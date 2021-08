PostTag und Locus wollen den europäischen Logistikmarkt mit einer wichtigen neuen Partnerschaft umkrempeln

- Die automatisierte Supply-Chain-Plattform von Locus in Kombination mit dem innovativen Adressnachweissystem von PostTag wird eine dynamische End-to-End-Technologielösung für Marken im Bereich der „Last Mile" Zustellung schaffen.

LONDON, 24. August 2021 /PRNewswire/ -- Locus, eine zukunftsweisende Plattform, die Entscheidungen in der Lieferkette automatisiert, hat sich mit PostTag, einem hochmodernen Dienst zur Adresssuche und -validierung, zusammengetan, um eine technologische End-to-End-Lösung für Lieferungen in Europa zu schaffen.

Die Kombination der marktführenden automatisierten Supply-Chain-Management-Plattform von Locus und der innovativen Technologie zur Adresssuche von PostTag wird den europäischen Markt aufmischen, auf dem viele Marken mit veralteten Systemen zu kämpfen haben, die nicht mehr für die dynamischen Kundenanforderungen an superschnelle „Last Mile" Lieferungen optimiert sind.

Locus ist eine globale Technologieplattform, die maschinelles Lernen und firmeneigene Algorithmen nutzt, um komplexe Entscheidungen in der Lieferkette zu automatisieren. Locus wurde 2015 gegründet und hat kürzlich eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar unter der Leitung von GIC, dem Staatsfonds von Singapur, erhalten.

PostTag und Locus haben das gemeinsame Ziel, die Märkte zu verändern und die etablierten Anbieter herauszufordern. Gemeinsam werden Locus und PostTag eine effizientere Zustellplattform auf dem europäischen Markt einführen.

Die Partnerschaft zwischen Locus und PostTag bietet den Kunden eine maßgeschneiderte End-to-End-Lösung zur Optimierung der Logistik, um den Lieferkettenprozess von dem Moment an zu automatisieren, in dem der Kunde eine Bestellung auf einer Website aufgibt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Lieferung ausgeführt wird.

Keith Lewin, Vorsitzender und Gründer von PostTag: „Unsere Kunden haben uns gesagt, dass sie genug haben von den aktuellen Softwarelösungen. Als modernes, dynamisches Unternehmen, das nicht durch veraltete Technologien behindert wird, erwarten wir, dass unsere Partnerschaft einen großen Einfluss auf den europäischen Markt haben wird. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft auf den Markt zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit Locus können wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten, da sie sich bemühen, die wachsenden Erwartungen der Kunden an pünktliche und genaue Lieferungen zu erfüllen."

Die Partnerschaft sorgt nicht nur für eine effizientere Lieferkette, sondern auch dafür, dass die Fahrer auf Anhieb zum Ziel kommen, ohne wertvolle Zeit und Kraftstoff zu verschwenden. Die Zustellung auf der letzten Meile ist eine der kritischen Phasen in der Lieferkette, die 50 Prozent der Lieferkosten ausmacht und für die Kundenzufriedenheit von zentraler Bedeutung ist.

Im Gegensatz zu anderen Systemen, die entweder „den ungefähren Standort" angeben oder den Kunden auffordern, ein paar zufällige Wörter zu generieren und sich zu merken, um den Fahrer zu seiner Adresse zu „steuern", „lenkt" PostTag den Fahrer an den richtigen Ort. Dies geschieht ohne zusätzliche Schritte, die der Fahrer unternehmen muss, um zur richtigen Tür zu gelangen.

Die Destination Data Engine von PostTag liefert für jede Adresssuche präzise Angaben. Es prüft, validiert und verifiziert Adressen in mehreren Datenbanken und sagt dem Fahrer genau, wo sich das Haus oder das Unternehmen befindet.

Nishith Rastogi, Mitbegründer und CEO von Locus, sagte: „PostTag hat uns nicht nur mit der Qualität seiner Technologie beeindruckt, sondern auch mit seinem Bestreben, die Probleme zu lösen, die Unternehmen daran hindern, ihre Waren rechtzeitig und effizient zum Kunden zu bringen. Die Unternehmen sind immer noch von älteren Lösungen abhängig, die für die heutigen realen Lieferketten- und Logistikabläufe nicht geeignet sind. Die Partnerschaft von Locus und PostTag wird dies ändern, und wir sind begeistert von den Wachstumsmöglichkeiten, die wir in der Region Europa sehen."

Locus nutzt maschinelles Lernen und proprietäre Algorithmen, um komplexe Entscheidungen in der Lieferkette zu automatisieren. Die intelligenten Lösungen für die Lieferkette bieten eine durchgängige Transparenz und ermöglichen es Unternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, indem sie die Kosten senken, die Kundenzufriedenheit verbessern und die Umweltbelastung verringern.

Die skalierbaren Lösungen von Locus umfassen Routenoptimierung, Echtzeit-Tracking und -Analysen, Optimierung von Verkaufsrunden, Gebietsplanung, Fahrzeugzuweisung und Netzwerkdesign.

Informationen zu PostTag

PostTag ist ein hochmoderner Dienst für die Suche und Validierung von Adressen. PostTag wurde 2015 vom Vorstandsvorsitzenden Keith Lewin gegründet, nachdem er festgestellt hatte, dass die aktuellen britischen Adressierungssysteme die Fahrer nicht zu seinen Haus führten, sondern oft bis zu 1 km entfernt, und hat sich zu einem Marktführer für Adressvalidierung und Ortungssysteme entwickelt. Einige der häufigsten Besucher an den Haustüren des Vereinigten Königreichs vertrauen auf uns.

Wir bieten den „Last Mile" Betreibern eine hohe Genauigkeit, so dass die Fahrer genau zu den Adressen geleitet werden können, ohne wertvolle Zeit mit der Suche zu verschwenden.

Informationen zu Locus

Die intelligenten und skalierbaren Lösungen von Locus helfen Unternehmen, eine durchgängige Transparenz in der Lieferkette zu erreichen, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Die 2015 gegründete Plattform ermöglicht Lieferungen in Nordamerika, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten, ANZ und dem indischen Subkontinent.

Die zukunftsweisende Plattform von Locus hat bei Kunden wie Nestle, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, der Tata Group und vielen anderen zu Einsparungen bei den Logistikkosten in Höhe von mehr als 150 Millionen US-Dollar, einer Verringerung der zurückgelegten Strecken um mehr als 70 Millionen Kilometer und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mehr als 17 Millionen Kilogramm geführt.

