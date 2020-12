PostEra firma parceria estratégica de vários anos com a Pfizer Inc. para promover aprendizado de máquina para Descobeerta de Medicamentos (Drug Discovery)

SAN FRANCISCO, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A PostEra, uma empresa de biotecnologia especializada em soluções de aprendizado de máquina para a descoberta de medicamentos pré-clínicos, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Pfizer Inc. (NYSE: PFE) com o objetivo de acelerar a descoberta de pequenas moléculas de medicamentos, desenvolvendo uma tecnologia de plataforma baseada em química generativa.

A tecnologia de aprendizado de máquina da PostEra tem o objetivo de acelerar o processo de descoberta de medicamentos, desenvolvendo novas estruturas moleculares com potência otimizada e propriedades semelhantes às de medicamentos. Os métodos da PostEra levam em consideração a síntese química, assim como incorporam hipóteses de projeto de produtos químicos medicinais.

Por meio da colaboração, as empresas alavancarão os amplos dados e a experiência da Pfizer com os recursos tecnológicos da PostEra para promover a ciência da química generativa e produzir modelos de última geração e escaláveis que poderiam potencialmente ser implementados em esforços internos de descoberta de medicamentos pré-clínicos.

A PostEra receberá um pagamento adiantado e poderá receber pagamentos adicionais conforme o andamento do projeto. A PostEra também manterá os direitos de propriedade de todos os algoritmos desenvolvidos durante a colaboração.

"A PostEra tem o prazer de trabalhar com a Pfizer para resolver alguns dos principais pontos sensíveis na descoberta de medicamentos pré-clínicos", disse Aaron Morris, CEO da PostEra. "Como equipe, estamos orgulhosos de entrar nesta colaboração e estaremos alavancando os muitos avanços da PostEra em aprendizado de máquina para ajudar a Pfizer a acelerar o progresso na direção de novas terapêuticas."

"Acreditamos que nossos investimentos em tecnologias de aprendizado de máquina podem nos ajudar a acelerar a descoberta de medicamentos pré-clínicos. A tecnologia da PostEra complementa este esforço, e estamos entusiasmados para ver os resultados da colaboração", disse Charlotte Allerton, Head de Design de Medicina da Pfizer.

Sobre a PostEra

A PostEra foi fundada em 2019 e sua tecnologia é fundamentada em pesquisas acadêmicas pioneiras realizadas na Universidade de Cambridge. A tecnologia aborda alguns dos principais desafios em P&D de descoberta de medicamentos, integrando o projeto molecular com síntese química. A PostEra faz parceria com pesquisadores de medicamentos para ajudar a agilizar seus programas pré-clínicos, ao mesmo tempo em que oferece parte de sua tecnologia de síntese por meio de sua plataforma de web Manifold. A PostEra também lançou e agora ajuda a liderar o maior esforço de descoberta de medicamentos em ciência aberta do mundo; o COVID Moonshot.

https://postera.ai/

