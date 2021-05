Port City Colombo va devenir une passerelle vers l'Asie du Sud

Considéré comme la « Porte de l'Asie du Sud », le projet est un partenariat public-privé entre le gouvernement du Sri Lanka et la société de projets CHEC Port City Colombo. Port City Colombo est situé à côté du port de Colombo, qui est classé 18e port le mieux connecté au monde, et est conçu pour trouver un équilibre vertueux entre les espaces commerciaux, résidentiels et de commerces de détail.

L'étape 1 du centre financier international de Colombo, qui est le premier développement vertical, devrait être inaugurée en juin 2021 et comprendra une infrastructure commerciale de pointe avec un engagement envers les normes internationales de construction écologique. Toutes les entités enregistrées peuvent bénéficier d'une propriété étrangère à 100 %, avec la possibilité de bénéficier d'une réglementation assouplie en matière de contrôle des changes au sein de la zone.

Yamuna Jayaratne, directrice des ventes et du marketing de Port City Colombo, a déclaré : « Port City bénéficiera d'un avantage en termes de coûts de près de 80 % par rapport aux plates-formes régionales telles que Singapour et Dubaï. La promulgation du projet de loi sur la commission économique de la ville portuaire de Colombo permettra d'améliorer la facilité de faire des affaires et de la mettre sur un pied d'égalité avec les centres régionaux et, surtout, de résoudre les problèmes des investisseurs qui dissuadent actuellement les IDE. Associé aux avantages en termes de coûts, à la situation géographique et à la qualité de vie offerte au Sri Lanka, cela constituerait une première étape dans la création d'une proposition de valeur convaincante pour les investisseurs. Port City Colombo offre un cadre physique enviable, nécessaire pour rivaliser avec toute ville métropolitaine moderne de classe mondiale. »

CHEC Colombo Port City invite les investisseurs du monde entier à investir rapidement et à prendre pied dans la ville de l'avenir en Asie du Sud. De plus amples informations sur le projet sont disponibles sur le site https://www.portcitycolombo.lk/ .

