Population Council (Conselho Populacional) e Duchesnay anunciam novo acordo internacional de licença para o ANNOVERA®

NOVA YORK e BLAINVILLE, Quebec, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Population Council e a Duchesnay anunciam hoje um acordo de licença exclusivo para tornar o ANNOVERA® (sistema vaginal de acetato de segesterona e etinilestradiol), o primeiro e único contraceptivo totalmente controlado pela mulher para proteção contra gravidez indesejada por até um ano, disponível no Canadá, Europa, América Latina, Ásia e outros territórios. Este acordo é mais um passo para possibilitar que as mulheres em todo o mundo detenham a escolha, a conveniência e o controle dos anticoncepcionais.

O ANNOVERA é o primeiro em uma nova classe de anticoncepcionais. Trata-se de um anel de silicone macio reutilizável e flexível que combina uma nova progesterona Nestorone® (acetato de segesterona) e um estrogênio amplamente utilizado (etinilestradiol), que pode ser inserido e removido pela própria mulher. O ANNOVERA foi aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, por sua sigla em inglês) em agosto de 2018 e agora está disponível para mulheres nos Estados Unidos.

"A falta de anticoncepcionais de longa duração controlados pelas mulheres significa que muitas mulheres que desejam evitar a gravidez não usam ou interrompem o uso de anticoncepcionais, levando a mais gravidezes indesejadas e piores resultados de saúde", afirmou Jim Sailer, vice-presidente e diretor executivo do Center for Biomedical Research no Population Council. "Agora, este acordo criará oportunidades para levar o ANNOVERA a mulheres em quatro continentes — é mais um avanço para garantir que as mulheres em todo o mundo tenham as opções contraceptivas que merecem."

O ANNOVERA foi desenvolvido pelo Population Council e patrocinado por importantes doadores públicos e privados de todo o mundo, incluindo a United States Agency for International Development (USAID), o The Contraceptive Clinical Trials Network do Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), a Bill & Melinda Gates Foundation, a Avis and Clifford Barrus Medical Foundation e a World Health Organization (OMS).

Como parte do acordo, a Duchesnay explorará oportunidades de registrar o ANNOVERA junto a agências reguladoras locais nessas regiões e investirá nas atividades de pesquisa do Population Council para desenvolver novos produtos anticoncepcionais inovadores.

"Estamos muito entusiasmados por fazer parte dos esforços do Population Council para trazer novas opções contraceptivas importantes para as mulheres em todo o mundo. Como uma empresa comprometida com a melhoria da saúde da mulher, acreditamos que as mulheres merecem acesso a uma ampla variedade de opções contraceptivas inovadoras, como o ANNOVERA, dando a elas o controle total de suas vidas", disse Eric Gervais, vice-presidente executivo da Duchesnay.

Sobre o Population Council

O Population Council enfrenta questões críticas de saúde e desenvolvimento — desde impedir a propagação do HIV, até melhorar a saúde reprodutiva e garantir que os jovens tenham uma vida plena e produtiva. Por meio de pesquisas biomédicas, de ciências sociais e de saúde pública em 50 países, trabalhamos com nossos parceiros para oferecer soluções que gerem políticas, programas e tecnologias mais eficazes que melhorem vidas em todo o mundo. Fundado em 1952 e com sede em Nova York, o Conselho é uma organização não governamental sem fins lucrativos presidida por um conselho internacional de curadores.

Saiba mais em http://www.popcouncil.org.

Sobre a Duchesnay

A Duchesnay é uma empresa farmacêutica especializada com um compromisso de longa data com a saúde da mulher. Até recentemente, a empresa se concentrava em preencher a lacuna em termos de pesquisa científica e educação e no desenvolvimento de soluções farmacológicas que fossem seguras e eficazes para uso durante a gravidez e a amamentação.

Atualmente, a Duchesnay apresenta um portfólio ampliado de produtos para oferecer opções terapêuticas seguras e eficazes que atendam às necessidades de saúde e qualidade de vida das mulheres e seus familiares, em diferentes fases de suas vidas.

Para obter mais informações sobre a Duchesnay, acesse https://www.duchesnay.com.

Dominique Touchette, Duchesnay, [email protected], 1 877 833-7734

FONTE Duchesnay inc.

Related Links

www.duchesnay.com



SOURCE Duchesnay inc.