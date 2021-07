Ponad 170 000 studentów na całym świecie otrzyma wyniki międzynarodowej matury

GENEWA, 5 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Już jutro, 6 lipca, ponad 170 000 uczniów na całym świecie otrzyma wyniki międzynarodowej matury (IB) programu dyplomowego (DP) i programu kariery (CP) osiągnięte podczas sesji egzaminacyjnej w maju 2021 roku.

IB jest niezmiernie dumna z kolejnych absolwentów programów dyplomowych i kariery, którzy dzielnie przetrwali pandemię COVID-19 i osiągnęli ten przełomowy etap. Nie udałoby się tego dokonać bez niesłabnącego zaangażowania i wsparcia społeczności IB.

Olli-Pekka Heinonen, dyrektor generalny Międzynarodowej Matury, powiedział:

„Ostatnie 18 miesięcy było niesamowitym wyzwaniem dla studentów, nauczycieli i szkół na całym świecie, ponieważ COVID-19 podważył wiele z tego, co uważaliśmy za oczywiste. Wyrażam ogromny szacunek dla ich ducha i poświęcenia dla naszej wspólnej misji, jaką jest edukacja dla lepszego świata.

Kluczowym zobowiązaniem IB w tym roku było zapewnienie, że uczniowie nie odczują negatywnych skutków pandemii, w tym przy składaniu podań na uniwersytety i wyższe uczelnie. Wiele zmian, które wprowadziliśmy w letniej sesji jest częścią takiego zobowiązania, które ma na celu zapewnienie, że uczniowie nie ucierpią z powodu niezwykle trudnych okoliczności, w których się uczą.

Doskonale rozumiemy obciążenia wywierane na cały system edukacji przez COVID-19 i dziękujemy wszystkim naszym partnerom, w tym uczelniom wyższym, za wsparcie i zrozumienie, gdy przechodziliśmy przez ten niezwykle trudny okres.

W bieżącym roku priorytetem IB było zapewnienie uczniom równych szans rozwoju po globalnym chaosie spowodowanym przez COVID-19, niezależnie od tego, czy uczniowie zdawali egzaminy, czy byli oceniani drogą poza egzaminacyjną. Dokładnie przeanalizowaliśmy wpływ pandemii na sytuację uczniów.

Zespoły IB regularnie kontaktowały się z nauczycielami, aby zapewnić, że otrzymują oni aktualizacje i informacje wspierające ich pracę w najtrudniejszych okolicznościach. Współpracowaliśmy również z rządowymi organami nadzorującymi na całym świecie w zakresie lokalnego środowiska, ograniczeń i wpływu COVID-19 na uczniów.

Przeprowadzono ankietę w szkołach, aby ustalić, która z dwóch ścieżek będzie najlepsza w ich kontekście: egzaminy pisemne, o ile można je bezpiecznie przeprowadzać, lub procedura bezegzaminowa, polegająca na połączeniu oceny wewnętrznej z ocenami przewidywanymi przez nauczyciela, tam gdzie nie można ich zorganizować.

W sprawie decyzji o przyjęciu systemu na rok 2021 z podwójnymi ścieżkami postępowania, Rada Szefów IB poinformowała: „Wierzymy, że podejście IB do sesji egzaminacyjnej w maju 2021 roku - w której szkoły, które mogły przystąpić do egzaminów, zrobiły to - było najsprawiedliwszym możliwym rozwiązaniem. Równocześnie uważamy, że nieegzaminacyjna ścieżka przyznawania ocen uczniom, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów, była sprawiedliwa, jasna i pozwalała na uzyskanie ocen odzwierciedlających ich osiągnięcia i umiejętności."

IB ściśle współpracowała z uczelniami wyższymi i ministerstwami edukacji w celu utrzymania i zachęcania do uznawania kwalifikacji IB. Podczas pandemii COVID-19, IB nadal angażowała się w bieżące rozmowy i dostarczała uczelniom i resortom regularne aktualizacje, w tym webinaria.

Otrzymaliśmy sygnały wsparcia od licznych ośrodków akademickich z całego świata.

„Uniwersytet Warwick uwzględnia zakłócenia i obawy, których wielu uczniów doświadczyło w ciągu ostatniego roku; potwierdzamy, że z przyjemnością akceptujemy wyniki IB przyznane w 2021 roku w taki sam sposób, jak w każdym innym roku" - Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania.

„Uniwersytet Cornell z radością powita wielu nowych tegorocznych absolwentów programu IB. Postępowaliśmy zgodnie z zaleceniami IBO dotyczącymi bezpieczeństwa i postępów uczniów w czasie problemów spowodowanych przez COVID. Jesteśmy przekonani o dokładności IB i dostosowanych ocenach, dlatego będziemy nadal akceptować wyniki IB jako dokładne wskaźniki przygotowania uczniów" - Uniwersytet Cornell, USA

Dane podsumowujące wyniki:

Liczba kandydatów na majową sesję w 2021 r. wyniosła 170 660, natomiast na majową w 2020 r. 174 360;

Spośród 170 660 studentów, 104 275 wybrało ścieżkę nieegzaminacyjną, zaś 65 576 egzaminacyjną (przy czym 809 osób wybrało obie ścieżki);

Liczba kandydatów na program dyplomowy w sesji majowej 2021 r. wynosi 87 307, a w sesji majowej 2020 r. 86 657;

Średnia ocena z egzaminu dyplomowego w sesji majowej 2021 r. wynosi 33,02 pkt, co oznacza wzrost z 31,34 pkt w maju 2020 r;

Liczba uczniów osiągających 40-45 punktów wyniosła 15 513, co oznacza wzrost z 9 701 w maju 2020 r;

Średnia ocena na dyplomie wynosi 5,19, co oznacza wzrost z 4,95 w maju 2020 roku;

Zdawalność egzaminów dyplomowych 88,96%, wzrost z 85,18% w maju 2020 r.

IB opublikuje swój pierwszy okresowy biuletyn statystyczny w ciągu najbliższych kilku tygodni. Więcej informacji na temat sesji egzaminacyjnej w maju 2021 r. tutaj.

