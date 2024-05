Potential obtient 2 millions de dollars supplémentaires pour mettre sur le marché des technologies de perception du terrain alimentées par l'IA

Les investisseurs de cette extension comprennent les partenaires habituels Brightspark Ventures, Build Ventures et NBIF (la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick), ainsi que Farpointe, qui se joint à eux pour la première fois. Ils rejoignent des investisseurs existants, dont TIME Ventures de Marc Benioff.

Après des années de recherche et de développement intensifs, ce nouveau financement permettra de commercialiser les solutions de perception alimentées par l'IA de Potential dans les secteurs de l'automobile, des sports motorisés, de l'exploitation minière et de la défense.

Potential s'est déjà associé à un important fabricant de véhicules de loisir tout-terrain (CFMOTO Powersports Inc) et a réalisé son premier projet d'innovation pour une marque automobile mondiale. Un autre projet pilote dans le secteur automobile est en cours au deuxième trimestre, et d'autres projets en sont au stade d'étude.

La technologie de base de Potential est connue sous le nom de Terrain Intelligence. Cette plateforme logicielle utilise des capteurs orientés vers l'avant (tels que des caméras) pour interpréter la forme du terrain, la pente, le type de surface, les obstacles, etc. La plateforme peut fournir de multiples résultats, depuis la présentation de données au conducteur jusqu'à l'auto-sélection des réglages de contrôle du véhicule, tels que le mode de conduite, les réglages de la suspension et du différentiel, les niveaux de couple et bien d'autres encore.

Contrairement aux systèmes d'aide à la conduite actuels, qui reposent sur des technologies réactives, Potential permet un contrôle proactif avant d'atteindre les dangers.

Sam Poirier, PDG de Potential : « L'expertise de Potential en matière de terrain hors route, de vision par ordinateur et d'IA rendra les véhicules plus sûrs, plus rapides, plus agiles et plus confortables dans des conditions extrêmes. Nos solutions peuvent également améliorer les résultats sur la route, de sorte que notre technologie pourrait être utilisée dans toutes sortes de véhicules. Je suis heureux d'accueillir de nouveau des partenaires existants ainsi que de nouveaux investisseurs à cette étape cruciale de notre parcours. »

Mark Skapinker, associé directeur chez Brightspark Ventures : « Lorsque nous avons investi pour la première fois dans Potential, nous avons été enthousiasmés par la vision de Sam d'un avenir où l'IA et les technologies de perception du terrain jouent un rôle clé pour assurer la performance, la sécurité et l'efficacité. En renouvelant notre investissement, nous renouvelons également notre vote de confiance dans le leadership de Sam et la technologie de Potential. »

Jeff White, PDG de NBIF : « Sam a déjà mis sur pied une équipe impressionnante et des projets pilotes couronnés de succès ; notre nouvel engagement financier démontre la confiance soutenue que nous avons dans la vision de Sam et dans les possibilités offertes par Potential. »

À propos de Potential

Potential (Potential Motors Inc.) est une entreprise de technologie automobile qui conçoit l'avenir des systèmes avancés d'aide à la conduite pour les environnements tout-terrain et extrêmes, en combinant la vision par ordinateur et l'IA pour déchiffrer le chemin à parcourir

www.potentialmotors.com

Contact pour la presse : Jay Nickerson, [email protected]

