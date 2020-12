PostEra entame un partenariat stratégique pluriannuel avec Pfizer Inc. pour faire progresser l'apprentissage automatique dans le cadre de la recherche pharmaceutique

SAN FRANCISCO, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- PostEra , une société de biotechnologie spécialisée dans les solutions d'apprentissage automatique pour la recherche pharmaceutique préclinique, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Pfizer Inc. (NYSE: PFE) dans le but d'accélérer la découverte de médicaments à petites molécules, en mettant au point une plateforme technologique basée sur la chimie générative.

La technologie d'apprentissage automatique de PostEra vise à accélérer le processus de découverte de médicaments, en concevant de nouvelles structures moléculaires au potentiel optimisé et aux propriétés similaires à celles des médicaments. Les approches de PostEra tiennent compte de la synthèse chimique, mais intègrent également les hypothèses de conception soumises par les chimistes médicinaux.

Cette collaboration permettra aux deux entreprises de tirer parti de l'expertise et des vastes données de Pfizer ainsi que des capacités technologiques de PostEra pour faire progresser la science de la chimie générative, afin de produire des modèles évolutifs de pointe qui pourront potentiellement être déployés dans le cadre d'efforts internes de recherche préclinique de médicaments.

PostEra recevra un paiement initial et pourra recevoir des paiements supplémentaires à mesure de l'avancée du projet. L'entreprise conservera également ses droits de propriété sur tous les algorithmes développés pendant la collaboration.

« PostEra se réjouti à l'idée de travailler avec Pfizer pour démêler certains des nœuds majeurs dans la recherche préclinique de médicaments, a déclaré Aaron Morris, PDG de PostEra. En tant qu'équipe, nous sommes fiers de participer à cette collaboration où nous pourrons tirer profit des nombreux progrès réalisés par notre entreprise en matière d'apprentissage machine, avec l'objectif d'aider Pfizer à accélérer l'évolution de nouveaux traitements. »

« Nous croyons que nos investissements dans les technologies d'apprentissage automatique peuvent potentiellement nous aider à accélérer la recherche préclinique de médicaments. La technologie développée par PostEra vient soutenir cet effort, et nous avons hâte d'évaluer les résultats de cette collaboration », a déclaré Charlotte Allerton, responsable de la conception médicale, Pfizer.

À propos de PostEra

PostEra a été fondée en 2019 et sa technologie s'appuie sur des recherches universitaires pionnières menées à l'Université de Cambridge. Cette technologie répond à certains des principaux défis de la recherche et du développement en matière de découverte de médicaments en intégrant la conception moléculaire à la synthèse chimique. PostEra s'associe à des chasseurs de médicaments pour permettre d'accélérer leurs programmes précliniques tout en proposant une partie de sa technologie de synthèse via sa plateforme web Manifold . PostEra a également lancé le plus grand processus de recherche en matière de nouveaux médicaments fondés sur la science ouverte, COVID Moonshot, et contribue désormais à son amélioration au niveau mondial.

https://postera.ai/

https://postera.ai/



SOURCE PostEra