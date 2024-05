Potential sichert sich weitere 2 Mio. CAD, um KI-gestützte Technologien zur Geländewahrnehmung auf den Markt zu bringen

Zu den Investoren der Erweiterung gehören die bisherigen Partner Brightspark Ventures, Build Ventures und NBIF (New Brunswick Innovation Foundation), und Farpointe ist zum ersten Mal dabei. Sie schließen sich bestehenden Investoren an, darunter Marc Benioffs TIME Ventures.

Die jüngste Finanzierung wird nach Jahren intensiver Forschung und Entwicklung dazu verwendet, die Kommerzialisierung der KI-gestützten Wahrnehmungslösungen von Potential in den Bereichen Automotive, Powersports, Bergbau und Verteidigung voranzutreiben.

Potential hat bereits eine Partnerschaft mit einem großen Hersteller von Freizeit-Geländewagen (CFMOTO Powersports Inc) geschlossen und sein erstes Innovationsprojekt für eine globale Automobilmarke durchgeführt. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal ein weiteres Pilotprojekt im Automobilsektor in Angriff genommen, und weitere Projekte befinden sich im Scoping-Stadium.

Die Kerntechnologie von Potential trägt den Namen Terrain Intelligence. Diese Softwareplattform nutzt nach vorne gerichtete Sensoren (z. B. Kameras), um Geländeform, Steigung, Oberflächenart, Hindernisse und mehr zu interpretieren. Die Plattform kann mehrere Ausgaben liefern, von der Darstellung von Daten für den Fahrer bis hin zu selbstgewählten Einstellungen der Fahrzeugsteuerung wie Fahrmodus, Aufhängungs- und Differentialeinstellungen, Drehmomentstufen und mehr.

Im Gegensatz zu den heutigen Fahrerassistenzsystemen, die sich auf reaktive Technologien stützen, ermöglicht Potential eine proaktive Steuerung im Vorfeld von Gefahren.

Sam Poirier, CEO von Potential: „Potentials Expertise in den Bereichen Gelände, Computer Vision und KI wird Fahrzeuge in extremen Umgebungen sicherer, schneller, wendiger und komfortabler machen. Unsere Lösungen können auch die Ergebnisse im Straßenverkehr verbessern, so dass unsere Technologie in allen Arten von Fahrzeugen eingesetzt werden kann. Ich freue mich, an diesem entscheidenden Meilenstein unserer Reise sowohl bestehende Partner als auch neue Investoren wieder begrüßen zu dürfen."

Mark Skapinker, Managing Partner bei Brightspark Ventures: „Als wir zum ersten Mal in Potential investierten, waren wir begeistert von Sams Vision einer Zukunft, in der KI und Technologien zur Geländewahrnehmung eine Schlüsselrolle bei Leistung, Sicherheit und Effizienz spielen. Indem wir unsere Investition erneuern, bekräftigen wir auch unser Vertrauen in Sams Führung und in die Technologie von Potential".

Jeff White, CEO von NBIF: „Sam hat bereits ein beeindruckendes Team und erfolgreiche Piloten aufgebaut; unsere neue Finanzierungszusage zeigt das anhaltende Vertrauen, das wir in Sams Vision und die Möglichkeiten von Potential haben."

Potential (Potential Motors Inc.) ist ein Automobiltechnologieunternehmen, das die Zukunft fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme für den Einsatz im Gelände und in extremen Umgebungen entwickelt, indem es Computer Vision und KI kombiniert, um den Weg vor dem Fahrer zu erkennen.

