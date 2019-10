Portal Dinheiro na Conta dá dicas de como sair das dívidas e ter uma vida financeira organizada

CURITIBA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas se encontram endividadas hoje em dia. Esse é um grande problema que tem afetado a sociedade. E a grande maioria dessas pessoas não faz ideia do que fazer para sair dessa situação. Isso faz com que o problema se torne uma verdadeira "bola de neve". O segredo para sair das dívidas está em seguir alguns passos. Somente depois de colocá-los em ação, as coisas podem voltar a fluir normalmente na sua vida financeira.

Veja abaixo as melhores dicas do portal Dinheiro na Conta para sair, totalmente, das dívidas.

Anote todas as suas dívidas em um caderno

A primeira coisa a fazer quando se deseja sair das dívidas, é anotar em um caderno cada conta em atraso. Dessa forma fica mais simples ter noção do real problema que se está passando. É importante classificar as dívidas em:

- Mais urgentes;

- Mais altas;

- Que podem ser negociadas;

- Que tem maiores juros.

De acordo com a prioridade de cada uma dessas dívidas, elas devem ser quitadas uma por vez. Dessa forma, fica mais simples não quebrar nenhum acordo feito.

Crie metas de pagamentos

Para não quebrar nenhum acordo de pagamento, é fundamental que se crie metas. Assim, as chances de voltar a ter uma vida financeira normal será bem maior. Tenha em mente que vai fazer de tudo para pagar os acordos de pagamentos feitos. Dessa forma, as coisas tendem a fluir normalmente.

Mantenha seu orçamento organizado

Para não criar mais dívidas e ainda conseguir liquidar as antigas é preciso ter uma ótima organização no orçamento pessoal. Isso só é possível anotando cada gasto e tirando tudo que não é realmente necessário. O importante é se livrar das coisas que não são de emergência. Isso só vai durar por um tempo, até regularizar as dívidas. Tenha foco.

Tenha uma renda extra

Essa é uma ótima dica para quem quer liquidar as dívidas. Às vezes com apenas um orçamento, fica complicado pagar as contas atrasadas e ainda cuidar das contas mensais que não estão no vermelho. Ter uma renda extra pode ajudar muito nesse processo e também a pagar as contas em um curto prazo de tempo. Essa é uma técnica que tem ajudado muitas pessoas, principalmente, quem não tem uma renda mensal alta.

Corte todos os gastos desnecessários

Os gastos desnecessários são os grandes causadores de dívidas de milhares de pessoas. Quando nos acostumamos a gastar mais do que tempos, a tendência é ir para o caminho das dívidas. A lógica é usar o que se tem e não que se pode arrumar depois. Para ter noção do que estamos falando, segue um exemplo bem simples: só devemos comprar uma moto parcelada se tivermos condição de pagar as parcelas mensais em dia. Caso isso não aconteça, essa compra vai se tornar em uma nova dívida.

Negocie seus dividas

Negociar as dívidas é uma das melhores ações a serem feitas, pois a maioria das empresas credoras costuma dar bons descontos a quem quer pagar a dívida. Normalmente, para que isso aconteça é preciso de uma pequena entrada ou pagamento da dívida à vista. Exponha sua real situação à empresa e, dessa forma, ela vai achar uma boa proposta para que ambos fiquem satisfeitos.

Dê prioridade às dívidas que possuem os maiores juros

As dívidas com juros mais altos são as mais difíceis de serem pagas. Por isso, elas devem ter prioridade no seu orçamento. O melhor fazer é negociar a mesma com parcelas que cabem no seu bolso e não deixar de pagá-las. Se for preciso dê prioridade a essa dívida, e somente depois de quitá-la faça acordo com as outras contas.

Seguindo as dicas acima, fica mais fácil voltar a ter a vida financeira no eixo!

FONTE Dinheiro na Conta

