażony w moduł typu plug-and-play 4G DTU, może komunikować się z platformą internetową poprzez serwer w chmurze. Zarządzający projektem i technicy mogą na bieżąco monitorować pompę ciepła i zarządzać nią. Serwer w chmurze DTU firmy PHNIX znajduje się w Europie, co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność transmisji danych.

„W kontekście gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie oraz aby jeszcze skuteczniej sprostać temu poważnemu wyzwaniu gospodarczemu, prezentujemy niniejszą pompę ciepła. Pozwoli ona zaspokoić długoterminowe, wielkoskalowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową" – mówi Troy Wang, dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za dział PHNIX Commercial HVAC.

O PHINX

Firma PHINX, czołowy producent pomp ciepła w Chinach, to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach i rozwoju oraz produkcji pomp ciepła i rozwiązań oszczędzających energię. Niemal 50% produktów PHNIX eksportowanych jest do Europy, Ameryki Północnej oraz na inne rynki zagraniczne. Więcej informacji na temat firmy PHNIX i jej produktów można znaleźć na stronie www.phnix-e.com.

