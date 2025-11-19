Ponga la seguridad en el menú para unas felices fiestas: la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor ofrece consejos para cocinar con seguridad

WASHINGTON, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que las familias de todo Estados Unidos se preparan para reunirse en Acción de Gracias, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) emite un recordatorio urgente: la temporada de fiestas es la época del año con mayor peligro de incendios y lesiones relacionados con la cocina.

El 45% de los incendios residenciales anuales están vinculados a cocinar, según el informe de la CPSC (en inglés), Residential Fire and Loss Estimates, sobre estimaciones de pérdidas por incendios residenciales. Los incendios de cocina aumentan considerablemente el Día de Acción de Gracias, con un promedio de 1,400 incendios de cocina. Esto representa más del triple del promedio diario de incendios de cocina.

Cada año vemos incendios y lesiones que se pueden prevenir y que son causados por accidentes a la hora de cocinar durante las fiestas, comentó Peter A. Feldman, presidente interino de la CPSC. "Instamos a todos mantenerse atentos en la cocina, porque unos minutos de atención pueden marcar la diferencia entre unas fiestas felices y unas devastadoras".

Al cocinar, siga estos consejos prácticos de seguridad de la CPSC:

Nunca deje comida cocinándose sin supervisión. ¡Vigile el sartén!

¡Vigile el sartén! Mantenga a los niños y a las mascotas a por lo menos tres pies del área de cocina.

del área de cocina. Mantenga los artículos inflamables , como guantes de horno, utensilios de madera y empaques de alimentos, alejados de la estufa .

, como guantes de horno, utensilios de madera y empaques de alimentos, . Gire los mangos de las ollas y los sartenes hacia adentro para evitar derrames y quemaduras accidentales.

para evitar derrames y quemaduras accidentales. Si hay un incendio debido a grasa , cubra las llamas deslizando una tapa sobre el sartén y apague el quemador. Nunca use agua para apagar un incendio causado por grasa.

, cubra las llamas deslizando una tapa sobre el sartén y apague el quemador. Nunca use agua para apagar un incendio causado por grasa. Tenga a la mano un extintor de incendios y sepa cómo usarlo.

Las freidoras de pavo presentan riesgos particulares, causando incendios, lesiones y daños a la propiedad. Recuerde los 4 pasos siguientes cuando use una:

P: Preste atención a las instrucciones del fabricante, y sígalas cuidadosamente.

A: Asegúrese de mantener la freidora fuera del garaje, lejos de la terraza y alejada de la casa.

V: Verifique que el aceite sea uno con un punto de humo alto, y no lo sobrecaliente.

O: Observe hasta donde llena la freidora de aceite para no sobrellenarla.

Finalmente, asegúrese de tener una alarma de humo activa en cada nivel de su hogar, fuera de las áreas de dormir y dentro de los dormitorios.

Visite el Centro de información de seguridad en días festivos de la CPSC para obtener más consejos de seguridad durante la temporada de fiestas.

