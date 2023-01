Pour la première fois, Adani va déployer des camions fonctionnant à l'hydrogène

Adani Enterprises est le premier en Asie et l'un des premiers au monde à adopter des camions fonctionnant avec des piles à hydrogène pour l'exploitation minière

Le premier camion sera déployé en 2023 en Inde

Cette annonce confirme la vision de Gautam Adani , qui souhaite catalyser une économie de l'hydrogène dans laquelle l'Inde aurait une longueur d'avance

AHMEDABAD, Inde, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Adani Enterprises Limited (AEL), qui fait partie du portefeuille diversifié de sociétés Adani, a signé aujourd'hui un accord pour lancer un projet pilote visant à développer un camion électrique à pile à combustible à hydrogène (FCET) pour la logistique et le transport miniers avec Ashok Leyland, Inde, et Ballard Power, Canada.

Cette collaboration marque le premier projet de camion minier à hydrogène en Asie. Le projet de démonstration sera dirigé par AEL, une société spécialisée dans l'exploitation minière et le développement de projets d'hydrogène vert pour l'approvisionnement, le transport et la mise en place d'une infrastructure de ravitaillement en hydrogène. Ballard, l'un des principaux fabricants de moteurs à pile à combustible PEM, fournira le moteur à pile à combustible FCmoveTM pour le camion à hydrogène et Ashok Leyland, l'un des plus grands fabricants d'autobus au monde, fournira la plateforme du véhicule et le soutien technique. Le lancement du FCET en Inde est prévu pour 2023.

Le groupe Adani a précédemment annoncé qu'il prévoyait d'investir plus de 50 milliards de dollars au cours des dix prochaines années dans l'hydrogène vert et les écosystèmes associés, ce qui correspond à une capacité pouvant atteindre 3 millions de tonnes d'hydrogène vert par an.

Vinay Prakash, directeur d'Adani Enterprises Limited et PDG d'Adani Natural Resources a déclaré, « Ce projet pionnier et ambitieux d'hydrogène vert est très prometteur pour l'autonomie énergétique future de l'Inde et correspond à la vision de Gautam Adani, président du groupe Adani, d'accélérer l'utilisation de la technologie des piles à combustible alimentées à l'hydrogène dans le système de transport commercial. Cette expérience de la manipulation de l'hydrogène comme carburant pour la flotte commerciale ne prélude pas seulement à l'avènement de la technologie de l'hydrogène pour le secteur minier et logistique dans le pays, mais permettra également à d'autres entreprises d'opter pour des solutions durables à long terme en assurant la transition des flottes dans les ports, les aéroports et dans leurs opérations industrielles. »

Le camion minier à hydrogène pèsera 55 tonnes, disposera de trois réservoirs d'hydrogène, aura une autonomie de 200 km et sera alimenté par la technologie de pile à combustible PEM de 120 kW de Ballard.

« Après avoir signé un MoU avec le groupe Adani l'année dernière, nous sommes impatients de faire avancer notre partenariat et nous nous réjouissons de pouvoir coopérer avec des entreprises de pointe comme Adani », a déclaré Randy MacEwen, PDG de Ballard Power Systems. « Notre technologie offre une forte proposition de valeur pour leur camion minier à usage intensif, nos moteurs à zéro émission offrant une longue autonomie, un ravitaillement rapide et des capacités de charge utile importante. »

« Ashok Leyland se réjouit de collaborer avec Adani et Ballard pour lancer des véhicules commerciaux à pile à combustible dans les secteurs de l'exploitation minière et de la logistique en Inde », a déclaré Dr N. Saravanan, directeur technique d'Ashok Leyland. « Grâce à nos antécédents en matière de développement de produits uniques et nouveaux, à l'expertise technologique de Ballard en matière de piles à combustible et à l'engagement indéfectible d'Adani en faveur de l'hydrogène, il existe une opportunité importante pour l'Inde de décarboniser le transport de marchandises et de passagers. »

À propos d'Adani Enterprises Ltd

Adani Enterprises Limited (AEL) est l'entreprise phare d'Adani Group, l'une des plus grandes organisations multi-infrastructures de l'Inde. Au fil des ans, Adani Enterprises s'est concentrée sur la création d'entreprises d'infrastructure émergentes, contribuant à la construction de la nation et les cédant à des entités distinctes cotées en bourse. Ayant construit avec succès des licornes comme Adani Ports & SEZ, Adani Transmission, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas et Adani Wilmar, la société a contribué de manière significative à rendre le pays autonome grâce à notre portefeuille d'entreprises solides. Cela a également conduit à des rendements solides pour nos actionnaires à un TCAC de 38 % sur plus de 25 ans.

La prochaine génération de ses investissements commerciaux stratégiques est centrée sur l'écosystème de l'hydrogène vert, la gestion des aéroports, les routes, les centres de données et l'industrie primaire comme le cuivre et la pétrochimie, qui présentent tous un potentiel important de déblocage de valeur.

