Potts Law Firm agrega nuevos demandados a la demanda de facturación de agua

Distribuidor del medidor principal, administrador de la ciudad de Odessa y director de facturación de Odessa agregados como nuevos demandados

ODESSA, Texas, 27 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Potts Law Firm , una importante firma de litigios de demandantes que sirve al oeste de Texas, anunció hoy que ha presentado una petición enmendada en la demanda en curso que desafía las prácticas de facturación de agua de la Ciudad de Odessa y está agregando nuevos Demandados. Las adiciones se basan en información obtenida recientemente.

Los reclamos subyacentes permanecen sin cambios, y los demandantes continúan tratando de detener las prácticas de facturación ilegales y obtener el alivio apropiado para los residentes afectados.

Adición de ciertos funcionarios de la ciudad para medidas cautelares

La petición enmendada nombra a ciertos funcionarios de la ciudad únicamente en sus capacidades oficiales para garantizar que el tribunal pueda otorgar medidas cautelares efectivas si se justifica. Según la ley de Texas, cuando los demandantes buscan detener una práctica gubernamental en curso, cualquier orden judicial debe dirigirse a los funcionarios responsables de llevar a cabo esa práctica.

Específicamente, la demanda nombra a Rogelio F. Salcido, Director de Facturación y Cobro de la Ciudad de Odessa, y Aaron Smith, Administrador de la Ciudad de Odessa. Su inclusión garantiza que el tribunal tenga ante sí a las partes adecuadas para ordenar futuras medidas de alivio si es necesario. Estos funcionarios están mejor posicionados para implementar cualquier cambio ordenado por la corte relacionado con la prestación de servicios de agua, los procedimientos de facturación y el reembolso de los servicios de agua facturados incorrectamente.

Sustitución del Distribuidor del Medidor Maestro que contrató con la Ciudad

La petición modificada sustituye a los Servicios de Desempeño por el Medidor Maestro ya que fue el distribuidor quien contrató con la Ciudad en relación con el proyecto de modernización del sistema de agua. Performance Services firmó un contrato de $ 42 millones con la ciudad de Odessa en 2023 para modernizar la infraestructura de agua de la ciudad y reducir la pérdida de agua. El proyecto incluye la sustitución de medidores de agua obsoletos por medidores inteligentes, la implementación de tecnología de monitoreo avanzada para rastrear con mayor precisión el uso del agua y la realización de mejoras en el sistema destinadas a mejorar la precisión de la facturación, la confiabilidad del sistema y el servicio al cliente.

Caso posicionado para avanzar

En general, las enmiendas agilizan el caso, reducen las distracciones y permiten que el litigio proceda de manera eficiente. Los Demandantes siguen enfocados en detener las prácticas de facturación ilegales y obtener el alivio apropiado para los residentes afectados.

Acerca de Potts Law Firm

Potts Law Firm es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con profundas raíces en el oeste de Texas, que atiende a clientes desde oficinas en Midland, Big Spring y Colorado City. Los abogados de la Firma tienen una amplia experiencia en el manejo de litigios complejos, que incluyen demandas colectivas, asuntos de protección al consumidor y casos de lesiones personales. Potts Law Firm se compromete a defender a las personas, las familias y las comunidades de todo Texas.

