Programa "Gift of Life Donor" lidera a doação de órgãos nos Estados Unidos pelo 12o ano consecutivo

FILADÉLFIA, 6 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Pelo 12o ano consecutivo, o Programa Gift of Life Donor é a principal organização de obtenção de órgãos (OPO – organ procurement organization) do país, coordenando a maioria das doações de órgãos para transplantes salvadores de vida, entre todas as 58 OPOs dos EUA.

A Gift of Life quebrou novamente dois recordes nacionais em 2019, com as maiores quantidades anuais de doadores de órgãos e de transplantes já registradas para uma OPO dos EUA. A região da Gift of Life liderou a nação em:

Maioria de doadores de órgãos – coordenou doações que salvaram vidas de 664 doadores de órgãos;

– coordenou doações que salvaram vidas de 664 doadores de órgãos; Maioria de órgãos transplantados – as doações resultaram em 1.865 transplantes de órgãos.

A taxa de doação anual da Gift of Life, de 59 doadores de órgãos por um milhão de habitantes, e a taxa de transplante anual, de 167 transplantes por um milhão de habitantes, estão entre as mais altas do mundo.

"Todos os dias, nossa equipe dedicada trabalha em tempo integral, fazendo tudo o que pode para salvar as vidas de mais de 5.000 homens, mulheres e crianças na lista de espera de um órgão para transplante em nossa região", disse o presidente e presidente-executivo da Gift of Life, Howard M. Nathan. "Temos o suporte da comunidade mais generosa do país e dos melhores hospitais e centros de transplante. Juntos, criamos um modelo internacional de tratamento compassivo, excelência clínica e parceria com a comunidade". Ouça a história da decisão altruísta de Markita Lewis de doar os órgãos de seu filho que salvou as vidas de três crianças em https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-lives/.

Em 2019, a Gift of Life também recuperou tecidos de 2.677 doadores, incluindo 1.305 doadores de tecidos musculoesqueléticos e 2.234 doadores de córnea. Essas doações podem beneficiar mais de 100.000 pessoas, com doações de ossos para lesões ortopédicas e esportivas, doações de pele para curar pacientes com queimaduras e para cirurgia reconstrutiva, doações de válvulas cardíacas para reparar defeitos ameaçadores de vida e de córneas para dar o presente da visão. Nesse vídeo, Carrie Dailey conta como a doação de tecidos lhe devolveu o uso de seus braços e a oportunidade de perseguir o sonho de ser enfermeira: https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/.

Líder em desenvolvimento da comunidade

A Gift of Life faz parceria com 128 hospitais de tratamento agudo e 15 centros de transplante em sua região, em seu trabalho de salvar vidas.

"Através de nossa missão compartilhada de salvar vidas e fornecer tratamento compassivo, as equipes da Gift of Life e dos hospitais de tratamento crítico trabalham em tempo integral para garantir que as famílias tenham a oportunidade de salvar e melhorar vidas através da doação de órgãos e de tecidos", disse o vice-presidente para Serviços Clínicos da Gift of Life, Richard D. Hasz. "Essas parcerias extraordinárias de profissionais dedicados e comprometidos desenvolveram uma forte cultura de doação em toda a região". A Gift of Life reconhece anualmente hospitais como o Prêmio Gift of Life por promoverem a doação de órgãos. Ouça a reflexão dos premiados deste ano sobre o cuidado com as famílias e suas parcerias com a Gift of Life em https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/.

Aproximadamente 113.000 pessoas estão na lista de espera de órgãos nos EUA e, todos os dias, 20 pessoas morrem enquanto esperam. Atualmente, na região da Gift of Life, que engloba a metade leste da Pensilvânia, o sul de Nova Jersey e Delaware, mais de 5.000 homens, mulheres e crianças estão à espera de um transplante que pode lhes salvar as vidas. As percentagens de pessoas registradas como doadoras de órgãos nas carteiras de motorista de seus estados são de 49,4% na Pensilvânia, 36% em Nova Jersey e 52% em Delaware.

"É um grande privilégio servir a comunidade na região mais generosa do país em termos de doação", disse o vice-presidente de administração e assessor jurídico geral da Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. "Ainda assim, a necessidade de maior divulgação e conscientização sobre a falta de órgãos continua sendo um problema crítico de saúde pública. Pedimos a todos que se registrem como doadores e participem de nossa missão. Nossa visão é a de que um dia ninguém irá morrer na fila de espera por um órgão".

O processo de registro dura apenas 30 segundos em donors1.org.

