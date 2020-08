Potężni i sprawdzeni: środowiskowi pracownicy służby zdrowia promują zdrowie i równość podczas pandemii, jak i poza nią

WASZYNGTON, 13 sierpnia 2020 /PRNewswire/ -- Nowa analiza danych i raport, przygotowany przez Orb Media i dotyczący umieralności dzieci w 160 krajach pokazuje, jak wszechstronną i przystępną cenowo rolę odgrywają środowiskowi pracownicy służby zdrowia (CHW) w poprawie zdrowia ludzi.

Nowy globalny model podkreśla zaskakujące alternatywy

Nowy model statystyczny, opracowany przez Orb Media, porównuje rzeczywistą śmiertelność dzieci w danym kraju z "oczekiwanym" poziomem zgonów w oparciu o czynniki finansowe i te związane z infrastrukturą opieki zdrowotnej.

Poprzez analizę praktyk w państwach stanowiących wyjątek od reguły, Orb zidentyfikowało rolę, jaką mogą odgrywać CHW w tworzeniu społeczeństwa w oparciu o zdrowie i równość.

CHW – niedocenione wsparcie systemu opieki zdrowotnej

CHW to ludzie pochodzący z lokalnych społeczności, którzy zostali zwerbowani przez znajomych, rząd, organizacje non-profit lub pozarządowe w celu świadczenia usług medycznych osobom, które w przeciwnym razie nie miałyby do takich usług dostępu. CHW mobilizują się w krótkim czasie, by sprostać najpilniejszym potrzebom swoich społeczności i są niezwykle skuteczni w docieraniu do ludzi, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej.

Elastyczne opcje wdrażania w obliczu COVID-19

Badania przeprowadzone przez Orb Media pokazują, że CHW szybko przystosowują się do sytuacji i dobrze sprawdzają się w świadczeniu zarówno usług związanych ze zdrowiem psychicznym, jak i pomocy behawioralnej, jednocześnie nawołując do ogólnoświatowej debaty na temat tego, w jaki sposób ich siły mogą być wykorzystywane dziś w walce z pandemią COVID-19.

Niezbędne usługi medyczne dla ludzi, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej

Główną zaletą CHW jest to, że pochodzą oni ze społeczności, na rzecz których pracują, więc posiadają niezrównane zdolności do rozumienia wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się ich pacjenci. Są więc wyposażeni w umiejętność słuchania ludzi ze znajomością kontekstu ich życia oraz kształcenia tych osób w sposób, jaki jest poza zasięgiem specjalistów z zewnątrz, nawet jeśli posiadają oni świetne referencje.

Programy te są szansą na rozpoczęcie i ciągłą poprawę w zakresie świadczenia usług ludziom, którzy mają do nich ograniczony dostęp, takim jak imigranci i społeczności imigranckie w krajach, w których systemy opieki zdrowotnej wciąż mierzą się ze znacznymi brakami w zakresie ochrony zdrowia.

Pełna treść raportu dostępna na Orbmedia.org.

Orb Media planuje publikację tych treści wraz z członkami sieci Orb Media Network czyli grupy ogólnoświatowych mediów opiniotwórczych, które wspólnie docierają do milionów ludzi na całym świecie. Należą do nich BBC, CBC, Die Zeit, SVT, Tempo.co, YLE, Dhaka Tribune, Folha de S.Paulo, The Hindu, Jagran New Media, The Express Tribune i inne.

Orb Media

Orb Media zajmuje się wyszukiwaniem światowych koncepcji tego, w jaki sposób możemy kreować bardziej zrównoważony rozwój w przyszłości. Wykorzystuje do tego sztukę dziennikarską, analizę danych i tworzenie globalnych sieci, zmieniając długofalowe problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju w zakresie społeczeństwa i środowiska w informacje o oddźwięku lokalnym.

