Popredný poskytovateľ riešení pre solárnu energiu Haitai Solar spúšťa IPO na burze cenných papierov v Pekingu

PEKING, 8. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Haitai Solar, popredný poskytovateľ nových energetických riešení a solárnych modulov, dnes oznámila, že dokončila proces svojej prvej verejnej ponuky (IPO) a dňa 8. augusta 2022 začala obchodovať na Pekingskej burze cenných papierov pod kódom 835985.

Debut spoločnosti Haitai Solar na pekinskej burze je odrazovým mostíkom, z ktorého je spoločnosť schopná ďalej upevňovať svoje vedúce postavenie v prosperujúcom sektore obnoviteľnej energie a získavať finančné prostriedky na svoje kľúčové investičné projekty. Výnosy pôjdu na podporu výskumu, vývoja a sériovej výroby projektov modulu 2GW v rámci heterojunkčnej technológie (HJT) a modulu 1 GW spoločnosti Haitai Solar, ako aj na rozšírenie výskumného centra, ako súčasť plánu spoločnosti zvýšiť svoje inovácie a výrobnú kapacitu.

„Sme radi, že môžeme byť svedkami úspešného kótovania spoločnosti Haitai Solar na Pekinskej burze cenných papierov, čo predstavuje významný míľnik v úsilí vybudovať zo spoločnosti novú energetickú veľmoc. Nová kapitálová injekcia spolu s rastúcim profilom spoločnosti Haitai Solar na globálnej scéne a rýchlo rastúcim rozsahom výrazne posilní naše konkurenčné výhody a posunie spoločnosť na dlhú cestu k zaisteniu jej vedúceho postavenia v odvetví," povedal Wang Yong, predseda predstavenstva spoločnosti Haitai Solar.

„Pri pohľade do budúcnosti sme presvedčení o schopnosti spoločnosti Haitai Solar dosiahnuť dlhodobo udržateľný rast prostredníctvom stratégie, ktorá sa zameriava na rozširovanie výroby, zlepšovanie kvality a technologické inovácie," dodal.

Spoločnosť tiež predstavila úplne nový slogan „Single or Infinite? Double = More!". Kombinácia dvoch kontrastných slov „Single" (jeden) a „Infinite" (nekonečný počet) dokonale vysvetľuje, ako je monofaciálny modul schopný poskytnúť nekonečné možnosti pri zachovaní najvyššej kvality. Moduly série Taihe plne a presne opisujú myšlienku „More" (viac), to znamená, že produkty sú vybavené najmodernejšími technológiami, môžu dosiahnuť vyšší výkon a možno ich použiť vo viacerých scenároch, a tým poskytujú klientom väčšiu pridanú hodnotu. S novým sloganom sa spoločnosť Haitai Solar zaviazala poskytovať svojim akcionárom, súčasným a budúcim partnerom väčšiu hodnotu a pomáhať svetu dosiahnuť ciele čistých nulových emisií ako hybnej sily globálnej energetickej transformácie.

O spoločnosti Haitai Solar

Haitai Solar je technologicky vyspelá spoločnosť zameraná na obnoviteľnú energiu s piatimi obchodnými divíziami: fotovoltické moduly, elektrárne na komunálne účely, montážny systém, uchovávanie energie a vodíková energia. Od svojho založenia v roku 2006 sa zaviazala systematicky poskytovať globálnym zákazníkom a partnerom väčšiu hodnotu. Spoločnosť BNEF uznala spoločnosť Haitai Solar za výrobcu modulov Tier 1 s celkovou globálnou výrobnou kapacitou 8 GW. Z hľadiska dodávok bola spoločnosť tiež zaradená medzi 10 najlepších fotovoltických spoločností v Číne. Ako poskytovateľ inteligentnej novej energie bude spoločnosť Haitai Solar naďalej podporovať rozvoj kvalitnej novej energie s prvotriednou kvalitou aj technológiou a stáť na čele revolúcie zelenej energie.

