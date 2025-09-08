POND'S® y JZD lanzan cápsula de ropa urbana de edición limitada para el Mes de la Herencia Hispana

Creada en colaboración con las fundadoras de JZD, Jennifer Serrano y Verónica Vásquez, la colección de conjuntos deportivos POND'S x JZD se inspira en los queridos productos para el cuidado de la piel de POND'S y en las generaciones de mujeres que convierten el autocuidado en un ritual diario. Arraigada en la herencia y diseñada con orgullo, la cápsula reimagina los esenciales de belleza icónicos como expresiones para vestir de cultura y comunidad.

"Esta colaboración es una verdadera carta de amor a nuestra cultura, a las rutinas de belleza que nos han moldeado y a las generaciones de mujeres que nos inspiran, especialmente nuestras abuelitas", afirman Jennifer Serrano y Verónica Vásquez, cofundadoras de JZD. "Creamos esta colección para que sea una celebración de nuestro orgullo y nuestra comunidad con conjuntos deportivos divertidos y atrevidos".

La colección de conjuntos deportivos POND'S x JZD incluye tres diseños dibujados a mano:

"Legacy Glow Club" : inspirado en el icónico POND'S® Cold Cream Cleanser, un producto básico a lo largo de las épocas y símbolo de un brillo atemporal. Diseñado en un intenso tono verde azulado que recuerda al icónico frasco, este conjunto acogedor es un homenaje a los rituales que nunca pasan de moda. (Verde azulado)

: inspirado en el icónico POND'S® Cold Cream Cleanser, un producto básico a lo largo de las épocas y símbolo de un brillo atemporal. Diseñado en un intenso tono verde azulado que recuerda al icónico frasco, este conjunto acogedor es un homenaje a los rituales que nunca pasan de moda. (Verde azulado) "Lo heredé de mi abuelita" : un tributo a POND'S® Dry Skin Cream y a las mujeres que nos enseñaron el significado del cuidado personal. Su base blanca y sus letras azules reflejan el envase característico, en homenaje a las tradiciones de belleza que nos han transmitido nuestras abuelitas. ( Blanco con texto azul)

: un tributo a POND'S® Dry Skin Cream y a las mujeres que nos enseñaron el significado del cuidado personal. Su base blanca y sus letras azules reflejan el envase característico, en homenaje a las tradiciones de belleza que nos han transmitido nuestras abuelitas. ( con texto azul) "¿Conjuntos deportivos y cuidado de la piel? Sí por favor": un homenaje a POND'S® Hyaluronic Acid + Vitamin E & B3 Gel Moisturizer, creada para los que buscan un cutis radiante y saben que la piel luminosa y la comodidad van siempre de la mano. (Celeste)

"En POND'S sabemos que el cuidado personal y las rutinas de belleza tienen un gran significado cultural entre nuestras consumidoras latinas, y estamos orgullosos de que, por generaciones, nuestros productos hayan sido una parte fundamental de sus rituales de belleza cotidianos", afirma Kara Langan, directora de marketing de Elida Beauty. "Para honrar ese legado, nos hemos asociado con JZD para celebrarlo de una manera fresca y vibrante, transformando el cuidado icónico de la piel en algo que puedes llevar con orgullo".

Cada conjunto deportivo (que incluye sudadera y pantalón) está confeccionado con un suave French Terry 80% algodón / 20% poliéster, transpirable, y también incluye el producto POND'S de tamaño completo que ha inspirado su diseño. La línea de edición limitada estará disponible exclusivamente en ShopJZD.com a partir del 15 de septiembre hasta agotar existencias, con cada conjunto disponible en tallas desde XS hasta 3XL y a un precio de $100.

Acerca de POND'S

Durante más de 150 años, POND'S® ha ofrecido productos para el cuidado de la piel respaldados por la ciencia, confiable a lo largo de generaciones. Hoy en día, POND'S continúa haciendo que el cuidado de la piel sea sencillo, con productos diseñados para que todo tipo de piel brille con confianza. Disponible en grandes minoristas como Walmart, Target, CVS y Walgreens. Visita www.ponds.us.com.

Acerca de JZD

Fundada en 2016 por la pareja de esposas Jennifer Serrano y Verónica Vásquez, JZD es una marca de estilo de vida propiedad de latinas queer con sede en Brownsville, Texas. Conocida por su icónica camiseta "Latina Power", JZD fomenta la comunidad y celebra la cultura a través la moda, los accesorios y el diseño, empoderando a las latinas y a las voces LGBTQIA+ en todo el mundo.

Para comprar productos de JZD, visita www.ShopJZD.com y sigue a JZD en Instagram en @ShopJZD y en TikTok en @ShopJZD.

Contacto:

Edelman

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765941/JZDxPonds.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765942/JZDxPonds_Sweats_And_Skincare.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765943/JZDxPonds_Sweats.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765944/JZDxPonds_I_Got_It_From_My_Abuelita.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765945/JZDxPonds_Legacy_Glow_Club.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765946/Elida_Beauty_JZDxPonds.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2764859/JZDxPONDS_Logo.jpg

FUENTE POND'S