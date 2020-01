Por 12o. año consecutivo, el programa de donantes de Gift of Life lidera la donación de órganos en Estados Unidos

FILADELFIA, 6 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Por 12o. año consecutivo, el programa de donantes de Gift of Life (Gift of Life Donor Program) es la principal organización de obtención de órganos (organ procurement organization, OPO) del país que coordina la mayoría de los órganos para trasplantes que salvan vidas entre las 58 OPO de EE. UU.

Infográfico de GLDP a fin del año 2019

Gift of Life rompió, nuevamente, dos récords nacionales en 2019, con los totales anuales más elevados en donantes de órganos y trasplantes jamás antes registrados por una OPO radicada en EE. UU. A nivel nacional, la región en que opera Gift of Life encabezó en:

Más donantes de órganos – coordinó los "regalos" de esos 664 donantes de órganos que salvaron vidas

– coordinó los "regalos" de esos 664 donantes de órganos que salvaron vidas Más trasplantes de órganos – las donaciones posibilitaron el trasplante de 1.865 órganos

Tanto la tasa anual de donación de Gift of Life, 59 donantes de órganos por millón de habitantes, como la tasa anual de trasplante, 167 trasplantes por millón de habitantes, se ubican entre las más elevadas del mundo.

"Todos los días, nuestro comprometido personal trabaja las 24 horas para hacer todo lo posible para salvar las vidas de los más de 5.000 hombres, mujeres y niños de nuestra región que esperan un órgano que salvará sus vidas", dijo Howard M. Nathan, presidente y CEO de Gift of Life. "Cuentan con el apoyo de la comunidad más generosa del país y de los hospitales y centros de trasplante más importantes de la nación. Juntos, hemos creado un modelo internacional de atención compasiva, excelencia clínica y asociación comunitaria". Escuche cómo la decisión desinteresada de Markita Lewis de donar los órganos de su hijo salvó la vida de tres niños: https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-lives/

En 2019, Gift of Life también recuperó tejido de 2.677 donantes, útil para mejorar vidas, incluidos 1.305 donantes musculoesqueléticos y 2.234 donantes de córnea. Estas donaciones pueden beneficiar a más de 100.000 personas, con donaciones óseas para lesiones ortopédicas y deportivas, donaciones de piel para curar a pacientes con quemaduras y para cirugía reconstructiva, donaciones de válvulas cardíacas para reparar defectos potencialmente mortales y córneas para regalar el don de la vista. En este video, Carrie Dailey cuenta cómo la donación de tejidos le devolvió el uso de sus brazos y la oportunidad de ir tras su sueño de ser enfermera: https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/

Líder en la construcción de una comunidad

Gift of Life es socia de 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante en la región, en su tarea de salvar vidas.

"A través de nuestra misión compartida de salvar vidas y proporcionar atención compasiva, el personal de Gift of Life y los equipos de cuidados intensivos de los hospitales trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar que las familias tengan la oportunidad de salvar y curar vidas a través de la donación de órganos y tejidos", dijo Richard D. Hasz, vicepresidente de Servicios Clínicos de Gift of Life. "Estas extraordinarias asociaciones de profesionales dedicados y comprometidos construyen una fuerte cultura de donación en toda nuestra región". Gift of Life reconoce anualmente a los hospitales con su Premio Gift of Life por defender la donación de órganos. Escuche a los ganadores de premios de este año reflexionar sobre el cuidado de las familias y su asociación con Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/

En EE. UU., aproximadamente 113.000 personas están esperando un órgano que salvará sus vidas, y cada día, 20 personas mueren en la espera. En la región de Gift of Life, que abarca la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware, actualmente hay más de 5.000 hombres, mujeres y niños esperando un trasplante que salvará sus vidas. Según los registros de licencia de conductor de sus estados, los porcentajes de personas registradas como donantes de órganos son: 49,4 por ciento en Pensilvania, 36 por ciento en Nueva Jersey y 52 por ciento en Delaware.

"Somos muy privilegiados en servir a la comunidad que es la región más generosa del país en materia de donaciones", dijo la abogada Jan L. Weinstock, vicepresidenta de Administración y asesora jurídica general de Gift of Life. "Sin embargo, la necesidad de una mayor comunicación y apoyo en cuanto a la escasez de órganos para trasplante sigue siendo un problema crítico de salud pública. Instamos a todos a registrarse como donantes y a sumarse a nuestra misión. Nuestra visión es que llegará el día en que nadie morirá esperando un órgano".

Registrarse en donors1.org. tan solo requiere 30 segundos.

