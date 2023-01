Společnost Adani poprvé nasadí nákladní vozidla na vodíkový pohon

Společnost Adani Enterprises jako první v Asii a jedna z prvních na světě zavede pro těžební účely nákladní vozidla s vodíkovými palivovými články.

První nákladní vozidlo má být v Indii nasazeno v roce 2023.

Toto oznámení je podporou vize Gautama Adaniho o možném nastartování vodíkové ekonomiky, kde bude mít Indie náskok.

AHMEDÁBÁD, Indie, 18. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Adani Enterprises Limited (AEL), která je součástí diverzifikovaného portfolia společností Adani, dnes podepsala dohodu o zahájení pilotního projektu vývoje elektrického nákladního vozidla na vodíkové palivové články (FCET) pro logistiku a přepravu v těžebním průmyslu s indickou společností Ashok Leyland a kanadskou společností Ballard Power.

Tato spolupráce představuje první plánované těžební nákladní vozidlo na vodíkový pohon v Asii. Demonstrační projekt povede společnost AEL, která se zaměřuje jak na těžební činnost, tak na rozvoj projektů ekologického vodíku v oblasti získávání, přepravy a vybudování infrastruktury pro doplňování vodíku. Společnost Ballard, přední výrobce motorů s PEM palivovými články, dodá pro vodíkový nákladní automobil motor s palivovými články FCmoveTM a společnost Ashok Leyland, jeden z největších výrobců autobusů na světě, poskytne platformu vozidla a technickou podporu. Nákladní vozidlo na vodíkové palivové články bude v Indii uvedeno do provozu v roce 2023.

Skupina Adani Group již dříve oznámila, že v příštích deseti letech plánuje investovat více než 50 miliard USD do zeleného vodíku a souvisejících ekosystémů, což odpovídá kapacitě až 3 milionů tun zeleného vodíku ročně.

Vinay Prakash, ředitel společnosti Adani Enterprises Limited a generální ředitel Adani Natural Resources, uvedl: „Tento průkopnický a ambiciózní ekologický vodíkový projekt je velkým příslibem pro budoucí energetickou soběstačnost Indie a je v souladu s vizí Gautama Adaniho, předsedy skupiny Adani, urychlit využívání technologie palivových článků na vodíkový pohon v komerční dopravě. Tato zkušenost s vodíkem jako palivem pro komerční vozový park nejenže předznamenává nástup vodíkové technologie v těžebním a logistickém sektoru v zemi, ale umožní i dalším podnikům zvolit dlouhodobě udržitelná řešení a převést vozový park v přístavech, na letištích a v průmyslových provozech na ekologické palivo."

Těžební vozidlo na vodíkový pohon bude vážit 55 tun, bude mít tři vodíkové nádrže, dojezd 200 km a bude poháněno technologií palivových článků PEM společnosti Ballard o výkonu 120 kW.

„Po loňském podpisu memoranda o porozumění se skupinou Adani Group se nemůžeme dočkat, až se naše partnerství posune dál, a vítáme možnost spolupracovat se špičkovými podniky, jako je Adani," řekl Randy MacEwen, generální ředitel společnosti Ballard Power Systems. „Naše technologie nabízí pro její těžká těžební vozidla vysokou hodnotu, protože naše motory s nulovými emisemi umožňují dlouhý dojezd, rychlé doplňování paliva a vysokou nosnost."

„Společnost Ashok Leyland je nadšená, že může spolupracovat se společnostmi Adani a Ballard na uvedení užitkových vozidel s palivovými články v těžebním a logistickém sektoru v Indii," řekl Dr. N. Saravanan, technický ředitel společnosti Ashok Leyland. „Díky našim zkušenostem s vývojem jedinečných a nových produktů, technologickým znalostem společnosti Ballard v oblasti palivových článků a neochvějné oddanosti společnosti Adani vodíkovému pohonu má Indie významnou příležitost dekarbonizovat nákladní i osobní dopravu."

O společnosti Adani Enterprises Ltd

Adani Enterprises Limited (AEL) je vlajkovou lodí skupiny Adani Group, jedné z největších indických obchodních organizací. V průběhu let se společnost Adani Enterprises zaměřila na budování podniků v oblasti nové infrastruktury, které přispívají k rozvoji státu, a na jejich následný převod do samostatných subjektů kótovaných na burze. Společnost úspěšně vybudovala jednorožce, jako jsou Adani Ports & SEZ, Adani Transmission, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas a Adani Wilmar, a díky svému portfoliu robustních podniků významně přispěla k soběstačnosti země. To také vedlo k vysokým výnosům pro naše akcionáře, které za více než 25 let dosáhly CAGR ve výši 38 %.

Další generace strategických obchodních investic se soustředí na ekologický vodíkový ekosystém, správu letišť, silnice, datová centra a primární průmysl, jako je měď a petrochemie, kde je značný prostor pro uvolnění hodnoty.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg

SOURCE Adani Group