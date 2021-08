PostTag et Locus s'apprêtent à bouleverser le marché européen de la logistique grâce à un nouveau partenariat majeur

- La plate-forme automatisée de la chaîne d'approvisionnement de Locus, combinée au système innovant de recherche d'adresses de PostTag, créera une solution technologique dynamique de bout en bout pour les marques de livraison du dernier kilomètre.

LONDRES, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Locus, une plate-forme pérenne qui automatise les décisions de la chaîne d'approvisionnement, s'est associée à PostTag, un service de pointe de recherche et de validation d'adresses, pour créer une solution technologique de bout en bout pour les livraisons en Europe.

La combinaison de la plate-forme de gestion automatisée de la chaîne d'approvisionnement de Locus, leader sur le marché, et de la technologie innovante de recherche d'adresses de PostTag devrait bouleverser le marché européen, où de nombreuses marques sont rattachées à des systèmes existants qui ne sont plus optimisés pour répondre aux demandes dynamiques des clients en matière de livraisons rapides du dernier kilomètre.

Locus est une plate-forme technologique mondiale qui utilise l'apprentissage automatique et des algorithmes exclusifs pour automatiser les décisions complexes de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 2015, Locus a récemment levé 50 millions de dollars US dans le cadre d'un financement de série C mené par GIC, le fonds souverain de Singapour.

PostTag et Locus ont pour objectif commun de bouleverser les marchés et de défier les acteurs traditionnels. Ensemble, Locus et PostTag vont introduire une plate-forme de livraison plus efficace sur le marché européen.

Le partenariat entre Locus et PostTag permettra aux clients de bénéficier d'une solution d'optimisation logistique sur mesure de bout en bout pour automatiser le processus de la chaîne d'approvisionnement, depuis le moment où le client passe une commande sur un site Web jusqu'au moment où la livraison est effectuée, avec un entreposage et une planification des itinéraires efficaces, une gestion de la flotte, une visibilité du dernier kilomètre, etc.

Keith Lewin, président et fondateur de PostTag, a déclaré : « Nos clients nous ont dit qu'ils en avaient assez des solutions logicielles actuelles. En tant qu'entreprise moderne et dynamique libérée des technologies anciennes, nous pensons que notre partenariat aura un impact majeur sur le marché européen. Nous sommes ravis de mettre notre partenariat sur le marché. En travaillant avec Locus, nous pouvons offrir à nos clients encore plus de valeur ajoutée alors qu'ils s'efforcent de répondre aux attentes croissantes des clients en matière de livraisons rapides et précises. »

Ce partenariat permettra non seulement d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi de garantir que les livreurs se rendent directement à l'adresse souhaitée dès la première fois, sans perdre de temps ni de carburant. La livraison du dernier kilomètre est l'une des phases critiques de la chaîne d'approvisionnement, représentant 50 % du coût de la livraison, et elle est essentielle pour garantir la satisfaction du client.

Contrairement à d'autres systèmes, qui soit « estiment l'emplacement », soit demandent aux clients de générer et de se souvenir de quelques mots aléatoires pour « attirer » le livreur jusqu'à leur adresse, PostTag « emmène » le chauffeur à l'emplacement correct. Il le fait sans ajouter d'autres étapes à franchir pour que le livreur frappe à la bonne porte.

Le moteur de données de destination de PostTag renvoie des détails précis pour chaque recherche d'adresse. Il contrôle, valide et vérifie les adresses dans plusieurs bases de données, indiquant au livreur l'emplacement exact du domicile ou de l'entreprise.

Nishith Rastogi, cofondateur et PDG de Locus, a déclaré : « PostTag nous a impressionnés non seulement par la qualité de sa technologie, mais aussi par sa volonté de résoudre les problèmes qui empêchent les entreprises d'acheminer leurs marchandises aux clients de manière efficace et rapide. Les entreprises dépendent encore de solutions anciennes qui ne sont pas équipées pour gérer les opérations en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui. Le partenariat entre Locus et PostTag va changer la donne, et nous sommes ravis des possibilités de croissance que nous entrevoyons dans la région Europe. »

Locus utilise l'apprentissage automatique et des algorithmes propriétaires pour automatiser les décisions complexes de la chaîne d'approvisionnement. Ses solutions intelligentes en matière de chaîne d'approvisionnement offrent une visibilité de bout en bout et permettent aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant les coûts, en rationalisant l'expérience client et en réduisant l'impact sur l'environnement.

Les solutions évolutives proposées par Locus comprennent l'optimisation des itinéraires, le suivi et l'analyse en temps réel, l'optimisation du rythme des ventes, la planification du territoire, l'allocation des véhicules et la conception de réseaux.

À propos de PostTag

PostTag est un service de pointe en matière de recherche et de validation d'adresses. Fondé en 2015 par le président Keith Lewin après avoir réalisé que les systèmes de localisation actuels envoyaient souvent les conducteurs à 1 km de sa maison, PostTag s'est régulièrement développé pour devenir un leader du marché des systèmes de validation et de localisation d'adresses. Certains des visiteurs les plus fréquents des portes du Royaume-Uni nous font confiance.

Nous fournissons aux opérateurs du dernier kilomètre une précision extrême qui permet aux livreurs d'être dirigés vers des adresses précises sans perdre un temps précieux à chercher.

À propos de Locus

Les solutions intelligentes et évolutives de Locus aident les entreprises à obtenir une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, à accroître l'efficacité opérationnelle, à réduire l'impact environnemental et à rationaliser l'expérience client.

Fondée en 2015, la plate-forme alimente des livraisons en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Sous-continent indien.

La plate-forme de Locus, prête pour l'avenir, a permis d'économiser plus de 150 millions de dollars en coûts logistiques, de réduire de plus de 70 millions de kilomètres la distance parcourue et de réduire de plus de 17 millions de kilogrammes les émissions de gaz à effet de serre chez des clients tels que Nestlé, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, The Tata Group et bien d'autres.

