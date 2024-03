Portal kondigt mainstream esports-activering aan met DOTA2

Het next-gen gaming ecosysteem lanceert eerste toernooi in een reeks esports-activeringen met toonaangevende speltitels

LONDON, 26 maart 2024 /PRNewswire/ -- Portal, de marktleider in games van de volgende generatie, kondigt vandaag een wereldwijd esports-toernooi aan als onderdeel van zijn activering met DOTA2, een van de grootste speltitels in de geschiedenis. Het toernooi markeert een belangrijke stap in Portal's missie om de competitieve gaming-arena een nieuwe vorm te geven en zichzelf te vestigen als de hub voor spelers wereldwijd. Het toernooi bevat ook exclusieve 'Portal Chests' (Portaalkisten), met voorwerpen van DOTA2 die door DOTA2-spelers in het spel kunnen worden ingewisseld. Portal Chests zijn alleen beschikbaar via Portal en kunnen worden gekocht in $PORTAL.

Portal organiseert de 'Portal DOTA2 World Invitationals'. Dit esports-toernooi van wereldklasse loopt van 28 tot 31 maart en omvat meerdere landen. Er strijden 8 esports-topteams om een mooie prijzenpot van 100.000 dollar. De teams worden binnenkort aangekondigd op het Twitter-account van Portal. Het wordt gestreamd op alle belangrijke platforms, inclusief YouTube en Twitch, en is Portal's eerste stap in de competitieve esports-wereld. Het is in deze ruimte waar Portal de komende jaren een belangrijke speler wil worden.

De prijzenpot is als volgt:

1e plaats Kampioen: $ 50.000

2e plaats: $ 25.000

3e plaats: $ 10.000

4e plaats: $ 7.000

5e - 6e plaats: $ 4.000

7e - 8e plaats: $ 2.500

Esports-liefhebbers van over de hele wereld kunnen zich verheugen op spannende wedstrijden en felle competitie. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal, want Portal is een van de eerste organisaties van de volgende generatie die een esports-activering start met een mainstream esports-titaan als DOTA2.

Tijdens het toernooi worden ook de 'Portal Chests' geïntroduceerd. Elke Portal esports-activering bevat Portal Chests gevuld met voorwerpen van een andere game-IP. Natuurlijk bevatten de Chests van de Portal DOTA2 World Invitationals, thema's van DOTA2. Voor de Portal D2WI's heeft de Chest de vorm van een digitaal verzamelobject exclusief op Portal waarmee de houders een reeks voorwerpen binnen het spel kunnen inwisselen. Portal verbetert het kijkerspubliek van esports en de ervaringen van fans door middel van objecten zoals de Portal Chest. De kisten zijn exclusief via Portal beschikbaar voor kijkers en DOTA2-fans en kunnen worden gekocht in $PORTAL.

Portal biedt spelfans wereldwijd nieuwe manieren om in contact te komen met de games waar ze van houden - via esports, digitale verzamelobjecten, streaming en meer. De Portal DOTA2 World Invitationals is de eerste in een reeks van activeringen die technologie van de volgende generatie naar mainstream game-IP's brengt.

Met meer dan 50 miljoen dagelijks actieve gebruikers en 873 miljoen dollar aan inkomsten is DOTA2 een krachtpatser in de esports-wereld. Het genereerde alleen al 300 miljoen dollar in de DOTA2 Battle Pass tussen 1 september en 12 januari 2022. Spelers kunnen aanzienlijke beloningen verdienen. De best verdienende speler, Johan "N0tail" Sundstein, heeft een indrukwekkende $ 7,1 miljoen aan totale esports-inkomsten binnengehaald. Het grootse succes van het populaire online battle arena (MOBA)-spel, ontwikkeld door Valve Corporation gaat verder dan individuele spelers en teams. Het enorme spelersbestand, de aankopen in het spel en de esports-evenementen dragen bij aan de totale inkomsten van de game.

"We zijn ongelooflijk enthousiast om deze mijlpaal aan te kondigen. We begeven ons op onbekend terrein - een samenwerking tussen een game-ecosysteem van de volgende generatie en een mainstream speltitel," aldus het portalteam. "Het wereldwijde bereik van DOTA2 zorgt ervoor dat deze activering aanslaat bij spelers en fans wereldwijd. We zijn verheugd om DOTA2-spelers nieuwe manieren te geven om in contact te komen met het spel waar ze van houden - via esports. En er komt nog veel meer aan!"

Over Portal

Portal is een next-gen spelplatform en uitgever. Door middel van toonaangevende technologische producten en een entertainmentnetwerk van wereldklasse herdefinieert Portal de manier waarop games en gamers met elkaar in contact komen.

Het Portal Ecosystem bestaat uit meerdere onderling verbonden elementen; met meer dan 200 partnerspellen bij de lancering lost Portal distributie voorgoed op door het beste van gaming in één ecosysteem onder te brengen.

Over de Portal DOTA2 World Invitationals

De eerste Portal DOTA 2 World Invitationals vindt plaats van 28 tot en met 31 maart, in samenwerking met DOTA2, een top multiplayer online battle arena (MOBA) videogame van Valve. Dit esports-toernooi van wereldklasse beslaat meerdere landen. Er zullen 8 esports-topteams strijden om een aanzienlijke prijzenpot van $ 100.000. Het wordt gestreamd op alle belangrijke platforms, inclusief YouTube en Twitch, en markeert de eerste stap van Portal in de competitieve esports-wereld, waar het bedrijf de komende jaren een belangrijke speler wil worden. Deze eerste grote activering met Portal Chests zal de snelle, indrukwekkende ontwikkeling van het Portal-merk en -ecosysteem voortzetten en de $PORTAL-adoptie verder stimuleren.

