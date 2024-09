Portal:M permet à chacun de devenir un créateur : la plateforme numérique de mode fait ses débuts à la London Fashion Week SS25

L'expo phygitale, qui présente des œuvres d'art et des modèles de vêtements en 3D générés numériquement, a attiré 422 participants, soulignant la façon dont les expériences virtuelles en 3D fusionnent les mondes du gaming et de la mode.

LONDRES, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- London Fashion Week - Portal:M, la plateforme technologique de la mode basée à Taiwan, a eu un impact significatif en transformant Protein Studios à Shoreditch en un pays des merveilles sur le thème de l'épicerie. L'exposition de mode virtuelle a reconceptualisé la technologie de la mode, mêlant les mondes numérique et physique pour créer une expérience véritablement immersive.

Portal:M x Virtual Fashion Exhibition -- interactive displays and projectors supported by ViewSonic

Soutenu par le principal fabricant de vêtements de Taïwan, Makalot, et en collaboration avec le chef de file mondial de la technologie ViewSonic, Portal:M a redéfini l'expérience traditionnelle des défilés. Les visiteurs sont entrés dans un espace numériquement interactif pour découvrir des articles de mode, comme s'ils faisaient leurs achats dans une épicerie avec des possibilités virtuelles.

La plateforme de Portal:M démocratise la mode en permettant à tout un chacun de devenir créateur. Comme Minecraft, il offre des outils numériques permettant de donner vie à des visions créatives. Qu'il s'agisse de sélectionner des fermetures éclair numérisées YKK® à partir du YKK Trim Creator ou de choisir parmi un large éventail de tissus, les utilisateurs peuvent « acheter » des éléments de conception au sein de la plateforme, les intégrer de manière transparente dans leurs propres créations et rendre le design de mode de haut niveau accessible à tous. L'exposition a mis en évidence cette capacité, les participants étant invités à présenter leurs propres créations à l'aide des outils numériques de Portal:M.

Gamifier la mode pour un avenir durable

Selon un rapport de GEEIQ , à la mi-2024, plus de 700 marques avaient pénétré l'espace virtuel, lançant 1 200 activations sur diverses plateformes de jeu, ce qui représente une augmentation de 58 % par rapport à l'année précédente.

« Les expériences virtuelles immersives sont l'avenir », déclare Alan Liu, cofondateur de Portal:M. « Au-delà des consommateurs, les designers collaborent avec les créateurs d'univers de jeu pour explorer de nouvelles façons d'exprimer leur créativité. »

Portal:M s'est appuyé sur le thème de l'épicerie pour présenter son rôle en tant que plateforme complète permettant aux marques d'intégrer du contenu et des expériences en 3D. Liu explique : « L'enthousiasme pour les expériences virtuelles souligne l'urgence de notre travail. Au-delà de l'amélioration de l'engagement des clients et de la protection de la vie privée, nos solutions aident les marques à devenir plus durables ».

L'exposition présentait des œuvres d'artistes renommés et de talents émergents, dont Naya Rea, Ray Chu, PROJECTbyH., AutoNarrative d'Eve Lin, et des diplômés de l'université de Shih Chien. Ces œuvres d'art ont pris vie grâce aux écrans interactifs ViewBoard de ViewSonic et aux projecteurs à haute luminosité, démontrant ainsi le potentiel de la plateforme à élargir les possibilités créatives dans l'industrie de la mode.

Pour renforcer l'aspect immersif de l'expérience, l'événement comprenait un volet musical conçu par Cloudy Ku, une DJ originaire de Taïwan connue pour son mélange unique de techno, de trance et de sons expérimentaux.

Portal:M : un guichet unique pour la révolution numérique de la mode

Portal:M fournit aux concepteurs les outils nécessaires pour intégrer l'innovation numérique dans leurs processus de création. En abaissant les barrières et en encourageant la collaboration, Portal:M ouvre la voie à la technologie de la mode.

Points forts des services de Portal:M :

Création numérique de vêtements et essayages virtuels AR : Donnez vie à vos créations physiques dans le monde numérique et permettez à vos clients d'en faire l'expérience grâce à la réalité augmentée.

Donnez vie à vos créations physiques dans le monde numérique et permettez à vos clients d'en faire l'expérience grâce à la réalité augmentée. Affichages interactifs et expériences Unreal Engine : Créez des mondes immersifs en 3D qui permettent aux acheteurs de se connecter à la vision du designer à un niveau plus profond.

Créez des mondes immersifs en 3D qui permettent aux acheteurs de se connecter à la vision du designer à un niveau plus profond. Vidéos conceptuelles et narration numérique : Concevez des vidéos à fort impact qui mettent en valeur l'histoire et les valeurs de votre marque et qui renforcent le lien avec votre public.

Concevez des vidéos à fort impact qui mettent en valeur l'histoire et les valeurs de votre marque et qui renforcent le lien avec votre public. Intégration optimale des éléments numériques et physiques : Associez des créations numériques à des éléments physiques pour un affichage de mode vraiment percutant.

Portal:M se consacre à l'exploitation de la technologie numérique pour révolutionner la mode et mettre en relation les créateurs et les consommateurs. La plateforme continuera d'explorer le domaine numérique, en insufflant créativité et innovation à la mode.

