Portal:M befähigt jeden, ein Schöpfer zu werden: Eine bahnbrechende digitale Modeplattform debütiert auf der London Fashion Week SS25

Die Phygital-Ausstellung mit 3D-Kunst und digital erstellten Kleidungsdesigns zog 422 Besucher an und zeigte, wie 3D-gestützte virtuelle Erlebnisse die Spiel- und Modewelt miteinander verschmelzen lassen.

LONDON, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- London Fashion Week – Portal:M, die in Taiwan ansässige Plattform für Modetechnologie, hat mit der Verwandlung der Protein Studios in Shoreditch in ein Wunderland im Stil eines Lebensmittelladens einen großen Eindruck hinterlassen. Die virtuelle Modeausstellung hat die Modetechnologie neu konzipiert, indem sie die digitale und die physische Welt miteinander verschmolzen hat, um ein wahrhaft immersives Erlebnis zu schaffen.

Portal:M x Virtual Fashion Exhibition -- interactive displays and projectors supported by ViewSonic

Unterstützt von Taiwans führendem Bekleidungshersteller Makalot und in Zusammenarbeit mit dem globalen Technologieführer ViewSonic, definierte Portal:M das traditionelle Laufstegerlebnis neu. Die Gäste betraten einen digital interaktiven Raum, in dem sie sich mit Modeelementen auseinandersetzen konnten, als ob sie in einem Lebensmittelgeschäft mit virtuellen Möglichkeiten einkaufen würden.

Die Plattform von Portal:M demokratisiert das Modedesign und gibt jedem die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Wie Minecraft bietet es digitale Werkzeuge, um kreative Visionen zum Leben zu erwecken. Ob es sich um die Auswahl digitalisierter YKK® Reißverschlüsse aus dem YKK Trim Creator oder um die Auswahl aus einer breiten Palette von Stoffen handelt, die Nutzer können innerhalb der Plattform Designelemente „einkaufen", die sie nahtlos in ihre eigenen Kreationen integrieren und so hochwertiges Modedesign für alle zugänglich machen. Das Showcase unterstrich diese Fähigkeit, indem die Teilnehmer eingeladen wurden, ihre eigenen Kreationen mit Hilfe der digitalen Werkzeuge von Portal:M zu kuratieren.

„Gamifying" Mode für eine nachhaltige Zukunft

Einem Bericht von GEEIQ zufolge werden bis Mitte 2024 mehr als 700 Marken den virtuellen Raum betreten und 1.200 Aktivierungen auf verschiedenen Spieleplattformen starten, was einem Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Immersive virtuelle Erfahrungen sind die Zukunft", sagt Alan Liu, Mitbegründer von Portal:M. „Nicht nur Konsumenten, sondern auch Designer arbeiten mit den Schöpfern von Spielwelten zusammen, um neue Wege des kreativen Ausdrucks zu finden."

Portal:M nutzte das Thema des Lebensmittelladens, um seine Rolle als umfassende Plattform für Marken zur Integration von 3D-Inhalten und -Erlebnissen zu demonstrieren. Liu erklärte: „Die Begeisterung für virtuelle Erfahrungen unterstreicht die Dringlichkeit unserer Arbeit. Unsere Lösungen verbessern nicht nur die Kundenbindung und den Schutz der Privatsphäre, sondern helfen Marken auch, nachhaltiger zu werden."

Die Ausstellung zeigte Werke von renommierten Künstlern und aufstrebenden Talenten, darunter Naya Rea, Ray Chu, PROJECTbyH., AutoNarrative von Eve Lin und Absolventen der Shih Chien University. Diese Kunstwerke wurden mit den interaktiven ViewBoard-Bildschirmen von ViewSonic und lichtstarken Projektoren zum Leben erweckt und zeigen das Potenzial der Plattform zur Erweiterung der kreativen Möglichkeiten in der Modeindustrie.

Um die immersive Erfahrung zu verstärken, beinhaltete die Veranstaltung eine kuratierte auditive Komponente von Cloudy Ku, einer in Taiwan geborenen DJane, die für ihre einzigartige Mischung aus Techno, Trance und experimentellen Klängen bekannt ist.

Portal:M: Ein One-Stop-Shop für die digitale Moderevolution

Portal:M gibt Designern die Werkzeuge an die Hand, um digitale Innovationen nahtlos in ihre kreativen Prozesse zu integrieren. Durch den Abbau von Barrieren und die Förderung der Zusammenarbeit ist Portal:M wegweisend in der Modetechnologie.

Höhepunkte der Dienstleistungen von Portal:M:

Digitale Erstellung von Kleidungsstücken und virtuelle AR-Anproben: Erwecken Sie Ihre physischen Designs in der digitalen Welt zum Leben und lassen Sie Ihre Kunden sie durch AR erleben.

Erwecken Sie Ihre physischen Designs in der digitalen Welt zum Leben und lassen Sie Ihre Kunden sie durch AR erleben. Interaktive Displays und Unreal Engine-Erlebnisse: Schaffen Sie immersive 3D-Welten, die es den Käufern ermöglichen, sich mit der Vision des Designers auf einer tieferen Ebene zu verbinden.

Schaffen Sie immersive 3D-Welten, die es den Käufern ermöglichen, sich mit der Vision des Designers auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Konzeptvideos und digitales Storytelling: Erstellen Sie aussagekräftige Videos, die die Geschichte und die Werte Ihrer Marke präsentieren und eine stärkere Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen.

Erstellen Sie aussagekräftige Videos, die die Geschichte und die Werte Ihrer Marke präsentieren und eine stärkere Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen. Nahtlose Integration von digitalen und physischen Elementen: Kombinieren Sie digitale Kreationen mit physischen Elementen für eine wirklich beeindruckende Modepräsentation.

Portal:M hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Technologie zu nutzen, um die Mode zu revolutionieren und Designer mit Verbrauchern zu verbinden. Die Plattform wird weiterhin die digitale Welt erforschen und die Mode mit Kreativität und Innovation verbinden.

