Portal annonce une activation e-sport grand public avec DOTA2

L'écosystème de jeu de nouvelle génération lance la première d'une série d'activations e-sports avec des titres de jeu de premier plan

LONDRES, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Portal , le leader du marché des jeux de nouvelle génération, annonce aujourd'hui le lancement d'un tournoi e-sport mondial dans le cadre de son activation avec DOTA2, l'un des plus grands titres de jeux de l'histoire. Le tournoi marque une avancée significative dans la mission de Portal visant à remodeler l'arène compétitive du jeu, tout en s'imposant comme la plateforme de référence pour les joueurs du monde entier. Le tournoi comprendra également des « coffres Portal » exclusifs, contenant des objets de jeu DOTA2 pouvant être échangés par les joueurs DOTA2. Les coffres Portal sont disponibles uniquement par le biais de Portal et peuvent être achetés en $PORTAL.

Portal s'apprête à organiser le Portal DOTA2 World Invitationals, un tournoi mondial sur invitation. Se déroulant du 28 au 31 mars, ce tournoi e-sport de classe mondiale s'étendra sur plusieurs pays et verra 8 équipes e-sport de premier plan s'affronter pour une cagnotte totale substantielle de 100000 $ - équipes qui seront annoncées sous peu sur le compte Twitter de Portal. Diffusé sur toutes les principales plateformes, y compris YouTube et Twitch, ce tournoi représente la première incursion de Portal dans le monde compétitif de l'e-sport, un domaine dans lequel cette entreprise a l'intention de devenir un acteur majeur au cours des prochaines années.

La cagnotte totale est répartie comme suit :

1re place : 50 000 USD

2e place : 25 000 USD

3e place : 10 000 USD

4e place : 7 000 USD

5e à 6e place : 4 000 USD

7e à 8e place : 2 500 USD

Les passionnés d'e-sport du monde entier peuvent s'attendre à des matchs palpitants et à une compétition féroce. Cette collaboration marque une étape importante alors que Portal devient l'une des premières organisations de nouvelle génération à entrer dans une activation e-sport avec un titan du sport électronique grand public comme DOTA2.

Le tournoi voit également le déploiement de « coffres Portal ». Chaque activation de Portal Esports comprendra des coffres Portal remplis d'objets provenant d'une IP de jeu différente. Le Portal DOTA2 World Invitationals présentera bien sûr des coffres sur le thème DOTA2. Concernant Portal D2WIs, le coffre prend la forme d'un objet de collection numérique exclusivement disponible sur Portal qui permet à ses détenteurs d'échanger une gamme d'objets en jeu. Portal améliore l'audience dans le domaine de l'e-sport et l'expérience des amateurs du genre grâce à des éléments tels que le coffre Portal. Les coffres sont disponibles pour les spectateurs et les amateurs de DOTA2 exclusivement par le biais de Portal, et peuvent être achetés en $PORTAL.

Portal offre aux amateurs de jeux à travers le monde de nouvelles façons de se connecter avec les jeux qu'ils aiment, à travers le sport électronique, les objets de collection numériques, la diffusion en direct et plus encore. Le Portal DOTA2 World Invitationals est le premier d'une série d'activations apportant des technologies de nouvelle génération aux IP de jeu grand public.

Avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 873 millions de dollars de revenus totaux, DOTA2 est une puissance dans le monde de l'e-sport, générant près de 300 millions de dollars grâce au DOTA2 Battle Pass entre le 1er septembre et le 12 janvier 2022. Ses joueurs peuvent gagner des récompenses importantes, le joueur le mieux rémunéré, Johan "N0tail" Sundstein affichant un impressionnant total de 7,1 millions de dollars de gains dans les e-sports . Le succès titanesque du jeu de bataille en ligne multijoueur (MOBA) développé par Valve Corporation s'étend au-delà des joueurs individuels et des équipes. L'énorme base de joueurs du jeu, les achats en jeu et les événements e-sports contribuent à ses revenus globaux.

« Nous sommes très enthousiastes d'annoncer cette activation historique. Nous entrons en territoire inconnu – une collaboration entre un écosystème de jeu de nouvelle génération et un jeu grand public », a déclaré l'équipe de Portal. « La portée mondiale de DOTA2 garantit que cette activation résonnera avec les joueurs et les amateurs du monde entier. Nous sommes ravis de donner aux joueurs de DOTA2 de nouvelles façons de se connecter avec le jeu qu'ils aiment - à travers l'e-sport et bien plus encore »!

À propos de Portal

Portal est la plateforme et l'éditeur de jeux de nouvelle génération. Grâce à des produits technologiques de pointe et à un réseau de divertissement de classe mondiale, Portal redéfinit la façon dont les jeux et les joueurs se connectent.

L'écosystème de Portal est composé de plusieurs éléments interconnectés; avec plus de 200 jeux partenaires au lancement, Portal résout la distribution pour de bon en apportant le meilleur du jeu au sein d'un seul écosystème.

À propos de Portal DOTA2 World Invitationals

Le premier tournoi Portal DOTA 2 World Invitationals se déroulera du 28 au 31 mars, en partenariat avec DOTA2, un jeu de bataille en ligne multijoueur (MOBA) de premier plan développé par Valve. Ce tournoi de sport électronique de classe mondiale s'étend sur plusieurs pays et verra 8 équipes d'e-sport de premier plan s'affronter pour une cagnotte totale substantielle de 100000 $. Diffusé sur toutes les principales plateformes, y compris YouTube et Twitch, ce tournoi représente la première incursion de Portal dans le monde compétitif de l'e-sport, un domaine dans lequel cette entreprise a l'intention de devenir un acteur majeur au cours des prochaines années. Cette activation initiale majeure avec Portal Chests permettra de poursuivre l'expansion rapide et impressionnante de la marque et de l'écosystème Portal, et d'encourager l'adoption du $PORTAL.