Líder en apoyo comunitario

En tanto región líder en atención médica, Filadelfia es un destino para los pacientes trasplantados. Gift of Life Family House (la casa familiar Gift of Life) ofrece alojamiento accesible, comidas y servicios de apoyo para los pacientes trasplantados y sus familias. En 2019, el personal y los voluntarios de Gift of Life Family House facilitaron 9.401 noches de alojamiento y atención para 16.840 huéspedes, 33.680 comidas y 1.164 viajes hacia y desde los hospitales. Desde su inauguración en julio de 2011, con apoyo comunitario, Family House ha proporcionado 66.326 noches de alojamiento para 121.682 huéspedes, ha servido más de 243.364 comidas y ha aportado más de US$9,3 millones en atención voluntaria a las familias. En 2019, la tasa de ocupación de Family House fue del 86 por ciento, con 121 noches de ocupación plena, lo que provocó la necesidad de agregar dos nuevas habitaciones gracias al generoso apoyo de la comunidad. Para apoyar a Gift of Life Family House y a familias de personas trasplantadas visite: https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout

La mayor reunión anual y de recaudación de fondos de Gift of Life es el Donor Dash, que este año celebra su 25o. aniversario el 19 de abril en el Museo de Arte de Filadelfia. El Dash, que se realiza cada año durante el Mes Nacional de Donación de Vida, celebra el poder vital del trasplante de órganos y tejidos. Desde su creación en 1996, un cuarto de millón de personas han asistido al Dash y su mensaje que salva vidas ha llegado a millones de personas a través de los medios de comunicación y la participación de la comunidad. Tan solo en los últimos 5 años, el Dash ha recaudado US$3 millones para apoyar la donación de órganos y tejidos. Vea los destacados de Donor Dash y obtenga más información sobre la importancia de este evento emblemático: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/

Cada dos años, Gift of Life tiene el equipo itinerante más grande en su evento Donate Life Transplant Games of America (Juegos de Trasplantes de Estados Unidos), una demostración del éxito de la donación y del trasplante de órganos. Los atletas que compiten son donantes vivos y receptores de órganos y tejidos. Gift of Life ha defendido este extraordinario evento desde su creación en 1982. El equipo de Filadelfia regresará a los Juegos de Trasplantes en julio de 2020 en Meadowlands, Nueva Jersey. Vea los destacados de la galardonada actuación del equipo de Filadelfia en los Juegos de Trasplante Donar Vida 2018 de Estados Unidos: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/

Líder en innovación y educación

Gift of Life es reconocido internacionalmente por su liderazgo y erudición en el campo de la donación de órganos y tejidos. El Instituto Gift of Life es líder mundial en educación sobre la donación de órganos y tejidos. Capacita a cerca de 10.500 profesionales de 39 países desde su creación en 2004, entre ellos, Australia, Brasil, Canadá, China, India, Irán, Japón, México, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. El Instituto también ha coordinado más de 400 talleres con 58 OPO y múltiples bancos de tejidos.

El Transplant Pregnancy Registry International (TPR) (Registro Internacional de Embarazos en Pacientes Trasplantadas) estudia la maternidad postrasplante y los efectos que tienen los fármacos sobre la fertilidad y el embarazo. Desde 1991, el TPR ha hecho un seguimiento del resultado de más de 4.800 embarazos postrasplante, y ha compartido información con innumerables receptoras de trasplantes y sus equipos de atención médica que toman las decisiones de planificación familiar. El TPR es el único registro en su clase en el mundo. Su equipo ha presentado sus resultados en más de 70 publicaciones revisadas por pares y en 520 foros académicos de todo el mundo.

Acerca del Gift of Life Donor Program

El programa de donantes de Gift of Life (Gift of Life Donor Program) es la organización para obtención de órganos sin fines de lucro, homologada a nivel federal, que trabaja con 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante para atender a 11,2 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su comunidad compasiva, durante los últimos 12 años, Gift of Life ha coordinado la mayor cantidad de trasplantes de órganos para salvar vidas en Estados Unidos. Su tasa anual de donación se encuentra entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 50.000 trasplantes de órganos para salvar vidas, y aproximadamente 1,5 millones de trasplantes de tejidos han sido el resultado de la generosidad de los donantes y de sus familias. Un donante de órganos puede salvar las vidas de hasta ocho personas, y un donante de tejidos puede mejorar la vida de más de 75 personas. Para obtener más información o para registrarse, visit donors1.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1061306/GLDP_2019_EOY_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625153/Gift_of_Life_Logo.jpg

FUENTE Gift of Life Donor Program

Related Links

http://www.donors1.org



SOURCE Gift of Life Donor Program