Port City Colombo se tornará uma porta de entrada para o sul da Ásia

Projetado como a "Porta de acesso para o sul da Ásia", o projeto é uma parceria público-privada entre o governo do Sri Lanka e a empresa de projetos CHEC Port City Colombo. Port City Colombo está situada ao lado do porto de Colombo, classificado como o 18 º porto melhor conectado do mundo, e foi projetada para atingir um equilíbrio virtuoso entre espaços comerciais, residenciais e de varejo.

A Fase 1 do Colombo International Financial Centre, que é o primeiro empreendimento vertical, está programada para ser iniciada em junho de 2021 e compreenderá infraestrutura de negócios de última geração com um comprometimento com os padrões internacionais de construção sustentável. Todas as entidades registradas podem aproveitar e ser 100% de propriedade estrangeira, com a oportunidade de se beneficiar dos regulamentos flexibilizados de controle de câmbio dentro da zona.

Yamuna Jayaratne, diretora de vendas e marketing da Port City Colombo, disse: "Port City terá uma vantagem de custos de quase 80% em comparação com centros regionais como os de Singapura e Dubai. A promulgação do projeto de lei da Comissão Econômica de Colombo Port City servirá para melhorar a facilidade de fazer negócios e colocá-la em paridade com os centros regionais e, o mais importante, abordar os pontos problemáticos dos investidores que atualmente desencorajam o investimento direto estrangeiro (FDI). Juntamente com vantagens de custo, localização geográfica e a qualidade de vida oferecida no Sri Lanka, isso seria um primeiro passo para a criação de uma proposta de valor atraente para os investidores. Port City Colombo oferece um ambiente físico invejável necessário para competir com qualquer cidade metropolitana moderna de classe mundial."

A CHEC Colombo Port City convida investidores de todo o mundo a investir antecipadamente, para ter um bom posicionamento na cidade do futuro do sul da Ásia. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas em https://www.portcitycolombo.lk/

Para mais informações, entre em contato com:

Yamuna Jayaratne

Fone: +94-112-335-141

ID de e-mail: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1520131/Port_City_Colombo.jpg

FONTE Port City Colombo

SOURCE Port City Colombo