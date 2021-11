Pour la deuxième année consécutive, UPL est classée première parmi ses pairs pour ses performances en matière de durabilité

Le score de risque ESG de 24,9 d'UPL est le meilleur score des entreprises mondiales de protection des cultures, après une amélioration significative d'une année sur l'autre

LONDRES, 27 novembre 2021 /PRNewswire/ -- UPL Ltd. (NSE : UPL) (BSE : 512070) a été classée par Sustainalytics comme la société mondiale de protection des cultures de premier rang la plus performante en matière de durabilité globale dans l'évaluation des risques ESG 2021. Avec des améliorations significatives dans de nombreuses catégories, cette réussite reconnaît le travail qu'UPL fait pour réimaginer la durabilité au sein du système alimentaire mondial.

Sustainalytics fournit des recherches, des notations et des données sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) aux investisseurs institutionnels et aux entreprises, et produit un rapport annuel sur les performances en matière de durabilité d'entreprises actives dans divers secteurs. Les critères évalués par Sustainalytics comprennent les succès d'UPL dans la gestion de la gouvernance d'entreprise, des relations communautaires, de l'éthique commerciale et de l'empreinte carbone.

Le score de risque ESG d'UPL de 24,9 reflète le meilleur risque ESG parmi un groupe de pairs d'entreprises mondiales de protection des cultures. Le classement d'UPL en 2021, qui représente une amélioration de 6 % par rapport à l'indice de l'année dernière, fait suite à une progression significative d'une année sur l'autre dans le classement des entreprises de Sustainalytics.

Jai Shroff, PDG mondial d'UPL Ltd, a déclaré :

« Nous sommes ravis que le travail acharné et la détermination d'UPL aient été reconnus et salués par Sustainalytics. Nous nous sommes donné pour mission de réimaginer la durabilité dans tout ce que nous faisons : c'est la base de chaque projet que nous lançons, de chaque processus que nous concevons et de chaque entreprise que nous lançons. Félicitations à chaque employé d'UPL : chacun a joué un rôle et contribué à cet excellent résultat. Mais nous savons que notre travail n'est pas terminé, et qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons à aller de l'avant avec de nouvelles initiatives de durabilité dans l'agriculture afin de garantir un monde meilleur pour tous. »

Carlos Pellicer, chef de l'exploitation chez UPL Ltd, a déclaré :

« La collaboration et la durabilité sont au cœur de l'objectif d'OpenAg d'UPL. Le monde a besoin de notre urgence à apporter des améliorations tangibles et durables dans la façon dont le système alimentaire fournit de la nourriture aux 7,7 milliards de personnes sur notre planète. Cette année a été une année incroyable pour UPL, avec le lancement de notre unité commerciale NPP (Natural Plant Protection) pour les biosolutions, la montée en puissance de notre offre numérique nurture.farm, et nos partenariats avec le Climate Pledge, la FIFA Foundation, et le lancement du Gigaton Challenge. Chacune de ces initiatives a la durabilité au cœur, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre ensemble sur cette voie dans les années à venir. »

Ce classement fait suite aux récents succès obtenus dans d'autres indices mondiaux de durabilité en 2021 : la World Benchmarking Alliance a classé UPL au deuxième rang sur 55 entreprises dans le segment des intrants agricoles, et au quinzième rang sur 350 entreprises dans les catégories de référence de l'alimentation et de l'agriculture de la WBA. De plus, UPL a enregistré de solides performances dans le plus récent indice de durabilité Dow Jones (61 % d'amélioration par rapport au score de 2018) et FTSE Russell (68 % de plus que la moyenne du secteur).

À propos d'UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL & BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions d'agriculture durable, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 5,2 milliards de dollars. Nous sommes une entreprise orientée vers un but précis. Grâce à OpenAg™, UPL se concentre sur l'accélération du progrès pour le système alimentaire. Nous construisons un réseau qui réimagine la durabilité, redéfinit la façon dont toute une industrie pense et travaille, ouvert aux idées fraîches, à l'innovation et aux nouvelles réponses alors que nous nous efforçons de réaliser notre mission de rendre chaque produit alimentaire plus durable. Nous sommes l'une des plus grandes entreprises de solutions agricoles au monde et notre solide portefeuille comprend des produits biologiques et des solutions traditionnelles de protection des cultures, avec plus de 14 000 inscriptions. Nous sommes présents dans plus de 130 pays, représentés par plus de 10 000 collègues dans le monde. Pour plus d'informations sur notre portefeuille intégré de solutions à travers la chaîne de valeur alimentaire, y compris les semences, l'après-récolte, ainsi que les services physiques et numériques, veuillez consulter le site upl-ltd.com et nous suivre sur LinkedIn , Twitter , Instagram and Facebook .

