Le principal fournisseur de solutions d'énergie solaire, Haitai Solar, lance son introduction en bourse à Pékin

PÉKIN, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Haitai Solar, un fournisseur de premier plan de solutions d'énergie nouvelle et de modules solaires, a annoncé aujourd'hui que la société a terminé le processus de son offre publique initiale et a commencé à se négocier à la Bourse de Pékin sous le code boursier 835985 le 8 août 2022.

Les débuts de Haitai Solar à la bourse de Pékin constituent un tremplin qui permettra à la société de consolider sa position de leader dans le secteur en plein essor des énergies renouvelables et de lever des fonds pour ses projets d'investissement clés en cours de réalisation. Les recettes serviront à soutenir la R&D et la production de masse des projets de modules HJT de 2 GW et de modules de 1 GW de Haitai Solar, ainsi qu'à développer son centre de recherche, dans le cadre du plan de la société visant à renforcer ses capacités d'innovation et de fabrication.

« Nous sommes heureux d'assister à la cotation réussie de Haitai Solar à la Bourse de Pékin, qui marque une étape importante alors que nous nous efforçons de faire de la société une nouvelle puissance énergétique. Cette nouvelle injection de capital, associée à la montée en puissance de Haitai Solar sur la scène mondiale et à sa croissance rapide, renforcera considérablement nos avantages concurrentiels et contribuera largement à asseoir sa position de leader dans le secteur », a déclaré Wang Yong, président de Haitai Solar.

« Pour l'avenir, nous sommes confiants dans la capacité de Haitai Solar à atteindre une croissance durable à long terme grâce à une stratégie axée sur l'expansion de la production, l'amélioration de la qualité et l'innovation technologique », a-t-il ajouté.

La société a également lancé un tout nouveau slogan « Single or Infinite? Double = More! ». La combinaison de deux mots contrastés, « Unique » (« Single ») et « Infini » (« Infinite »), explique parfaitement comment le module monofacial est capable d'offrir des possibilités infinies tout en conservant une qualité optimale. Les modules de la série Taihe décrivent pleinement et précisément l'idée de « Plus » (« More »), c'est-à-dire que les produits sont dotés de plus de technologies de pointe, peuvent atteindre une puissance de sortie plus élevée et peuvent être appliqués à plus de scénarios, et, ce faisant, apportent plus de valeur ajoutée aux clients. Avec ce nouveau slogan, Haitai Solar s'engage à offrir davantage de valeur à ses actionnaires, à ses partenaires actuels et futurs, et à aider le monde à atteindre les objectifs d'émissions nettes zéro en tant que moteur de la transition énergétique mondiale.

À propos de Haitai Solar

Haitai Solar est une entreprise de haute technologie spécialisée dans l'énergie renouvelable et qui compte cinq divisions commerciales : Modules photovoltaïques, centrale électrique, système de montage, stockage d'énergie et énergie hydrogène. Depuis sa création en 2006, l'entreprise s'est engagée à fournir systématiquement plus de valeur à ses clients et ses partenaires internationaux. Haitai Solar a été reconnu comme fabricant de modules de niveau 1 par le BNEF, avec une capacité de production globale totale de 8 GW, et a également été classé parmi les 10 premières entreprises photovoltaïques de Chine en termes de livraisons. En tant que fournisseur intelligent de nouvelles énergies, Haitai Solar continuera à promouvoir le développement des nouvelles énergies avec une qualité et une technologie de premier ordre afin de mener la révolution de l'énergie verte.

