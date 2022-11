Popsicle® ayuda a cerrar la brecha en la educación artística con el concurso Stick with Art!

En alianza con la Asociación Nacional de Educación Artística y Kyla Pratt, directora, actriz y defensora de las artes, el concurso de arte en línea forma parte del compromiso permanente de la marca de ayudar a los estudiantes de todo el país a acercarse al arte (stick with art).

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Popsicle tiene la convicción de que la imaginación de los niños es su mayor superpoder y que cuando se libera la imaginación, pueden suceder cosas asombrosas. Después de todo, ¡los propios popsicles fueron inventados por un niño jugando! Sin embargo, muchos estudiantes de los Estados Unidos no tienen la oportunidad de desarrollar y utilizar plenamente su imaginación ni dentro ni fuera del aula, a menudo debido a la inequidad en el financiamiento de los programas de educación artística en las escuelas, lo que lleva a lo que los expertos llaman la brecha en la educación artística.1

Para ayudar a cerrar esta brecha educativa artística, Popsicle se asocia con la asociación nacional de educación artística (NAEA) y Kyla Pratt, padre, actor y defensor de la educación artística, para promover el juego y el aprendizaje imaginativos en las aulas y los programas de arte en todo el país, con el concurso Stick with Art! Contest. Stick with Art! invitará a los profesores de arte Title 1 a compartir en las redes sociales las creaciones manuales con palitos de helado creativas, coloridas e imaginativas de sus alumnos para tener la oportunidad de ganar $1,000 a fin de contribuir con el costo de los suministros de arte para sus estudiantes.

Sin una educación artística sólida, los estudiantes tienen menos oportunidades de involucrarse creativamente en la escuela, pero el Foro Económico Mundial2 ha establecido de manera sostenida que la creatividad es una de las habilidades más importantes para el mercado laboral.3 Popsicle conoce el poder de la creatividad, por lo que el concurso Stick with Art! constituye el comienzo del compromiso de $500,000 de tres años de Popsicle para ayudar a cerrar la brecha en la educación artística a través de alianzas con organizaciones expertas y sin fines de lucro relacionadas con esta área.

"La educación artística no es una actividad extracurricular; es crucial y desempeña un papel muy relevante en nuestras vidas", comentó Kyla Pratt. "Es por eso que estoy muy emocionada de asociarme con Popsicle y la NAEA para lanzar el concurso a nivel nacional Stick with Art! que busca ayudar a cerrar la brecha de la educación artística a la que se enfrentan muchas escuelas. Como madre, la importancia de usar la imaginación y creatividad para crear arte es parte integral de mi familia. ¡Estoy ansiosa por ver todas las creaciones con palitos de helado imaginadas para el concurso Stick with Art! de Popsicle!"

La NAEA actuará como el socio oficial sin fines de lucro de Popsicle apoyando el concurso Stick with Art! Contest. La NAEA, fundada en 1947, promueve el crecimiento creativo y la innovación al promover de manera equitativa las herramientas y los recursos para la educación de alta calidad en artes visuales, diseño y artes mediáticas en diversas poblaciones y comunidades donde opera.

"Como una marca que cree en el poder de la creatividad y la imaginación, es un momento emocionante para lanzar el concurso Stick with Art! y el compromiso continuo de Popsicle por ayudar a más niños a acercarse al arte", sostuvo Russel Lilly, presidente de Unilever Ice Cream North America. "Este programa, en alianza con la NAEA, permitirá que los programas de educación artística prosperen y ofrezcan a los estudiantes un espacio dedicado a ejercitar su creatividad y su imaginación, a la vez que proporcionará el apoyo necesario a los educadores de artes visuales ante los crecientes desafíos presupuestarios. Popsicle se enorgullece de realizar una contribución significativa y apoyar programas que marcarán una verdadera diferencia para la próxima generación".

Si bien algunas escuelas pueden apoyar un compromiso continuo con la educación artística, la creciente brecha en este campo no afecta a todos los niños de la misma manera.

Desde mediados de la década de 1980:

Los estudiantes afroamericanos han experimentado una reducción del 49 % en la educación artística 1

Los estudiantes hispanos/latinos han experimentado una reducción del 40 % en la educación artística 1

Los niños de familias de bajos ingresos han experimentado una reducción del 77 % en la educación artística 1

Los estudiantes blancos han experimentado prácticamente una reducción del 0 % en la educación artística1

Con el fin de compensar la falta de fondos para los programas de arte en las escuelas, los maestros a menudo deben comprar suministros de su propio bolsillo. Los estudios demuestran que, en promedio, los docentes gastan $750 al año en suministros para sus aulas.4 Popsicle tiene la convicción de que la educación artística debe ser accesible para todos. Es por eso que creó el concurso Stick with Art! Popsicle quiere ayudar a financiar a los maestros de arte que nutren la imaginación y la creatividad de nuestros niños.

Para participar, se invitará a los profesores de artes visuales Title 1 —que prestan servicios a comunidades diversas y con escasos recursos— a que compartan las obras con palitos de helado creativas, coloridas e imaginativas de sus alumnos en su propia cuenta de Instagram. Cada postulación debe realizarse con la etiqueta #StickWithArtContest etiquetando @Popsicle, y el envío de imágenes debe incluir solo la creación hecha con palitos de helado (no deben aparecer alumnos ni profesores en las fotos).

De estas postulaciones, 40 profesores serán elegidos para ganar $1,000 a fin de apoyar el costo de los suministros de arte para sus estudiantes. Posteriormente, estos 40 profesores serán invitados a solicitar una subvención para su escuela a fin de apoyar el arte compartiendo su necesidad de financiamiento para las artes en toda la escuela y un compromiso con las estrategias educativas de equidad, diversidad e inclusión y el acceso al arte para todos los estudiantes. Para apoyar el arte, las escuelas de cuatro docentes recibirán $10,000 y la afortunada escuela de uno de los maestros recibirá $20,000! Todos los ganadores serán seleccionados por un panel de representantes de la NAEA y anunciados en 2023.

"La NAEA se complace en asociarse con Popsicle a fin de abogar por el acceso equitativo a la educación de las artes visuales para estudiantes de todo el país", expresó Mario R. Rossero, director ejecutivo de la NAEA. "Trabajamos para avanzar en materia de educación artística cada día, y el concurso Stick with Art! promueve esta importante responsabilidad al apoyar directamente a los educadores de artes visuales que catalizan la innovación de los estudiantes y la resolución creativa de problemas".

A través del concurso Stick with Art!, Popsicle busca apoyar a los maestros y las escuelas para que despierten la imaginación y la creatividad de los estudiantes, así como propiciar un acceso más equitativo a la educación artística en los Estados Unidos.

NO ES NECESARIO REALIZAR COMPRAS. Nulo donde esté prohibido. El concurso Stick with Art! es patrocinado por Conopco, Inc., bajo el nombre comercial de Unilever. Abierto a residentes legales de los 50 estados y el D.C., de más de 18 años, que sean maestros de arte de niños de entre 6 y 18 años de edad y hayan hecho o estén planeando hacer creaciones con palitos de helado en su clase. Comienza a las 12:00 a. m. ET del 11/14/22 y finaliza a las 11:59 p. m. ET del 12/18/22. Para conocer las bases oficiales, los criterios de elegibilidad, las probabilidades, los límites, las descripciones de los premios y más detalles, visite unileversweepsrules.com/popsiclepurpose/.

