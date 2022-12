Pour améliorerl'utilisation des lieux de travail et tirer parti de la valeur de comptage des personnes pour obtenir des avantages optimaux

XIAMEN, Chine, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Milesight, fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle des objets (AIoT), lance la série Comptage des personnes et du taux d'occupation adoptant les technologies de pointe de l'intelligence artificielle (IA) et du Time of Flight (ToF). En ciblant le comptage des personnes et du taux d'occupation du lieu de travail, la gamme tire parti des technologies d'Internet des objets (IoT) pour générer des données en temps réel sur le taux d'occupation et des statistiques sur la circulation des personnes, rendant ainsi possible l'optimisation de l'utilisation des espaces.

Pour convertir des données en intelligence spatiale avec le capteur de taux d'occupation du lieu de travail Milesight qui s'appuie sur l'IA

Grâce à l'IA, le capteur compte avec la précision les personnes pour obtenir une image complète de la zone désignée. LoRaWAN®, la charge utile de petite taille qui transmet les données, atténue les préoccupations relatives à la protection de la vie privée pour effectuer une détection totalement anonyme. En obtenant de vastes ensembles de données, il forme un réseau d'information précieux des espaces. Les données recueillies peuvent être converties en informations instantanément permettant ainsi une bonne utilisation des espaces.

Le capteur peut être appliqué partout dans l'espace. La valeur clée de la solution de Milesight VS121 consiste à transformer des données spatiales dispersées et impossibles à obtenir en informations directes, favorisant ainsi une meilleure utilisation et une gestion spatiale scientifique. Elle peut être appliquée à des lieux de travail, magasins de détail, centres commerciaux, supermarchés, salles de réunion, postes de travail et entrées etc.

Avec LoRaWAN ®

Taux de précision jusqu'à 98 %

Détection totalement anonyme (conforme au RGPD)

Grande zone de détection de 78 m 2

16 régions de détection personnalisées

Comptage bidirectionnel des personnes

Communication Milesight D2D

Configuration facile

Pour convertir les chiffres en informations pour la prise de décision grâce au capteur de comptage de personnes Milesight 3D ToF

Grâce à la technologie ToF, le flux de personnes de la zone de surveillance est compté avec une précision extrêmement élevée de 99,5 % et une détection totalement anonyme. La détection avancée des demi-tours évite les statistiques inutiles et redondantes pour des performances fiables. Consulter le rapport d'essai de précision pour constater l'exactitude de comptage du capteur dans des scénarios d'applications divers>>

Il est principalement utile pour les entreprises comme les magasins de détail, les centres commerciaux, les supermarchés, les bâtiments commerciaux et les transports. En outre, il offre la possibilité de liaison intelligente pour la commande d'installations et de systèmes CVC. Lorsque le comptage de personnes représente un souci, il existe le Capteur de comptage de personnes Milesight 3D. Les données recueillies constitueront une base de données opérationnelle pour favoriser une gestion intelligente et une prise de décisions éclairée.

Détection totalement anonyme (conforme au RGPD)

Taux de précision extrêmement élevé de 99,5 %

Détection intelligente des demi-tours

Source de lumière ToF pour les espaces totalement obscurs

Comptage bidirectionnel des personnes

Capacité de stockage locale d'un million

Gestion conviviale sur DeviceHub

Tirant parti du taux d'occupation des espaces et du comptage de personnes, cette gamme donnera lieu à un avenir superbe et prometteur dans le domaine de l'utilisation des espaces.

SOURCE Milesight