Líder em suporte à comunidade

Como uma região líder em tratamento de saúde, a Filadélfia é um destino para pacientes de transplantes. A Gift of Life Family House (Casa da Família da Gift of Life) fornece hospedagem acessível, refeições e serviços de apoio para pacientes de transplantes e suas famílias. Em 2019, a equipe e voluntários da Gift of Life Family House forneceram alojamento por 9.401 noites para 16.840 pessoas, 33.680 refeições e 1.164 transportes de ida e vinda para hospitais. Desde sua inauguração em julho de 2011, a Family House forneceu, com a ajuda da comunidade, alojamento por 66.326 noites a 121.682 pessoas, serviu 243.364 refeições e ofereceu mais de $ 9,3 milhões em tratamentos subsidiados a famílias. Em 2019, a taxa de ocupação da Family House foi de 86%, com ocupação total em 121 noites, levando à adição de dois novos quartos, graças ao generoso apoio da comunidade. Para apoiar a Gift of Life Family House e as famílias de pacientes de transplantes, visite https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout.

O maior encontro anual da Gift of Life e de levantamento de fundos é o evento Donor Dash, que irá celebrar, neste ano, em 19 de abril, seu 25º aniversário, no Museu de Arte da Filadélfia. Realizado todos os anos durante o Mês Nacional de Doação de Vida (National Donate Life Month), o Dash celebra o poder de salvar vidas com o transplante de órgãos e tecidos. Desde sua criação em 1996, um quarto de milhão de pessoas participou do Dash e suas mensagens foram levadas a milhões de pessoas através da mídia e da participação comunitária. Nos últimos cinco anos apenas, o Dash levantou $ 3 milhões para apoiar a doação de órgãos e tecidos. Veja os destaques do Donor Dash e saiba mais sobre o significado desse evento exclusivo em https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/.

A cada dois anos, a Gift of Life envia a maior equipe para os jogos "Donate Life Transplant Games of America", uma exibição do sucesso da doação e transplante de órgãos. Os competidores são doadores vivos e recipientes de órgãos e tecidos. A Gift of Life vem promovendo esse evento extraordinário desde sua fundação em 1982. A equipe da Filadélfia irá voltar aos Jogos do Transplante em julho de 2020 nas Meadowlands, em Nova Jersey. Veja os destaques do desempenho premiado da equipe da Filadélfia nos jogos "Donate Life Transplant Games of America" de 2018 em https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/.

Líder em inovação e educação

A Gift of Life é reconhecida internacionalmente por sua liderança e estudos no campo da doação de órgãos e tecidos. O Gift of Life Institute (Instituto da Gift of Life) é o líder internacional em educação sobre doação de órgãos e tecidos, treinando, desde sua criação em 2004, quase 10.500 profissionais de 39 países, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, China, Índia, Irã, Japão, México, Filipinas e Emirados Árabes Unidos. O instituto também promoveu mais de 400 workshops com 58 OPOs e múltiplos bancos de tecidos.

O Transplant Pregnancy Registry International (TPR) do instituto estuda a maternidade e paternidade pós-transplante e os efeitos dos medicamentos na fertilidade e na gravidez. Desde 1991, o TPR rastreou mais de 4.800 resultados de gestações pós-transplante, compartilhando as informações com inúmeros recipientes de transplante e com as equipes de tratamento de saúde que tomam decisões de planejamento familiar. O TPR é o único Registro de sua espécie no mundo. Sua equipe apresentou suas descobertas em mais de 70 publicações revisadas por especialistas e em 520 fóruns acadêmicos em todo o mundo.

Programa Gift of Life Donor

O Gift of Life Donor Program é uma organização sem fins lucrativos, designada pelo governo federal para obtenção de órgãos, que trabalha com 128 hospitais de tratamento agudo e 15 centros de transplante, para servir 11,2 milhões de pessoas na região da metade leste da Pensilvânia, sul de Nova Jersey e Delaware. Graças a sua comunidade compassiva, nos últimos 12 anos a Gift of Life coordenou a maioria das doações de órgãos para transplantes nos Estados Unidos. Sua taxa anual de doações se classifica entre as mais altas do mundo. Desde 1974, a Gift of Life coordenou as doações de mais de 50.000 órgãos para transplantes. Aproximadamente um 1,5 milhão de transplantes de tecidos resultaram da generosidade de doadores e suas famílias. Um doador de órgãos pode salvar as vidas de até oito pessoas e um doador de tecidos pode melhorar as vidas de mais de 75. Para obter mais informações ou para se registrar, visite donors1.org.

