Population Council y Duchesnay anuncian nuevo acuerdo de licencia internacional para ANNOVERA®

NUEVA YORK y BLAINVILLE, Quebec, 30 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Population Council y Duchesnay anuncian un acuerdo de licencia exclusivo para la producción de ANNOVERA® (sistema vaginal a base de acetato de segesterona y etinilestradiol), el primer y único anticonceptivo totalmente controlado por la mujer para prevenir embarazos no deseados hasta por un año, disponible en Canadá, Europa, América Latina, Asia y otros territorios. Este acuerdo representa un paso más para ofrecer alternativas, comodidad y control anticonceptivo a las mujeres alrededor del mundo.

ANNOVERA es el primer producto de una nueva categoría de anticonceptivos. Se trata de un anillo de silicona suave, flexible y reutilizable que combina la nueva progestina Nestorone® (acetato de segesterona) con un estrógeno de uso común (etinilestradiol), el cual puede ser insertado y retirado por la mujer. ANNOVERA fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en agosto de 2018, y ya está disponible para las mujeres en ese país.

"La falta de anticonceptivos de larga duración controlados por la mujer hace que muchas de las que quieren evitar el embarazo no puedan utilizar métodos anticonceptivos o dejen de hacerlo, lo que conlleva a más embarazos no deseados y a afectaciones de la salud", indicó Jim Sailer, vicepresidente y director ejecutivo del Center for Biomedical Research en Population Council. "Este acuerdo generará oportunidades para que ANNOVERA pueda llegar a las mujeres en cuatro continentes. Es un paso más para asegurar que las mujeres en el mundo cuenten con los métodos anticonceptivos que se merecen".

ANNOVERA fue desarrollado por Population Council y financiado por importantes donantes públicos y privados de todo el mundo, incluida la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Contraceptive Clinical Trials Network del Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD), la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Médica Avis y Clifford Barrus y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como parte del acuerdo, Duchesnay buscará oportunidades para registrar ANNOVERA ante autoridades locales en estas regiones e invertirá en las actividades de investigación de Population Council para desarrollar productos anticonceptivos innovadores.

"Estamos muy entusiasmados de ser parte de las iniciativas de Population Council para crear nuevas alternativas anticonceptivas para las mujeres del mundo. Dado que somos una compañía comprometida a mejorar las condiciones de salud de las mujeres, consideramos que ellas merecen tener acceso a una amplia variedad de alternativas anticonceptivas innovadoras como ANNOVERA, las cuales les permiten tener absoluto control sobre sus vidas", señaló Eric Gervais, vicepresidente ejecutivo de Duchesnay.

Acerca de Population Council

Population Council atiende cuestiones críticas de salud y desarrollo, desde detener la propagación del VIH hasta mejorar la salud reproductiva y asegurar que los jóvenes puedan llevar vidas plenas y productivas. A través de investigaciones biomédicas, en ciencias sociales y en salud pública en 50 países, trabajamos con nuestros aliados para ofrecer soluciones que conduzcan a políticas, programas y tecnologías más efectivas que mejoren la calidad de vida en todo el mundo. Creada en 1952 y con sede central en Nueva York, el Council es una organización sin fines de lucro y no gubernamental dirigida por un consejo directivo internacional.

Para obtener más información, visite http://www.popcouncil.org.

Acerca de Duchesnay

Duchesnay es una compañía farmacéutica especializada con un compromiso a largo plazo con la salud de la mujer. Hasta hace poco, la compañía se enfocaba en llenar los vacíos en términos de investigación y formación científica, así como en el desarrollo de soluciones farmacológicas seguras y efectivas para el uso durante periodos de embarazo y la lactancia.

En la actualidad, Duchesnay ha ampliado su portafolio de productos para ofrecer opciones terapéuticas seguras y efectivas, que satisfagan las necesidades de salud y calidad de vida de las mujeres y sus familias en diferentes etapas de sus vidas.

Para obtener más información acerca de Duchesnay, por favor visite https://www.duchesnay.com.

